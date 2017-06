Sandy dança “Dig Dig Joy” com Luciano Huck e enlouquece a plateia

Sandy dana Dig Dig Joy com Luciano Huck e enlouquece a plateia



Por Larissa Prata Ciabotti

Dig dig joy!



Fãs de Sandy & Junior vão poder matar a saudade de alguns hits da dupla neste sábado, quando a cantora estará no Caldeirão. No programa, ela vai até fazer a coreografia de Dig Dig Joy com Luciano Huck, uma das preferidas de Theo, filho do apresentador. Claro que a dancinha dos dois levou a plateia à loucura! As gravações aconteceram na terça-feira, 30 de maio.

Não gostou



Larissa Manoela ficou ir-ri-ta-dís-si-ma com alguns seguidores. A gata tietou o cantor britânico Ed Sheeran e publicou a selfie nas redes sociais. “Um minuto pra essa selfie mara com o ruivo que nós mais amamos”, legendou ela. Mas alguns seguidores duvidaram da veracidade do clique e afirmaram que se tratava de uma montagem. Ed posou praticamente com a mesma feição tanto na selfie da atriz como nas de sua mãe e de seu namorado, o também ator Thomaz Costa. Larissa não gostou da desconfiança e gravou um vídeo para se defender. “Eu não aguento todo mundo dizendo que minha foto com o Ed é montagem, a do Thomaz é montagem e a da minha mãe, também. Não é montagem! E pra quem não está entendendo nada, é o seguinte: a gente está do lado do hotel, fomos pro meeting, fizemos fotos com ele, voltamos pro hotel pra comer uma coisinha e, agora, a gente vai pro show, tá? A montagem se mexe, queria um aplicativo desse”, desabafou. Climão!

Tudo por amor



Bibi (Juliana Paes) vai se enrolar em mais uma, por amor a Rubinho (Emílio Dantas). Nos próximos capítulos, os dois serão flagrados durante uma visita íntima clandestina, organizada por alguns presos para se encontrarem com as respectivas esposas, em horário não permitido. Os dois serão surpreendidos e Bibi terá que dar muitas explicações aos policiais. Mas esta não será a única enrascada em que ela se meterá para ajudar Rubinho. Durante uma visita, o traficante pedirá à esposa para ajudá-lo num plano de fuga da cadeia. “É isso ou ficar anos e anos aqui dentro. Sem ver Dedé (João Bravo) crescer, sem conviver contigo. Sabe disso, não sabe? Você não quer me ter de volta? Não quer?”, apelará ele, pedindo a Bibi para que pague R$2 mil a uma mulher que cuidará da negociação com o agente penitenciário que facilitará a fuga. A estudante ficará em dúvida, mas aceitará ajudar o marido. Bibi chegará a entregar a quantia à mulher, mas ela será presa, dificultando os planos.

’Tá puxado!



Quanto o estimado leitor pagaria por um autógrafo de seu grande ídolo? Quem for fã de Melanie C pode saber que a ex-Spice Girl cobra R$225 pelo autógrafo. E tem vários pacotes, diga-se de passagem. Colunista Léo Dias contou que os fãs mais dispostos podem pagar mil reais (frise-se mil reais) pela “Vip Experience”, com direito a foto individual, uma selfie, um brinde exclusivo, um kit oficial, um assento para a performance musical e acesso ao evento com entrada prioritária. A gata vem ao Brasil agora em junho. Puxado, hein?

Elo



Em entrevista à edição francesa da Elle, Angelina Jolie confessou que ainda conversa com a mãe, Marcheline Bertrand, que faleceu há dez anos em decorrência de um câncer de ovário. “Eu daria qualquer coisa para que ela estivesse comigo neste momento. Eu precisava dela. Eu falo com ela frequentemente em minha mente e tento pensar no que ela poderia dizer e como poderia me guiar”, revelou. Jolie, também, comentou que Marcheline teria contribuído muito para as vidas de seus filhos e que ela lamenta que eles não terão essa oportunidade.

De volta



Maluma acaba de acertar seu retorno a terras brasileñas! O cantor colombiano subirá ao palco do Festival Villa Mix, que acontecerá nos dias 1º e 2 de julho, na capital do estado de Goiás. O festival tradicionalmente roda o país (tem até a versão uberabense, que rolou em abril), sendo a edição goiana a maior. Maluma é o segundo artista internacional a acertar sua vinda para o Villa Mix, que terá também Demi Lovato.

Vergonha alheia



Internet não perdoa ninguém... A ex-BBB Emilly Araújo bem que tentou conversar com Justin Bieber, mas seguiu tão ignorada que deu até dó. O cantor canadense fez um vídeo ao vivo nas redes sociais e a ex-sister mandou várias mensagens para ele, mostrando até certa “intimidade”, mas JB não respondeu nenhuma delas. O papo que ela tentou puxar foi sobre a irmã, Mayla, a quem Bieber chamou de “gostosa” nas redes sociais. Os “memes” sobre o “vácuo” de Emilly inundaram a internet ontem. Não está fácil para ninguém...