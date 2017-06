Joelma é flagrada por fã com novo affair em Manaus

Joelma flagrada por f com novo affair em Manaus



Toma, desavisada



Tatá Werneck mostrou classe ao responder uma seguidora sem noção que criticou seu relacionamento com Rafael Vitti por ele ser mais novo – em pleno século XXI, acredite se quiser. “Aff, tanto homem. Vai ficar com moleque. Estão pegando para criar (risos). Deborah Secco e companhia”, comentou a seguidora, na foto em que Tatá e Vitti passeiam pela Europa. E Tatá não deixou barata a provocação e vestiu suas luvas de pelica: “Tanto homem babaca. Tanto homem agressivo. Tanto homem mau caráter. Tanto homem mentiroso. Tanto homem deslumbrado. Tanto homem antiético. Tanto homem sem coração bom. Tanto homem que não te trata como uma rainha. Tanto homem que não te faz feliz. Tanto homem que não respeita as mulheres. Fique com eles. Eu fico com o meu”. Pei!

Paradinha na asa delta



Anitta aproveitou o descanso merecido no feriado para turbinar a marquinha solar. A funkeira usou biquíni cavadíssimo para renovar o bronzeado e deixou os seguidores ba-bando. Sinal de que a nova alimentação está dando muito resultado!

Anel no dedo



Ao descobrir que Bibi (Juliana Paes) não só ajudou Rubinho (Emílio Dantas) a fugir como seguiu destino com ele, Caio (Rodrigo Lombardi) rompe com a ex, abandona a causa e, de quebra, decide seguir a vida, casando-se com Leila (Lucy Ramos). O advogado, inclusive, recusa-se a falar com outras pessoas sobre Bibi. Antes de fugir com o marido, Bibi aparece no casamento de Caio e Lucy, mas a cerimônia acontece e ela some.

Novo eleito



Joelma está linda, leve e loira, batendo cabelo com um novo affair. Quase dois anos após a separação de Ximbinha, a gata está com novo romance e o eleito é o empresário Alessandro Cavalcante. Ela levou o bonitão para prestigiar seu show em Manaus e acabou flagrada por uma fã, que fez um registro para as redes sociais.

Flagra



Júlio (Thiago Martins) será flagrado contando o dinheiro do furto do Carioca Palace, nos próximos capítulos de Pega Pega. Tudo começa quando seu vizinho Evandro (Paulo Vilhena) vai até a casa do garçom para procurá-lo. Ao chegar lá, encontrará Elza (Nicette Bruno) e Prazeres (Cristina Pereira) saindo, e elas o autorizarão a entrar na residência para procurar por ele. Evandro, então, andará pela casa e o encontrará no porão, mexendo na mala com os dólares. “Você parecia um cara tão bacana, trabalhador, honesto. Tá longe de ser isso”, observará Evandro. Envergonhado, Júlio dirá que é trabalhador e sempre foi honesto, mas que estava precisando do dinheiro, indicando que as coisas andam um pouco complicadas. Evandro, então, questiona quanto tem na mala. “Dez. Quer dizer: eu peguei uma parte para pagar os aluguéis atrasados e estou pegando mais um pouquinho para comprar ração pro Sherlock, mas são quase dez milhões de dólares”, confessará.

Protagonistas



Se em Os Dez Mandamentos Sérgio Marone e Guilherme Winter eram rivais, em Apocalipse a história não será diferente. Na nova trama de Vivian de Oliveira, dirigida por Edson Spinello, os protagonistas viverão vilão e mocinho, respectivamente. Marone será Ricardo, ambicioso colecionador de arte, cada vez mais obcecado com o poder e contra Deus. Já Winter será Benjamin, gênio da informática, cuja principal criação cairá em mãos erradas.

Nerso



A terceira temporada de Escolinha do Professor Raimundo terá reforço de peso. Marco Luque integrará o time para interpretar Nerso da Capitinga. Trata-se de parceria entre a Globo e o Viva. Ficou parecido, né?

Novos ares



Jornal Nacional vai passar por nova reformulação, mas nada na apresentação, por enquanto. A partir de segunda, a bancada de William Bonner e Renata Vasconcellos vai deixar de ficar no alto. Colunista Léo Dias contou que a ideia é que o cenário seja parecido com o Jornal Hoje, quando o telespectador vê os apresentadores em primeiro plano e o restante da equipe ao fundo. O colunista contou, inclusive, que a equipe pode visitar a nova redação, mas sem fotos – quem ousasse descumprir a determinação seria convidado a dar uma passadinha no Recursos Humanos para assinar a demissão. Detalhe: o prédio demorou três anos para ficar pronto.