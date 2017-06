Nada de esperar: Klebber e Camila planejam se casar em janeiro de 2018



Por Larissa Prata Ciabotti

Eternamente Wilker



Vamos poder matar um pouquinho da saudade de José Wilker a partir do dia 6 de julho. Na data estreará As Aventuras do Pequeno Colombo, animação da Downtown Filmes, que terá a voz do ator dublando Conde de Saint Germain, figura mítica que vive há centenas de anos preso em uma caverna. O longa trata das divertidas aventuras de Cristóvão Colombo, Leonardo da Vinci e Mona Lisa em alto-mar. Anotado na agenda!

Uma brasa, mora



A supersérie Os Dias Eram Assim vai ter uma ação muito bacana. A trilha sonora foi compilada em um vinil exclusivíssimo e com tiragem limitada. Maria Casadevall, que interpreta Rimena na trama, autografou algumas edições que serão entregues para os fãs que mais conversam sobre a supersérie pelas redes sociais da emissora. Outros exemplares do LP estão à venda no site da Som Livre para a comemoração do reencontro de Renato (Daniel de Oliveira) e Alice (Sophie Charlotte).

Cobras e lagartos



Os próximos capítulos de A Força do Querer guardam briga de mulher. Mas sem puxões de cabelo, por enquanto. As protagonistas no “ringue” serão Bibi (Juliana Paes) e Jeiza (Paolla Oliveira), que se estranharão no banheiro da Estudantina, com direito a ameaças. Tudo começa quando a estudante percebe que a policial está dançando no salão e se esconde no banheiro para ligar para Aurora (Elizângela). “Vem pra casa, Bibi! Pelo amor de Deus, vem pra casa!”, implorará a mãe. Antes que Bibi consiga deixar o local, Jeiza entra no banheiro e puxa conversa. Ela comentará que encontrou com Caio (Rodrigo Lombardi) e questionou sobre a gravidez da estudante. Isso porque a policial terá visto Bibi usando uma barriga falsa na rua – a barriga era usada para transportar drogas para Rubinho (Emílio Dantas). “Gozado... Ele (Caio) também não sabia que você esteve grávida!”, implicará Jeiza. Bibi não aceita. “Não tenta mais nada contra a gente, porque você vai se dar mal!”, ameaçará a estudante. “Jura?”, ironizará a policial, enfurecendo ainda mais Bibi. “Não vai depender de mim! Vai depender de você! Do seu marido! Se andarem na linha, não vão ter o que temer, não é mesmo?”, retrucará ainda mais Jeiza, deixando Bibi muito nervosa. “Sabe o que eu acho? Você é uma frustrada! Tem nada pior na vida que mulher frustrada, mal amada! Não pode ver ninguém feliz que o recalque grita!”, explodirá Bibi. “Ei. Tudo isso só porque eu falei da gravidez? Bateu forte, hein?”, continuará ironizando Jeiza. “Vá se ferrar! Cachorra!”, responderá Bibi, aos berros, antes de sair do banheiro.

Com pressa



Ao contrário de muitos casais por aí, Klebber Toledo e Camila Queiroz não querem ostentar o título de noivos por muito tempo, não. O casal, que ficou noivo no Dia dos Namorados, com direito a pedido ajoelhado, anel de brilhantes e muitas fotos nas redes sociais, pretende oficializar a união assim que Pega Pega acabar, no início de 2018. Segundo o Extra, o festão não vai ser de arromba, mas sim restrito a seletos convidados, o que deve deixar muita gente de fora da lista. A propósito, o noivado pegou todo mundo de surpresa, pois nem para os familiares nem para os amigos mais próximos Klebber contou que pretendia pedir a mão da namorada.

Quanta elasticidade



Dona de um corpão de causar inveja na mulherada, a ex-Pussycat Dolls Nicole Scherzinger animou seus três milhões de seguidores para exibir toda sua elasticidade na beira da piscina. Em cliques sensualíssimos, a cantora usou um minibiquíni com estampa de leopardo para mostrar a silhueta.

Quanta elasticidade 2



E por falar em “mulher elástica”, que tal a pose de Naomi Campbell também para as redes sociais? A top model mostrou que manda bem na prática de yoga, exibindo toda a sua habilidade, com várias posições, em um vídeo. Em movimentos milimetricamente planejados, Naomi impressionou pela desenvoltura – e pela magreza absoluta.

De volta



Ponto final nas férias de Mayana Neiva, que voltará às telinhas na próxima trama escrita por Walcyr Carrasco, O Outro Lado do Paraíso. A atriz está longe das novelas desde Sangue Bom. Na trama, após passagem de tempo, ela será a dona do bordel antes administrado pela personagem de Laura Cardoso.