Gracyanne Barbosa divulga foto em pose constrangedora com Belo e vira piada



Por Larissa Prata Ciabotti

Pega!



Começa hoje esta que promete ser a nova paixão brasileira. Pega Pega tem a difícil missão de substituir Rock Story, uma das melhores novelas da faixa. A trama tem como tema central o roubo milionário ao Carioca Palace, durante a festa de 25 anos de Luíza (Camila Queiroz), que vê seu sonho cor-de-rosa se transformar em um verdadeiro pesadelo. A grana furtada é da venda do hotel, à sua revelia, feita por seu avô, Pedrinho Guimarães (Marcos Caruso), a Eric Ribeiro (Mateus Solano), seu namorado. Sem herança nem namorado, Luíza se verá na difícil obrigação de trabalhar para se sustentar. Além de tudo, Eric será preso injustamente, como principal acusado do crime. São quatro funcionários que arquitetam o plano: o concierge Malagueta (Marcelo Serrado), o garçom Júlio (Thiago Martins), o recepcionista Agnaldo (João Baldasserini) e a camareira Sandra Helena (Nanda Costa), mas eles não podem gastar nem meio tostão, para não levantar suspeitas, ou seja, continuam desempenhando suas funções no Carioca Palace, torcendo para que o local decrete logo a falência. O crime será investigado pela inspetora Antônia (Vanessa Giácomo), profissional incorruptível.

Fogosa



Bibi (Juliana Paes) vai se tornar a principal suspeita de incêndio criminoso no restaurante de Dantas (Edson Celulari). Ela, de fato, será quem provocará o crime para destruir provas contra Rubinho (Emílio Dantas). Tudo começa quando uma digital feminina for encontrada na cena do crime; a polícia logo desconfiará da estudante, já que Rubinho seria o principal beneficiado com o incêndio. Além disso, ficará provado que a filha de Aurora (Elizângela) tentou entrar no estabelecimento no dia anterior. Sabendo da desconfiança dos policiais, Dantas avisará Caio (Rodrigo Lombardi), advogado de Bibi e Rubinho, que achará prudente que a cliente preste depoimento voluntariamente. “Fui lá, sim! Fui! E, se pretendesse incendiar aquele lugar mais tarde, não teria nem chegado perto, que não sou estúpida! Fui querendo pegar as coisas pessoais, as fotos...”, responderá Bibi, acrescentando que mandava fotos íntimas para o marido e pretendia evitar que outra pessoa tivesse acesso a elas. “Foi realmente uma coincidência muito infeliz que esse incêndio tenha acontecido justamente no dia em que ela procurou ter acesso a esses computadores”, argumentará Caio, mas o policial ficará pouco convencido com a lorota.

One love



Foi lindo o show-tributo comandado por Ariana Grande em prol das vítimas do atentado ocorrido em Manchester, no dia 22 de maio. A cantora abriu mão dos habituais looks sensualíssimos para subir ao palco com um moletom-homenagem e jeans, reunindo 55 mil pessoas. Todos os artistas que se apresentaram no tributo abriram mão de cachê. No palco, ídolos como Miley Cyrus, Pharrel Williams, Justin Bieber (maravilhoso na voz e no violão), Black Eyed Peas e um feat incrível de Liam Gallagher com Chris Martin, líderes da Oasis e da Coldplay, respectivamente, que deixaram uma velha rixa de lado – a propósito, o outro irmão Gallagher, Noel, não quis interromper viagem de férias para se juntar à antiga banda, que é de Manchester, e virou alvo certeiro de Liam, que despejou toda sua indignação no Twitter. No encerramento, Ariana e todos os artistas que se apresentaram voltaram ao palco para agradecer e cantar Over the rainbow. Foi lindo! O amor sempre há de vencer o ódio.

Mas o que é isso?



Gracyanne Barbosa virou assunto nacional depois da foto indiscreta que ela postou com o marido no closet. Em uma pose parecida com a que Napoleão perdeu a guerra, Gracyanne e Belo mostraram bom encaixe – será que o horário do post permitia tanta ousadia?!

Vai Fernandinha!



Fernanda Sousa achou seu lugar ao sol. Se como atriz ela já era boa, como apresentadora a gata arrasa. Tanto que seu Vai Fernandinha ficou maior. Queridinho do público e, também, da crítica, o programa ganhou mais capítulos para a segunda temporada, chegando a 24 episódios – ele vai ao ar de segunda a sábado, no horário nobre do canal, às 22h30, com um dia a mais também. O cenário continua o mesmo: a mansão de cinco andares no Joá, onde Fernanda recebe os mais estrelados convidados.

Uau!



Com absolutamente tudo em cima e loiríssima para estrear em Pega Pega, hoje, Nanda Costa posou para as lentes do conceituado fotógrafo Jorge Bispo e arrancou suspiros dos seguidores. Que Nanda não tem muito pudor a gente já sabia – além de ter posado para a edição de aniversário da Playboy, em 2013, este não é o primeiro ensaio para o qual ela tira a roupa.