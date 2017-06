Camila Queiroz corta o cabelo sem avisar e irrita cúpula global

Camila Queiroz corta o cabelo sem avisar e irrita cpula global



Por Larissa Prata Ciabotti



Bomba!



Notícia bombástica sobre Novo Mundo: Elvira (Ingrid Guimarães) vai morrer, mesmo sendo uma das melhores personagens da novela das seis. Ela será assassinada, a mando de Thomas (Gabriel Braga Nunes), mas a culpa recairá sobre Joaquim (Chay Suede). Isso porque, a essa altura, ele terá descoberto a mentira sobre Quinzinho (Théo Lopes) e ameaçado Elvira, na frente de todos. Ela pedirá dinheiro a Thomas para não contar seus segredos a Anna (Isabelle Drummond). Para se livrar da chantagem, ele ordenará Jacinto (Babu Santana) a matar a vilã usando uma zarabatana, justamente para incriminar Joaquim.

Até que enfim!



Finalmente, Paula Fernandes assumiu o romance com o cantor lírico paulistano Thiago Arancam e vai passar o Dia dos Namorados com muito amor. A coluna TV Mix contou em abril sobre o romance dos dois, mas, à época, eles juraram de pés juntos que a parceria era apenas profissional (a-hã!). Pois bem, agora os dois já assumiram pro Brasil, publicando fotos de um maravilhoso passeio de lancha. Paula postou primeiro, levando a novidade aos seus seguidores: “Assim como não podemos conter o vento, você chegou. Bem-vindo ao meu coração, honey!”, legendou ela. E Thiago logo respondeu: “Caminhei pelos quatro cantos do mundo pra em teu abraço encontrar meu lugar. Bem-vinda ao meu coração, love”, derreteu ele. E não acabou por aí, não! Eles publicaram registros um do outro; no post do tenor, Paula arrasa no corpão de biquíni.

Eeeeeela!



Anitta não para! Agora é mesmo do mundo... Depois de arrasar na televisão americana, a cantora soltou o gogó, também, no México. Ela esteve esta semana no Tu-night, do apresentador e humorista Gabo Ramos. Lá, ela cantou o sucesso Sim ou Não, que divide os vocais com o colombiano Maluma. Ela foi apresentada no programa como a “número 1 do Brasil”. Para a entrevista, Anitta arriscou um portunhol e chegou a brincar que precisava de um tradutor para entender a língua local. Detalhe: a bordo de uma saia amarela com a inscrição “Don’t touch” (não toque em inglês), Anitta não deu uma reboladinha sequer. E essa não foi a única aparição da funkeira na televisão mexicana. Ela também esteve no Función para divulgar sua nova música, Paradinha, além de estampar a capa do jornal Excelsior, que a denominou como “rainha do pop”. Que isso, hein, Poderosa?

Dança, Brasil!



Vai ser no dia 24 de julho a estreia da segunda temporada do Dancing Brasil de Xuxa. Parece perto, né? E é! A atual temporada terminará agora no dia 26, ou seja, menos de um mês vai separar uma edição da outra. Nesse período, Xuxa entrará de férias. A produção já trabalha na escalação do novo elenco. O contrato da apresentadora vence em janeiro de 2018 com a Record.

Climão



Acredite se quiser: bastidores de Pega Pega em polvorosa, por conta de um corte de cabelo. Colunista Patrícia Kogut contou que rolou um mal-estar no staff da trama porque o cabeleireiro Neandro Ferreira, em parceria com a equipe de caracterização, fez um trabalho de meses de pesquisa até chegar ao visual da protagonista (Camila Queiroz). Então, a bela atriz apareceu na semana passada, sem falar nada para ninguém, com as madeixas com novo corte. A direção não gostou. Parece um detalhe bobo, mas não é. A diferença no cabelo muda a continuidade da trama. Ainda de acordo com a colunista, a Globo confirma que Camila aparou os fios, mas que isso não teve impacto na caracterização. Torta de quê? Climão!