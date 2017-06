Paolla Oliveira diz que beleza não pode ser um fardo, mas sua aliada

Paolla Oliveira diz que beleza no pode ser um fardo, mas sua aliada



Por Larissa Prata Ciabotti

Lá vem a noiva



Graciele Lacerda e Zezé di Camargo mudaram de status no Dia dos Namorados e agora são noivos! Foi a própria jornalista quem contou a novidade nas redes sociais, exibindo a aliança, em prantos. “Estou perplexa. Ele me pegou de surpresa e olha que nem é disso. Ele sempre me surpreende. Te amo e vou te amar, se Deus permitir, por toda minha vida!”, falou ela no InstaStories. E o sertanejo também se declarou à amada: “Não existem barreiras contra um rio. Ele sempre chega ao mar. Não existem barreiras contra o amor. Ele sempre chega onde tiver que chegar”. Os dois já moram juntos em São Paulo.

Pegou



Depois de fugirem, Bibi (Juliana Paes) e Rubinho (Emílio Dantas) serão encontrados pela polícia em A Força do Querer. Conforme a coluna TV Mix adiantou, eles estarão refugiados num apartamento luxuoso, de frente para o mar. Os dois serão descobertos após os passos de Aurora (Elizangela) serem monitorados. Certo dia, quando ela for visitar a filha, todos serão surpreendidos por emboscada policial. Rubinho será algemado e levado preso. Bibi e Aurora vão precisar prestar esclarecimentos na delegacia. A estudante mentirá, dizendo que não sabe quem são os donos do apartamento onde eles estão – que pertence a traficantes – e que só foi lá na noite anterior, após receber o endereço de um garoto, e que Aurora foi levar comida para eles na manhã seguinte, quando a ação aconteceu. “Sabe que pode acabar enquadrada por associação ao tráfico, não sabe?”, questionará o policial, mas Bibi dirá que não fez nada. “É meu marido! O que o senhor queria que eu fizesse? Largasse? Na hora que ele mais precisa de mim?”, lamenta ela.

Fora



Em Pega Pega, a canguru Flor vai deixar de ser um ser “vivo” para se tornar apenas uma pelúcia, a partir do dia 24. Bebeth (Valentina Herszage) vai deixar de vê-la viva após Drica (Leandra Caetano) lhe contar que foi o pai dela quem fez a pelúcia. Além disso, Flor deixará um bilhete para a “dona”, dizendo que vai embora. Colunista Carla Bittencourt contou que a saída da canguru já estava prevista na sinopse – uma corrente rejeitou bastante a história do bichinho vivo e questionou sua necessidade.

Oi?



Se o espanhol de Justin Bieber não está dos mais afinados, o reflexo dele ainda está bom! O cantor canadense precisou desviar de um objeto lançado por um fã ao palco, depois que ele disse não saber cantar Despacito durante um show no festival Summerburst, no Estocolmo, na Suécia. É verdade que sua participação no hit de Luis Fonsi e Daddy Yankee levou seu nome ao topo das paradas, mas acabou deixando evidente, também, que Bieber faltou às aulas de Espanhol. “Eu não consigo cantar Despacito porque eu nem sei. Eu não sei a música. Não consigo fazer isso”, confessou ele diante da insistência da plateia em ouvir o hit.

Afastado



Kourtney Kardashian cogita pedir custódia integral dos filhos. É o que garantiu à revista Star uma fonte próxima ao clã. Segundo ela, a socialite tem se preocupado com as constantes festas do seu ex-companheiro Scott Disick, além do comportamento habitual dele, que foi, inclusive, o principal motivo da separação dos dois. “Se Scott não priorizar os filhos, ela está considerando uma ação legal para manter as crianças afastadas de sua má influência de Scott. Se Kourtney entrar em uma batalha na corte, com o histórico de vícios dele e seus surtos, ela ganharia a custódia integral”, garantiu a fonte.

Segura de si



Em entrevista à revista Glamour deste mês, Paolla Oliveira desmistificou a necessidade de provar talento quando se tem beleza. A atriz dá vida à vaidosa policial Jeiza em A Força do Querer e garantiu o corpão que a personagem pede intensificando a malhação e acertando a alimentação. “Hoje me libertei da sensação de precisar provar coisas por ser bonita. A beleza não pode ser um fardo, é minha aliada”, garantiu Paolla, mostrando que uma característica não elimina a outra.

Bruxa solta



Mesmo no mês do amor, muitos casais estão se separando. Colunista Léo Dias contou que, além de Priscila Fantin e Renan Abreu, após cinco anos de namoro, Thiago Martins e Paloma Bernardi estão separados. Além deles, Cris Dias e Thiago Rodrigues colocaram ponto final no relacionamento. Xi...