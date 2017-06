Acordando o prdio

Por Letícia Morais

... na Grécia. Pelo visto Tatá Werneck e Rafael Vitti resolveram assumir o romance, que já não estava mais tãaao escondido assim. Vitti postou um vídeo junto com Tatá em uma piscina que tem uma belíssima paisagem ao fundo. E sabe qual era a trilha sonora do casal? Luan Santana, com o hit “Acordando o prédio”. A escolha do refrão cantado por Rafael no vídeo chamou a atenção: “E era pra ser escondido, já que não é mais... Vamo acordar esse prédio. Fazer inveja pro povo”. Será que eles, finalmente, vão decidir assumir esse lance? Bom, enquanto isso, a web vai à loucura com essa aproximação pública. “Morta com a música de fundo em forma de indireta”, disse uma internauta. “Melhor forma de assumir um relacionamento”, comentou outra.



Mesmo se Eric (Mateus Solano) conseguir se livrar da acusação de furto do dinheiro da venda do Carioca Palace em Pega Pega, pode ser que ele não consiga se livrar da prisão. Colunista Patrícia Kogut contou que, ao prestar esclarecimentos sobre o assalto na delegacia, ele será informado de que poderá responder por outro crime. “A Polinter sacou a ficha do nosso amigo Eric e encontrou outro mandado de prisão preventiva contra ele”, dirá o delegado Siqueira (Marcello Escorel), deixando intrigado o advogado do empresário. E a acusação é de corrupção ativa. Deu ruim!

A briga de Taylor Swift e Katy Perry está mesmo longe de ter fim. O mundo pop acordou pegando fogo, ontem, em mais uma guerra declaradíssima das duas. Katy Perry vinha anunciando há tempos o lançamento de seu novo disco, Witness. E Taylor fez o quê? Disponibilizou t-o-d-o-s os seus álbuns ao Spotify. E a novidade foi bem pensada e pegou de surpresa até mesmo os fãs da loira, sobretudo depois das duras críticas feitas por ela aos serviços de streaming. A “coincidência” não passou despercebida pelos fãs de nenhuma das duas e a internet, é claro, veio abaixo!

Sempre linda e estilosa, Selena Gomez acabou mostrando bem mais do que gostaria quando se dirigia para atender compromissos profissionais em Los Angeles. Com uma t-shirt larguinha, a gata “pagou peitinho”, deixando boa parte dos seios de fora. Indiscrição fashion!



De volta à TV, Maitê Proença estará na segunda temporada de #MeChamaDeBruna, série inspirada na vida de Raquel Pacheco, a Bruna Surfistinha. Ela interpretará Miranda, uma apresentadora de televisão homossexual que terá um caso com a garota de programa, papel de Maria Bopp. “Ela frequenta a boate onde a Bruna trabalha, é amiga do dono. A Miranda vai para lá para relaxar depois do trabalho. É um local chique de prostituição. É nesse contexto que elas se encontram. Mas a relação das duas envolve um pouco de interesse. Uma quer se promover e a outra, aumentar a audiência do programa. A Miranda acaba expondo a vida da Bruna de forma invasiva na TV e a confiança se quebra. São oito capítulos e a história da minha personagem vai atravessar a temporada”, conta a atriz, sobre a produção da Fox. A atriz ainda disse que não tem problemas em fazer cenas ousadas, desde que estejam dentro de um contexto. “A série tem cenas picantes, mas está tudo bem escrito. A equipe fez o trabalho junto comigo e elaboramos frase a frase para melhorarmos as sequências, que são fortes, de impacto, mas elegantes”, completou Maitê.

Sucesso na novela Rock Story, Nicolas Prattes teve seu contrato com a Rede Globo renovado. Nicolas interpretava o músico Zac e durante todo o decorrer da trama foi ganhando o público e mostrando o seu talento. A informação da renovação foi dada pela colunista Patrícia Kogut, mas o período não foi divulgado e o astro não foi escalado, ainda, para nenhuma nova atração do plim-plim.

Dar uma “espiadinha” nas redes sociais do namorado (a) é normal entre quase todos os casais. Mas, você já imaginou o Cauã Reymond vigiando a namorada, Mariana Goldfarb, nas redes? Pois é, o ator revelou isso ao canal do youtuber Matheus Mazzafera. Entre outras curiosidades, o galã global confessou ser mais vaidoso e chorão que Mariana, além de ser mais ciumento também. “Cada decote, né?”, disse o ator em meio às risadas.

Uma das responsáveis pelos melhores memes da web das últimas semanas, Ana Maria Braga está mudando o status de relacionamento... É que após ficar mais de um ano solteira, desde o fim do romance com o piloto norte-americano Bill, a apresentadora está namorando novamente. O eleito, na verdade, é um antigo amor da apresentadora de 68 anos. Trata-se o publicitário Rui Gregolim, de 44 anos, dono de uma pousada em Itacaré, no Sul da Bahia. Eles namoraram em 2004 e reataram em março deste ano. A informação foi confirmada ao portal Extra por um amigo do casal. Os dois estiveram juntos num evento do fotógrafo Marcelo Faustini, no quiosque em São Conrado, na Zona Sul do Rio, na última quarta-feira, e posaram ao lado da atriz Christiane Torloni. Felicidades ao casal!

Em parceria com o Canal Curta!, a Giros produz a série Geografia do movimento, com direção de Belisario Franca. A perspectiva da série é mostrar os bastidores de dez grandes companhias de dança contemporânea brasileiras.