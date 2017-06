Angelina Jolie não quer que Brad Pitt tenha namoro público

Angelina Jolie no quer que Brad Pitt tenha namoro pblico



Engana-se quem pensa que Biel está #chateado por ver a carreira acabar depois da acusação de assédio há cerca de um ano. Pois bem, o gato está exilado nos Estados Unidos, levando uma vida bem tranquila, ao lado da noiva, a blogueira Duda Castro. Por lá, os dois vivem de amor e muito jabá. Oi?! Pois é, pelo menos uma vez por semana, o casal posta uma foto romântica, marcando os patrocinadores dos produtos e serviços. A citação acontece em ambas as contas no Instagram. Mesmo com contrato vigente com a Warner, como a coluna TV Mix adiantou, Biel vive um período sabático, que está sendo bem ocupado com uma rotina de causar inveja, incluindo viagens, refeições deliciosas, fotos em cartões postais, relacionamento comercial-de-margarina e até mesmo ensaios “polêmicos”, como o divulgado no dia 20 de abril, quando os dois aparecem soprando uma fumacinha suspeita com a legenda “Happy 4/20”, comemorando o Dia da Maconha.

O grande roubo que é o tema-central de Pega Pega acontece no capítulo desta noite. Tudo começa com a venda do Carioca Palace para Eric (Mateus Solano). O dinheiro será guardado no cofre. Então, Malagueta (Marcelo Serrado), Julio (Thiago Martins), Sandra Helena (Nanda Costa) e Agnaldo (João Baldasserini) vão colocar o plano em prática. Sandra seduzirá o segurança, deixando a sala de controle desassistida. Julio aparecerá carregando um carrinho de chá, coberto por uma toalha grande. Num ponto cego das câmeras, Malagueta surgirá todo de preto, com touca e óculos, para esconder o rosto. Ele pintará a câmera com tinta e chegará ao cofre. Lá será surpreendido pelo infravermelho. “Está vendo aquele botão lá dentro? É um interruptor interno que desliga os feixes. Conheço. O problema é chegar lá”, observará ele para Julio. Então, o ladrão lançará seu dardo da sorte e acertará o alvo. Os dois encherão as malas e as colocarão de volta no carrinho. Julio sairá sozinho, por meio de um corredor desativado do hotel, que o levará para um beco, onde estará Agnaldo, com uma van.

Angelina Jolie não quer que Brad Pitt namore tão cedo. Segundo o site HollywoodLife, Angie quer incluir no documento de divórcio uma cláusula que impede o ex-marido de assumir um relacionamento nos próximos dois anos. Parece absurdo? Pois saiba que Tom Cruise e Katie Holmes assinaram o divórcio com termos parecidos, quando o ator exigiu que a ex não aparecesse com ninguém por c-i-n-c-o anos! Segundo a publicação, Angelina fez o pedido pensando em proteger os filhos de uma possível “decepção” ao ver o pai refazendo a vida ao invés de se preocupar com a separação.

E não é que a cauda de sereia vai deixar Ritinha (Ísis Valverde) famosa? A essa altura da trama, ela estará na praia, com Ruy (Fiuk), e decidirá dar um mergulho com sua cauda. Um fotógrafo flagrará o momento e os cliques cairão na internet. Claro que as imagens chegarão ao conhecimento da família Garcia. “Mãe! Ritinha tá na TV! Liga aí!”, dirá Ivana (Carol Duarte). Silvana (Lilia Cabral) mostrará as fotos em um tablete, mas Joyce (Maria Fernanda Cândido) não se convencerá da fama da nora. “Um rabo de peixe? Vocês acham mesmo que alguém pode ser fashion usando um rabo de peixe?”, esnobará. “Ah, reconhece o mérito da menina, Joyce! A garota tem carisma! A imprensa gostou dela!”, defenderá Silvana, mas Joyce dá os ombros. “Hoje em dia, gostam de qualquer coisa que provoque escândalo!”, concluirá ela. Mais tarde, Ritinha e Ruy contam à família que uma revista quer fazer um ensaio fotográfico com a sereia.

Segundo a revista InTouch, Miley Cyrus pode ser a mais nova mamãe do pedaço. A publicação garante que a eterna Hanna Montana e Liam Hemsworth estão tentando engravidar! “Ela está desesperada por um bebê, mas isso simplesmente não está acontecendo. Miley sempre teve medo de engravidar antes de estar pronta, mas agora, que finalmente quer ser mãe, ela não está conseguindo”, garantiu uma fonte à revista. Será que procede? Aguardemos.

Colunista Patrícia Kogut contou que a Netflix está de olho no mercado de atores. A plataforma quer saber quem são aqueles talentos sem contrato com emissoras. Em clima de segredo, duas produções estão sendo pensadas: uma minissérie e um filme.