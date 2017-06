Marina Ruy Barbosa confessa ter sofrido bullying



Se alguém ainda tinha dúvidas sobre o prestígio internacional de Anitta, elas acabam aqui. Ranking da revista Billboard colocou a Poderosa no 15º lugar entre os artistas mais influentes do mundo. Achou pouco? Pois saiba que ela desbancou Ed Sheeran, Demi Lovato, Rihanna e até mesmo Beyoncé. Ah, e um detalhe: Stefano Gabbana, um dos nomes por trás da grande maison Dolce & Gabanna, também está aprendendo o passinho de Paradinha.

Puro luxo



Bibi (Juliana Paes) vai gostar – e não é pouco – da vida de madame que o crime vai lhe proporcionar. Depois de fugir com Rubinho (Emílio Dantas), conforme a coluna TV Mix adiantou, eles viverão num apartamento chiquérrimo, de frente para a praia no Leblon. A estudante vai ficar mais que encantada com os equipamentos de última geração. Mas nem tudo são flores... “Não é pra sair daqui, não! Ninguém sai nem abre a janela! O apartamento tem de parecer que tá vazio”, orienta Rubinho, transformando o casal em prisioneiro no luxo.

Bom motivo



Quem ainda não conferiu a nova temporada do Zorra é porque não conhece os números... Quando comparado ao início da primeira temporada, no ano passado, o crescimento do humorístico foi de três pontos (+17%) no Painel Nacional de Televisão (PTN). A média do Zorra no sábado passado foi de 24 pontos, o recorde do programa desde 2013, quando ainda se chamava Zorra Total e tinha outra pegada. Então, TV ligada hoje!

Até tu?



Pois até Marina Ruy Barbosa já sofreu bullying, acredite se quiser. Mesmo sendo maravilhosa, a atriz já sofreu preconceito por ser ruiva. “Como eu queria que existisse uma Marina Ruy Barbosa quando eu era pequena. Eu sofria tanto bullying por ser ruiva e branquinha, que dizia para minha mãe que quando crescesse iria pintar o cabelo de loiro. Hoje em dia, eu queria era ser ainda mais ruiva”, comentou uma seguidora. E Marina, de pronto, respondeu: “Eu também sofria por ser ruiva. Mas, hoje em dia, acho que estamos mais seguras e confiantes, né?”.

Quanto mais...



Mãe de Dom, de 5 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 1 ano e 9 meses, Luana Piovani quer aumentar a prole. Mas a atriz, de 40 anos, não pode mais engravidar, por isso, o desejo dela e do marido, Pedro Scooby, é adotar. E quem contou tudo foi a própria Luana no seu canal no YouTube.

’Bora?



