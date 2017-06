Bruna e Neymar lideram ranking de casais influentes



Por Larissa Prata Ciabotti

Amor está no ar



Em tempos de celebrar o amor com a chegada do Dia dos Namorados, confira o ranking dos casais mais influentes do Twitter. A começar com Bruna Marquezine e Neymar, claro. Desde que reassumiram o namoro, o casal mais shippado do país não esconde o amor. As redes sociais dos dois, juntas, atraem nada menos do que 95 milhões de seguidores, marca difícil de superar. O segundo casal mais influente é Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank, que aproveita as redes sociais para mobilizar a população, sobretudo no que tange à defesa da igualdade racial – tem mais fofa que a filha deles, a Titi?! Finalizando o pódio, Luciano Huck e Angélica, considerados por muitos o casal mais amado do Brasil. O ranking ainda tem Fernanda Sousa e Thiaguinho e, por fim, Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima.



A volta dos que não foram



E não é que Elvira (Ingrid Guimarães) vai ressuscitar em Novo Mundo? Conforme a coluna TV Mix adiantou, ela será assassinada, a mando de Thomas (Gabriel Braga Nunes); antes que Jacinto (Babu Santana) a “assassine” com uma zarabatana para incriminar Joaquim (Chay Suede), Thomas a envenenará com óleo de baiacu, substância para fazer alguém parecer morto. Elvira será velada e todos acreditam na sua morte. Mas Jacinto troca os caixões e leva Elvira para um cativeiro.

Vivinho da silva



E por falar em morte não morrida, Alice (Sophie Charlotte) ficará em choque ao descobrir que Renato (Renato Góes) está vivo em Os Dias Eram Assim. A mocinha descobrirá que o fato não passou de uma armação de Arnaldo (Antonio Calloni). Tudo começa no comício das Diretas Já com Nanda (Julia Dalavia). Fotografando a manifestação, ela dará de cara com Renato, que estará com Gustavo (Gabriel Leone) e Rimena (Maria Casadevall). “Você está vivo!”, se assustará ela, caindo em desmaio em seguida.

Testemunha ocular



Maria Pia (Mariana Santos) será a única testemunha do assalto ao Carioca Palace em Pega Pega. Ela vai flagrar Malagueta (Marcelo Serrado) no exato momento em que ele foge com as malas com as iniciais de Pedrinho (Marcos Caruso) e se dá conta de que os dólares foram roubados. E a assessora pessoal de Eric (Mateus Solano) decidirá usar a informação a seu favor. Ela resolve chantagear o concierge depois que descobre que seu amado patrão não quer vender o hotel por amor a Luiza (Camila Queiroz). A ideia é que Malagueta a ajude a acabar com o romance dos dois. “Quero que você me ajude a separar duas pessoas que nunca deveriam ter se conhecido. Existe um maldito hotel ligando essas duas pessoas. E você é o único, lá dentro, que pode me ajudar a impedir que a Luiza, neta do Pedrinho Guimarães, aproxime-se ainda mais do Eric. O meu Eric”, dirá ela.

Quentinha



Mais uma série culinária vai movimentar o GNT. A partir de agosto, Caio Braz comandará o Marmitas e Merendas, que mostrará a relação das pessoas com a alimentação. Além disso, o programa trará dicas de como preparar refeições. Para quem não se lembra, Caio foi do elenco do GNT Fashion, uma das pratas da casa. Serão 13 episódios no total.

Sarra, Bial!



O que foi a “sarrada” de Bial? Internet veio abaixo quando o apresentador mandou bem no passinho mais famoso do momento durante entrevista com os influenciadores digitais Dani Russo e PC Siqueira no Conversa com Bial exibido quinta-feira. Twitter ficou infestado de “memes” e vídeos da “sarrada”. “Depois do filtro solar e de apresentar o BBB, essa sarrada foi a melhor coisa que Pedro Bial fez até agora”, tuitou um. “O Pedro Bial é a prova de que dá para ser cinza num mundo preto e branco”, comentou outro. Como discordar?

Precisa disso?



Alguém explica essa “exercitada” de Izabel Goulart em esteira de aeroporto?! A modelo é linda e estilosa e, além disso, esbanja disposição. Ela postou um vídeo motivacional, incentivando os seguidores a não perderem o foco: “No aeroporto, por que não? Sem desculpas! Vamos malhar! Foco, motivação”, legendou ela. Mas de bota, roupa social e óculos escuros?!