Drica Moares e Fábio Assunção farão par romântico

Drica Moares e Fbio Assuno faro par romntico



Por Larissa Prata Ciabotti

Fórmula do amor



Drica Moraes e Fábio Assunção voltam às telinhas no mês que vem. Eles viverão os cientistas Angélica e Ricardo em A Fórmula, que retomam romance da mocidade 30 anos depois. Na trama, Angélica desenvolve uma fórmula para prolongar a juventude das células. Ao realizar testes em si mesma, ela será surpreendida por um efeito colateral inusitado, voltando a ter a aparência de 20 anos por algumas horas. Os também excelentes Luisa Arraes e Klebber Toledo farão os personagens na fase jovem. Promete!

Pto



Conforme a coluna TV Mix adiantou, Otaviano Costa é a única baixa no elenco original do remake da Escolinha do Professor Raimundo. Como Ptolomeu permanece na trama, quem dará novas cores ao personagem será Bruno Garcia. O ator está também em Sob Pressão.

Dona do morro



Bibi (Juliana Paes) vai mostrar a que veio no tráfico nos próximos capítulos de A Força do Querer. Conforme a coluna TV Mix adiantou, Rubinho (Emílio Dantas) será preso novamente e chamará a esposa, na cadeia, para pedir a ela que pegue um pacote de 30 quilos de maconha, escondido num terreno, para quitar uma dívida com Sabiá (Jonathan Azevedo), o chefe. Bibi ficará apreensiva no começo, mas aceitará ir à favela, por medo que o marido sofra represálias. Chegando lá, um rapaz a informa que a droga foi danificada por conta de um desabamento no terreno onde ela foi enterrada. “Não tá pensando que porque meu marido tá preso cê vai dar uma volta nele, porque não vai! Ele tá precisado, cheio de conta em casa pra pagar, e isso vai ter que aparecer! Te dou 20 minutos pra botar aquela droga aqui, no meu pé! Se não aparecer, pode tá certo que cê vai acabar lá, no desabamento, fazendo companhia pra ela! Não me testa, não, porque eu sei ser ruim! E tenho cobertura pra acabar contigo!”, responderá ela, firme. O rapaz voltará com a droga, em seguida. “Tá aí, dona. Mas tá mofada, pode abrir, olhar e vê que tá mofada!”, dirá.

Upgrade



Nos próximos capítulos de Novo Mundo, Tibiriça (Roney Vilela) vai contar a Piatã (Rodrigo Simas) que seu objetivo na aldeia é se tornar pajé. A princípio, o jovem índio se assustará com os planos e resistirá. “Não estou preparado para assumir tamanha responsabilidade... Ajudar doutor Peter (Caco Ciocler) ou Ferdinando (Ricardo Pereira) a cuidar das pessoas, como fiz, é uma coisa; outra seria entrar em contato com um mundo invisível, ser um pajé, como o senhor!”, dirá Piatã, angustiado. Tibiriça entende o tormento do índio, mas ressalta que seu destino foi traçado. “As folhas velhas caem... Novas folhas nascem... Piatã veio à aldeia para ser pajé”, aconselha.

Falso



E a repercussão gerada pelo jovem assaltante que teve a testa tatuada após a prática de um crime? Pois Gugu Liberato falou ao portal OFuxico que a notícia de que ele reformaria a casa do jovem é mentirosa e não passa de boato. “Esse tipo de boato é muito desagradável. Além de ser uma notícia falsa, acaba motivando pessoas que realmente precisam de ajuda a procurar pelo programa, com esperança de ser ajudadas. Há quatro anos, porém, não temos mais esse quadro de reformas. Sem contar que se trata de uma ‘brincadeira’ de péssimo gosto, usando um caso real e triste para criar piada maldosa”, falou o apresentador. Mais um boato que a internet criou...

Registro



Thammy Miranda, agora, é oficialmente homem. O filho de Gretchen deu mais um importante passo no processo de transexualização e conseguiu mudar o gênero para masculino na certidão de nascimento. “Minha carteira de identidade está sendo mudada. A certidão já está no sexo masculino”, confirmou ele ao jornal Extra. Bacana!

Caubói



Rodrigo Santoro está de malas prontas para voltar aos EUA. Colunista Patrícia Kogut contou que o ator voltará às terras de Tio Sam em julho, quando serão retomadas as gravações da série Westworld, da HBO, na qual ele interpreta o caubói Hector Escaton. A estreia será em março do ano que vem.