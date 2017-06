Inês Brasil dá cano em evento europeu e deve ter um problemão na Justiça

Ins Brasil d cano em evento europeu e deve ter um problemo na Justia

Por Larissa Prata Ciabotti



Não pegou



Grande promessa para a faixa das sete, Pega Pega ainda não pegou. Com trama envolvente e bom elenco, a novela ainda não mostrou a que veio. A começar pelo casal 20, Luiza (Camila Queiroz) e Eric (Mateus Solano). Sem química alguma, eles não convenceram. Luiza, a propósito, está infantilizada – a trama como um todo acaba questionando o bom senso. Difícil acreditar que Pedrinho Guimarães (Marcos Caruso) recebeu US$40 milhões em dinheiro vivo e que quatro funcionários, na pindaíba, tenham levado tudo na surdina. Nesse sentido, nem mesmo o elenco estrelado, combinado com uma direção espetacular, consegue salvar um texto artificial. A propósito, o que é a amizade de Bebeth (Valentina Herszage) com um canguru de pelúcia?! A autora Cláudia Souto tem sofrido pressão de todos os lados para deixar o bichinho na prateleira, mas a sinopse prevê que a canguru Flor vire uma espécie de Louro José (!), a ser manipulado por Márcio (Jaffar Bambirra), na televisão, criando um conflito entre ele e o pai, Borges (Danton Mello).

A propósito...



Em breve o público vai saber que a esquisitice – como o próprio pai define – de Bebeth (Valentina Herszage) vem de um trauma pior do que se imagina. A garota não só presenciou a morte da mãe. Segundo a colunista Carla Bittencourt, aos 10 anos, ela leu o inquérito policial que indicava que ela era a responsável pela morte da mãe. Mas o acidente será misterioso. Eric (Mateus Solano) contará o episódio ao psicólogo Mathias. “Isso foi o que concluíram na época. Desde então, eu procurei manter Bebeth afastada de tudo o que lembrasse essa tragédia. Só que, não sei como, quando ela tinha uns dez anos, um resumo do processo caiu nas mãos dela. Foi assim que ela soube que tinha sido considerada provável culpada pelo acidente”, explicará ele, deixando o profissional intrigado. “Você não acha estranho? Um processo ser concluído sugerindo que uma criança tão pequena tivesse culpa pela morte da mãe?”, estranha Mathias. Eric, então, questionará o que ele está sugerindo, mas o terapeuta diz que o tempo da sessão acabou e que marcará um novo encontro com o ricaço.

Que deselegante



As ex-BBBs Mayla e Emilly Araújo causaram o maior alvoroço ao saírem para almoçar no fim de semana. As duas foram abordadas por uma legião de fãs de Larissa Manoela, que autografava exemplares de seu novo livro, no mesmo shopping. Comemorando o sucesso, as gêmeas postaram foto no InstaStories, com a mesma legenda: “Estava indo almoçar e...”. Até aí nada demais, mas os fãs de Larissa Manoela ficaram fu-ri-o-sos com as gêmeas, que “apagaram” o nome da atriz das faixas que eles usavam na cabeça no dia. Pessoal, não gostou não...

Felizes da vida



Tem coisa melhor que celebrar o amor? César Tralli e Ticiane Pinheiro que o digam... Os dois usaram as redes sociais, na noite de domingo, 11, para anunciar que mudaram o status de “namorados” para “noivos”. Os dois estão em Punta Del Este, no Uruguai, em férias. Que sejam muito felizes!

#ForçaArlindo



Domingo, 11, amanheceu mais triste, com a falsa notícia da morte de Arlindo Cruz. Enquanto muitos lamentavam a irreparável perda, o perfil do sambista nas redes sociais desmentia a morte, confirmando que Arlindo segue em recuperação na unidade semi-intensiva da Casa de Saúde São José. “Lamento pelos meus filhos, pela minha sogra, pelas pessoas que realmente o amam e levaram um susto desses no dia de domingo. Agora, quem estiver precisando de Ibope, precisando aparecer, tem outras formas”, desabafou a esposa de Arlindo, Babi Cruz, em vídeo postado no perfil dele.

Baixa e alta



Otaviano Costa está fora da terceira temporada do remake da Escolinha do Professor Raimundo. Seu personagem, Ptolomeu, contudo, seguirá na história. Quem conseguiu organizar a agenda e é presença garantida é Fernanda Souza, que já era baixa contada. O humorístico tem grande prestígio no meio artístico.

Que cano!



Inês Brasil pode ter um problema bem grande com a Justiça. Segundo o jornal Extra, ela está às vias de ser processada por um suposto “cano” de cerca de 20 mil euros (correspondentes a R$70 mil) por não aparecer em show na Europa. O valor é referente a cachês, passagens, hospedagens, divulgação e aluguel de espaço. Inês se apresentaria em Dublin, na Irlanda, e, também, em Lisboa, Portugal. “Ela desistiu de viajar 50 minutos antes do voo. Gravou um vídeo pedindo desculpas e dizendo que sentiria muita falta da família enquanto estivesse na Europa. Foi um caos cancelar tudo na última hora”, contou Vanessa Cotrim, uma das contratantes de Inês. No referido vídeo, ela se diz abalada e com crise de pânico – vale lembrar que ela morou na Alemanha por anos, quando foi casada com um estrangeiro. E o sucesso de Inês lá fora é imenso, mas não a poupou de ser atacada nas redes sociais pela decisão de faltar aos compromissos...