A atriz Paola Oliveira enfrenta os bastidores de um campeonato de MMA



Por Letícia Morais

Suando a camisa



Paolla Oliveira está mesmo suando a camisa para a sua personagem Jeiza, em A Força do Querer. Ela esteve nos bastidores de um campeonato de MMA - que aconteceu ontem no Rio de Janeiro - para gravar cenas da personagem. Ao lado de atletas profissionais, a atriz gravou sequências cheias de adrenalina, que devem ir ao ar nos próximos dias. Aos fãs e seguidores, a atriz compartilhou uma foto e brincou: “Mãe, tô no #UFC212’. E aí, vai encarar?

Explosão no fofurômetro



Toda vez que Deborah Secco resolve compartilhar um registro seu com a filha, Maria Flor, a internet vai à loucura. Desta vez não foi diferente. A atriz publicou essa foto linda de um “antes e depois” que fez, se comparando, de certa forma, à pequena herdeira. Com maquiagens um tanto quanto cômicas, as duas foram clicadas fazendo biquinho para a câmera, deixando os fãs completamente encantados e enlouquecidos, principalmente a menina, que, aliás, já é bem conhecida por deixar à mostra toda a sua fofura, por onde passa. Tal mãe, tal filha... Lindas!

Gente maldosa



Chloe Lattanzi decidiu abandonar todas as suas contas nas redes sociais, após uma série de comentários maldosos sobre a luta de sua mãe, Olivia Newton-John, contra um câncer. E sabe qual foi o motivo? Opiniões de alguns internautas afirmando que a atriz e bailarina não pode postar foto feliz enquanto a mãe está em tratamento. “Alguém comentou que não posso compartilhar fotos em que apareço feliz por causa do que a minha mãe está passando. Estou muito triste e ninguém faz ideia do que estou vivendo”, desabafou ela. Mas deu aos fãs uma surpresa fazendo um retorno ao Instagram apenas nove horas depois. Olivia descobriu um câncer de mama há quase duas semanas e cancelou o restante de sua turnê nos Estados Unidos e Canadá para focar no seu tratamento.

Estação Roquenrou



Dé Palmeira recebeu Frejat na gravação do último episódio do Estação Roquenrou, que vai ao ar nesta terça-feira, 6, no Canal Brasil. Os dois tocaram juntos por dez anos no Barão Vermelho, dando muitas alegrias ao público. Vale a pena conferir na telinha!

Rendendo bons frutos



A audiência do quadro Ding Dong do Domingão do Faustão tem sido tão boa, que ficará mais tempo no ar. Em vez de junho, a direção da Globo decidiu manter esta temporada no ar até outubro.



Sem papas na língua



Scarlett Johansson sempre está nas listas de mulheres mais sexys do mundo e decidiu abrir o jogo sobre aquilo que muita gente gosta de fazer, mas ainda tem vergonha de falar sobre: sexo. Capa e recheio da mais recente edição da revista Cosmopolitan, com a sugestiva chamada "mais sexo, menos stress", ela soltou o verbo sobre o que as pessoas fazem entre quatro paredes. "Mulheres que dizem que gostam de fazer sexo ficam tachadas como loucas, putas, sem moral. São consideradas depravadas ou pessoas que não conseguem estar em uma relação monogâmica”, opinou ela, acrescentando que ser bem-resolvida com a sexualidade ainda é algo mal visto pela sociedade. “É tabu falar que sente prazer, que tem curiosidade", disse. Realmente, falar sobre sexo ainda é tabu e motivo de críticas em pleno século XXI.

Adeus topete





Rafael Vitti se despediu de seu mais recente personagem, Léo Régis, de Rock Story, e decidiu mudar o visual, raspando os cabelos, revelando o novo look em seu Instagram. "Hoje [sexta-feira, 2] foi meu último dia de gravação e meu último dia dando vida a esse personagem tão humano que é o Léo... Sua marca? o topete, o sorriso... a reboladinha... o carinho com as fãs, o instinto de proteção com a família... a humildade para aprender... ele é multi...", escreveu ele, que não parou por aí. "Léo foi um personagem que nitidamente aprendeu e evoluiu como ser humano. E eu acabo aprendendo por tabela. Em todo trabalho a gente acaba aprendendo muito, e esse não foi diferente. Me despeço do Léo e de Rock Story extremamente feliz e agradecido! Rapei o topete... pronto... fim. brigado Leozinho...", finalizou o ator.

Bebê a bordo



Aline Dias, protagonista da última temporada de Malhação, Pro Dia Nascer Feliz, será mãe de um menino e já escolheu o nome do bebê: Bernardo. As informações foram divulgadas pela colunista Patricia Kogut. Apesar de ser uma gravidez recente, ela já pensa no futuro e diz que não quer deixar a profissão de lado. "Ouço mães dizendo que é um sacrifício sair de casa quando o bebê ainda é pequeno. Mas não quero deixar minha carreira de lado. Pretendo seguir com o sonho de ser mãe e atriz ao mesmo tempo", revela, contando que há dois meses mora com o namorado, Rafael Cupello.