Certa de traição e incentivada por Irene, Joyce vai expulsar Eugênio de casa

Certa de traio e incentivada por Irene, Joyce vai expulsar Eugnio de casa



Por Larissa Prata Ciabotti

Fora



Nos próximos capítulos de A Força do Querer, Joyce (Maria Fernanda Cândido) expulsará Eugênio (Dan Stulbach) de casa. Certa de que está sendo traída, ela pressionará o marido para saber a identidade da “outra”, mas ele não revelará seu romance com Irene (Débora Falabella) e desconversará. Então, Ruy (Fiuk) decide seguir o pai e o flagra com Shirley (Michelle Martins), já que o advogado terá ido buscar uma encomenda com a moça, a pedido de Dantas (Edson Celulari). O rapaz espera o momento em que o pai vai embora e aborda a moça, fazendo o maior escândalo, certo de que os dois têm um caso. A cena toda, armada por Ruy, é filmada e cai na internet. Furiosa, Joyce decide dar um basta na relação e coloca o marido para fora de casa, incentivada pela confidente vira-casaca Irene.

Amor novo



Dani Suzuki está de amor novo. Sorrindo de uma orelha à outra, a gata circula com o ator Fernando Roncato. O novo casal passou o fim de semana em clima de “nosso amor e uma cabana” e não poupou cliques do acampamento amoroso, com direito a várias declarações de amor. “É tão natural os olhos se direcionarem a você... Porque tens no coração a sinceridade de alguém que ama viver. Sou grato ao universo por ter me dado a bênção de caminhar ao seu lado, aprender e construir com você dia após dia”, escreveu ele. Ah, o amor...

Crodoaldo Valério

Quem ainda é “órfão” do Crô poderá matar as saudades do mordomo mais uma vez. Marcelo Serrado voltará ao set de gravações para a continuação do filme, assim que Pega Pega acabar. O início dos trabalhos está previsto para o fim deste ano.

Artista múltipla



Que Viola Davis é musa, ninguém duvida. Se na frente das câmeras ela arrasa, a atriz mostrará que tem talento, também, por trás delas. Ela e seu marido, Julius Tennon, juntaram-se às produtoras Lincoln Square Productions e XCON Productions na produção de uma série documental de seis episódios para a emissora ABC. A produção, no entanto, ainda não tem data de estreia. O título provisório da atração é 4% e contará a história de dois presos no corredor da morte há vinte anos. Nisso, as evidências de seus casos serão reexaminadas, usando as novas tecnologias forenses. O título, aliás, segue estudo da Academia Americana de Ciências, que indica que cerca de 4% dos sentenciados à morte sejam inocentes.

Novo affair



Bárbara Evans não está mais solteira. Colunista Léo Dias contou que a loira está namorando o deputado federal pelo estado do Tocantins, Irajá Abreu. O romance já dura cerca de um mês e Bárbara nem perdeu tempo e já foi conferir a capital do estado com o novo eleito.

Baby twins



Imprensa internacional repercute o nascimento dos gêmeos de Jay-Z e Beyoncé. Segundo o TMZ, os babies nasceram há uma semana e estão internados, devido a um problema de saúde, mas não soube informar qual. Fonte do portal garante que Queen B também está internada, mas passa bem. O nascimento dos bebês foi confirmado pelo vovô Mathew Knowles, pai de Beyoncé, que usou o twitter para comemorar a chegada dos netos.

Menos...



Aproveitando seus 15 minutos de fama, a ex-BBB Emily Araújo posou com uma cauda de sereia, curtindo feriado prolongado em Angra dos Reis. O clique, no entanto, dividiu opiniões. Na legenda, Emily ainda filosofou com frase de efeito: “Mermaid (sereia). Sim, meus amores, vocês podem ser tudo aquilo que sonham”. Além dos habituais comentários de “linda”, “musa” e “deusa”, alguns seguidores não gostaram da “homenagem” e criticaram. “Cosplay de Isis Valverde”, comentou um. “Nem se compara à Deusa Isis Valverde”, retrucou outro. “’Tá bem longe de ser a Isis. Querida, tu força demais” (sic), comentou outro.

Como assim?!



Que tipo de troféus o estimado leitor exibe em sua prateleira? Pois Justin Bieber pode ganhar um bastante inusitado... Portal OFuxico contou que o cantor canadense recebeu uma oferta de US$ 50 mil (R$ 164 mil) de uma companhia de brinquedos sexuais para reproduzir seu pênis em ouro e pedras preciosas. As pedras preciosas, no caso, formariam a base da peça. A ideia, segundo o portal, é que o “brinquedinho” seja leiloado e a renda revertida a uma organização de caridade à escolha de JB. Será que ele topa a homenagem?