Após briga horrorosa, Ritinha decidirá deixar Ruy e ir embora para Niterói

Aps briga horrorosa, Ritinha decidir deixar Ruy e ir embora para Niteri



Por Larissa Prata Ciabotti

Pé na tábua



Nos próximos capítulos de A Força do Querer, Ritinha (Ísis Valverde) e Ruy (Fiuk) terão briga feia e a sereia decidirá largar o marido. Tudo começa quando ela passa a trabalhar em um aquário, como sereia, e mente para o marido, dizendo que está fazendo curso de Gastronomia. Ruy fica desconfiado e resolve ir atrás da jovem, mas não a encontrará. Ritinha tenta enrolar o marido, dizendo que não foi, mas Ruy a confronta. “Nem hoje nem nunca! Eu vi a lista do pessoal inscrito! Você não consta! Onde é que você estava? Hoje e esses dias todos que saiu daqui dizendo que ia pra esse curso?”, questionará. A sereia mentirá novamente: “eu estava em Niterói, com a minha mãe!”, mas Ruy não aceitará a mentira, contando à esposa que a procurou na casa de Edinalva (Zezé Polessa). “Pra mim, chegou, Ritinha! Parou por aqui! É Niterói que tu queres? Pois vai pra Niterói!”, esbravejará ele. Ritinha, então, pergunta se Ruy está rompendo o relacionamento e ele repete que sim. “Pois não vai falar duas vezes!”, ameaçará ela, que arrumará as malas e sairá de casa, sem que a família perceba.

Subindo na bandidagem



Ainda em A Força do Querer, Bibi (Juliana Paes) decidirá fugir com Rubinho (Emílio Dantas), após ajudá-lo a sair da cadeia. Ela, inclusive, deixa o filho, Dedé (João Bravo), para trás para seguir com o marido. Com mais dois traficantes, o casal acaba no meio do fogo cruzado com a polícia, numa favela. Aurora (Elizângela) faz de tudo para convencer a filha, mas Bibi não a ouve. Aproveitando o conhecimento em química, Rubinho ajuda os comparsas a criar uma refinaria de drogas, a aumentar o lucro da quadrilha e a organizar o dinheiro.

Fim de férias



Larissa Maciel já voltou aos estúdios da Record. Depois de dar vida à intempestiva Miriã nas duas temporadas de Os Dez Mandamentos, ela dará vida a uma camponesa, Lucy, em Belaventura, cuja estreia está prevista para o mês que vem. Sofrida, sua personagem envolveu-se com um homem da nobreza que ambicionava o poder e engravidou. Ao ver seu plano de ascensão ameaçado, o ricaço a expulsa do reino. Grávida e sozinha, Lucy vai vender flores para sobreviver. Quando a filha completa 12 anos, a camponesa desaparece e é dada como morta. Anos depois, ela volta à cena, planejando vingança contra todos que a afastaram da filha, que será interpretada por Rayanne Morais, na segunda fase da trama. “O pai de sua filha passa a ser seu grande segredo e a faz odiar e temer os homens da corte”, adiantou Larissa à colunista Carla Bittencourt. Aguardemos!

Prepare-se!



Fãs de U2 e Oasis podem preparar seus corações: os irlandeses voltarão ao Brasil em outubro e, de quebra, Noel Gallagher é quem abrirá o megashow, que será novamente no estádio Morumbi, em São Paulo. Seis anos depois, U2 volta ao Brasil com a turnê que celebra os 30 anos do álbum The Joshua Tree. Os ingressos começam a ser vendidos na sexta-feira pós-feriado, dia 16, mas a pré-venda começa amanhã para quem é cadastrado no site oficial da banda. Além disso, haverá venda exclusiva para clientes Banco do Brasil com cartão Ourocard, a partir da 0h10 de domingo para segunda. Os valores dos ingressos ainda não foram divulgados.

Condenação



SBT vai ter que desembolsar mensalmente 2,5% de seu faturamento bruto. A emissora foi condenada a pagar ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) por todas as músicas que utilizou em sua programação desde o dia 1º de janeiro de 2006. A decisão já é em segunda instância, proferida pela 38ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, que confirmou a sentença da primeira instância. Ainda cabe recurso por parte da emissora.

Alô?



Em cena de A Força do Querer que foi ao ar na segunda-feira, 5, a policial Jeiza (Paolla Oliveira) conversou por longos onze minutos ao celular com um informante para dar pistas sobre o paradeiro de Rubinho (Emílio Dantas). Até aí, tudo certo. Mas a gata atendeu o celular ao contrário! Claro que a internet não perdoou... O que não falta agora é “meme” com a imagem da personagem com o aparelho às avessas. E esta não é a primeira vez que a mesma gafe é cometida. Quem se esqueceu de Diana (Alinne Moraes) em Rock Story com o mesmo problema de direção? Gente, será que ninguém presta atenção nessas coisas?!

Casalzinho



De acordo com o TMZ, George Clooney e Amal já estão com os gêmeos. Um representante do ator teria confirmado ao site o nascimento dos bebês, que são um casal. Eles nasceram na manhã de ontem e se chamam Ella e Alexander. Que felicidade!