Belo e Gracyanne podem estar próximos de serem despejados de mansão

Belo e Gracyanne podem estar prximos de serem despejados de manso



Por Larissa Prata Ciabotti

Despejo?



Belo e Gracyanne Barbosa estão correndo um riscão de ser despejados... O casal está envolvido em mais um imbróglio judicial, já que o cantor está sendo processado pela dona do imóvel onde eles moram. Ela cobra os pagamentos de aluguéis vencidos – detalhe, o casal paga R$30 mil mensais para morar na mansão nos Jardins, em São Paulo. De acordo com o Extra, eles estariam devendo R$215 mil, segundo a cobrança da advogada da proprietária. Mas o cantor contesta a ação. Em sua defesa, ele alega que no momento da assinatura do contrato, em maio de 2016, já teria deixado pagos, de forma adiantada, seis meses de aluguéis, além de uma caução de três meses. “No início deste ano, pediu revisão do valor cobrado e estava em negociação para baixar o aluguel para R$10 mil quando se iniciou o processo. Daí, ele foi descontando da caução paga anteriormente”, explicou a advogada Vívian Campos ao Extra, que ainda mostrou os comprovantes de pagamento. Mas a acusação garante que desde outubro Belo não cumpre com suas obrigações... Detalhe: o casal também não teria pago o IPTU do imóvel, o que colocou o nome da proprietária na dívida ativa da prefeitura paulistana. O jurídico de Belo garante que o imposto já foi negociado, parcelado e pago.

Esperta



Enquanto uns e outros fazem de tudo para ter mais do que 15 minutinhos de fama, a ex-BBB Ieda Wobeto tem aproveitado a fama pós-reality. Ela virou a “senhora-propaganda” de uma rede de hotéis e se transformou no rosto da marca. Além disso, desde que deixou o confinamento, ela garante ter adquirido uma nova grande amiga: Susana Vieira. “Sou muito fã e ela tem sido uma grande amiga. Nos falamos sempre”, contou à coluna Retratos da Vida. Hum!

Bebê grandão



Deu o que falar a cena do parto de Ritinha (Ísis Valverde). A cena foi um arraso, com destaque para as atuações de Ísis e, também, de Paolla Oliveira, na pele da policial Jeiza. O que muita gente questionou mesmo foi o tamanhão do recém-nascido, mas o que muitos não sabem é que somente é permitido o uso de bebês com mais de três meses. A mudança na lei, aliás, foi comemoradíssima entre diretores e autores. “Por mim seria maior! Amo quando usam boneco. Antes de pensarem em realismo, lembrem que ali está uma criança”, desabafou Glória Perez à colunista Carla Bittencourt. A propósito, a cena figurou nos trending topics do Twitter em nível mundial, com 56 vezes; já no Brasil, #AForçaDoQuerer entrou 129 vezes nos TTs. Foram mais de 40 mil depoimentos em terras tupiniquins! E foi mesmo uma grande cena... Tirando o fato de o baby ter nascido limpinho e de a personagem preferir ir para casa ao invés de procurar um hospital, foi um capítulo impecável.

Quem são?



Definida a lista de famosos que estarão no PopStar, o novo reality musical da Globo. A estreia será em julho e a apresentação, de Fernanda Lima, conforme a coluna TV Mix adiantou. Na seleta lista: Alex Escobar, André Frateschi, Claudio Lins, Eduardo Sterblicht, Érico Brás, Fabiana Karla, Lucio Mauro Filho, Marcello Melo Jr., Mariana Rios, Marcella Rica, Murilo Rosa, Thiago Fragoso, Sabrina Parlatore e Rafael Cortez.

Crise



Imprensa internacional dá conta que Ryan Gosling e Eva Mendes estão separadíssimos. Segundo a revista americana Ok!, eles deixaram de ser um casal já há bastante tempo, vivendo, inclusive, em residências diferentes. “Ryan ficou devastado quando Eva se recusou a acompanhá-lo nos Globos de Ouro e no Oscar, apesar dele ter sido indicado como Melhor Ator, por La La Land”, teria confirmado um informante, justificando que a relação já não vai bem há algum tempo. A crise teria piorado no Dia das Mães, quando Ryan passou com a própria mãe ao invés de ficar com Eva e as filhas. Ainda de acordo com a publicação, eles estiveram com as herdeiras há alguns dias em um parquinho de Los Angeles. Uma testemunha garantiu que os dois não pareciam mais um casal... Xi!

Vergonha alheia



Internet não perdoa ninguém... A ex-BBB Emilly Araújo bem que tentou conversar com Justin Bieber, mas seguiu tão ignorada que deu até dó. O cantor canadense fez um vídeo ao vivo nas redes sociais e a ex-sister mandou várias mensagens para ele, mostrando até certa “intimidade”, mas JB não respondeu nenhuma delas. O papo que ela tentou puxar foi sobre a irmã, Mayla, a quem Bieber chamou de “gostosa” nas redes sociais. Os “memes” sobre o “vácuo” de Emilly inundaram a internet ontem. Não está fácil para ninguém...