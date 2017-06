Nicolas Prattes exibe fios platinados para O Segredo de Davi



Por Letícia Morais

Forró em luto



O mundo do forró está em luto. É que a cantora Eliza Clívia, de 36 anos, morreu em um acidente de carro, na sexta-feira, 16, em Aracaju, no Sergipe. O marido da artista paraibana, o baterista Sérgio Ramos, também morreu no acidente. Os outros três ocupantes do veículo foram identificados como João Paulo Tavares da Silva, Cleberton José dos Santos e Paulo Texeira de Carvalho. Eles foram encaminhados para unidades de saúde na região. O veículo que o grupo estava colidiu com um ônibus, no Centro de Aracaju. Artistas como Wesley Safadão compartilharam mensagens de apoio à família e em homenagem à cantora. Descanse em paz!

Bem plena



De férias pela Itália, Grazi Massafera tem compartilhado com os fãs algumas imagens da viagem. Entre uma pose e outra, a atriz está encantando os seguidores, com sua beleza, realçada nas pequenas vielas do lugar. Os seguidores da musa, é claro, não pouparam elogios e, inclusive, comparando-a a uma “obra de arte”. Sempre linda!

Explorando o mercado



As pessoas estão se perguntando o que Kylie Jenner está sentindo em relação à linha de cosméticos que sua irmã Kim Kardashian vai lançar, tornando-se concorrentes no ramo. Ao invés de ficar com inveja, Kylie assegurou que se sente orgulhosa, segundo O Fuxico, pois acha que ela foi a responsável por inspirar Kim a entrar nesse ramo. “Ela nunca imaginou que um dia Kim seguiria seus passos”, disse uma fonte ao site HollywoodLife. Ainda não se sabe se Kylie vai ajudar a fazer promoção dos produtos de Kim. Mas muitos acreditam que não, embora o primeiro produto a ser lançado por KKW Beauty seja um contorno. “Kylie se preocupa com a possibilidade da sua irmã acabar dominando tudo... na verdade ela gosta que Kim a copie, mas quer que ela fique em seu próprio ramo”, disse um informante.

Repaginada no visual



O ator Nicolas Prattes mostrou que não teve muito tempo para descansar após o fim da novela Rock Story, onde interpretou o músico Zac. Depois de cortar os cabelos, Nicolas exibiu fios mais platinados. Segundo ele, a mudança está relacionada com seu próximo trabalho, onde o ator fará sua estreia nas telonas. “Davi. @osegredodedavi :))))) #2018NosCinemas”, legendou o ator. A mudança causou um rebuliço na web e não demorou nada para surgirem comparações com a semelhança entre ele e Justin Bieber. “Tá a cara do Justin Bieber”, “Pensei que fosse o Justin”, disseram alguns fãs. Arrasou na loirice!

Borracha nas polêmicas



Por falar nele... Justin Bieber quer apagar de vez as inúmeras polêmicas nas quais se envolveu nos últimos anos e decidiu gravar na pele mais uma tatuagem, refletindo sobre se tornar uma pessoa melhor. Em uma foto das pernas, o cantor mostra uma tatuagem na coxa esquerda, com a frase: “Melhor aos 70”. Na legenda do post, ele explica a tattoo: “Eu olho para muitas coisas da minha vida, erros, inseguranças e, embora eu sinta que perdi muito tempo, também me faz querer ser melhor de forma mais rápida. Pessoalmente, quero trabalhar todos os dias para ser MELHOR AOS 70 [anos]”, escreveu. Só não pode esperar chegar aos 70 para querer tomar juízo...

#MúsicaBoaAoVivo



Na terça-feira, 20, o comando do programa Música Boa Ao Vivo, do Multishow, será de Solange Almeida. É que, neste dia, Anitta não conseguirá apresentar a atração, em decorrência de outros compromissos de sua atribulada agenda. Será uma boa oportunidade para que os fãs de Solange vejam o outro lado da famosa. Segundo o portal O Fuxico, Solange deve receber no palco a dupla sertaneja Fernando e Sorocaba e o conhecido cantor Pablo, aquele do hit da sofrência: “Estou indo embora, a mala já está lá fora... vou te deixar...”.

Oferta relâmpago!



Em Pega Pega, Luiza (Camila Queiroz) está mesmo disposta a conseguir um emprego para pagar as contas e sustentar o avô Pedrinho Guimarães (Marcos Caruso). A ex-herdeira do Carioca Palace procura e aceita logo de cara um trabalho diferente do que ela imaginava: locutora de supermercado. Animada e esperançosa em se dar bem na função, a jovem só não imagina que será demitida logo no primeiro dia no novo serviço. Isso tudo por conta de uma confusão em um anúncio. “E atenção fregueses! Oferta relâmpago! Batata-inglesa de R$5,48 por R$3,80. Mas é só por um minuto!”, anunciará ela, toda animada. Os clientes comemoram o anúncio e avançam sobre a oferta, causando um pequeno tumulto no local. Luiza se desespera e aí é que o circo pega fogo no supermercado. Insatisfeito com a trapalhada da nova funcionária, o gerente resolve demitir Luiza. “Vai embora, anda! E nem pense em voltar à agência de empregos. Vou avisar pra eles que você não tem sanidade mental pra trabalhar em lugar nenhum!”, gritará, expulsando a moça do local. Na saída, Luiza ficará decepcionada com a demissão.