Acredite: já tem fãs acampados para show de Ariana Grande em julho

Drama



Ivana (Carol Duarte) dará mais um passo na construção dramática de sua trajetória. Nos próximos capítulos de A Força do Querer, ela vai revelar a Silvana (Lilia Cabral) que gostaria de retirar os seios. Tudo começa quando Silvana sugere a Simone (Juliana Paiva) que empreste um biquíni à prima e Ivana dirá que não gosta de usar roupa de banho. “Seu corpo incomoda você?”, questionará ela, recebendo resposta afirmativa da sobrinha. Então, Silvana pergunta o que a incomoda, e Ivana não esconde a decepção com o próprio corpo. “Por que é que nessa idade a gente implica tanto com a gente mesmo? Tudo está errado, tudo está fora do lugar! Depois que passa, querida, bate uma nostalgia desse corpinho enxuto, dessa pele lisinha”, aconselha ela. E Ivana pergunta se a tia também era insatisfeita. “Eu achava que era alta demais, que era magra demais, tinha espinhas demais, faltava cintura, faltava isso e aquilo. Tudo que hoje eu valorizo em mim era o que parecia errado lá atrás!”, responderá Silvana.

É pra lá que eu vou!



Monica Martelli garantiu a quarta temporada da ótima série Os Homens São De Marte – E É Pra Lá Que Eu Vou!. A história de Fernanda vai ganhar novos desenrolares e a estreia está prevista para 2018.



Vergonha alheia



Os fãs mais apaixonados não aprenderam a lição durante a espera pelo show do Justin Bieber, quando ficaram acampados por meses na fila (inclusive no Natal, ano novo e carnaval) e acabaram surpreendidos pela troca de portões. Agora é a vez dos fãs de Ariana Grande, que já montaram as barracas na expectativa do show, que será daqui a um mês. A cantora se apresentará no Rio e em São Paulo, com a Dangerous Woman Tour, nos dias 29 de junho e 1º de julho, respectivamente. Após o atentado em Manchester, Ariana suspendeu os shows na Europa até junho. Pois bem, voltando às barraquinhas, elas começaram a aparecer próximo ao Allianz Parque, em São Paulo, e as fotos estão no perfil do fã clube de Ariana. Ainda tem alguns ingressos para os shows.

One love



E por falar em Ariana Grande, seu show beneficente em Manchester, em homenagem às vítimas do atentado terrorista ocorrido na semana passada, está marcado para o dia 4 de junho, domingo. No palco, para cantar com Ariana, estarão vários artistas, como Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay e Pharell Williams. Nomeado One love Manchester, o show terá, também, a participação de Usher, Miley Cyrus, Take That e Niall Horan. A renda será totalmente revertida para o fundo de emergência We Love Manchester, criado pela Cruz Vermelha britânica. Os fãs que compareceram ao show do dia 22 têm ingresso gratuito para o evento do próximo domingo.

Nua e crua



Leya Emmanuelly (quem?) rompeu o silêncio de dois meses para contar o motivo pelo qual deixou a banda XCalypso. Que a relação com Ximbinha era para lá de conturbada todo mundo já sabia, mas a morena de 25 anos contou ao Extra que as constantes brigas seriam a verdadeira razão. Ela, inclusive, mostrou um áudio gravado sem que Ximbinha soubesse (virou moda agora) durante uma briga entre eles, que chegaram a dividir o mesmo teto por um tempo. Na briga, o guitarrista questiona o vestido usado por Leya no programa de Fábio Porchat. “Eu tô chateado até hoje com aquele negócio daquele vestido. Eu tô chateado porque, se tu não tivesse talento, eu nem me importava, tu ia nua, pra mim era bom, porque tu...”, falou ele, sendo interrompido por ela, que se defendeu: “Eu não tava nua, Ximbinha, eu não tava vulgar”, mas o guitarrista não concordou. “Pra mim, tu tava vulgar, uma p*”, xingou ele. “Existem vestidos que a pessoa usa sem calcinha, Ximbinha. Eu não sou a primeira mulher no mundo”, Leya respondeu. Ainda no decorrer da discussão, ele sugeriu que ela devia “assumir o jeito de ‘periguete’”. Leya contou à publicação que gravou o áudio porque não suportava mais a relação com ele e, sabendo que sairia, precisava de provas. Ao Extra, a assessoria de Ximbinha garantiu que o guitarrista recebeu as acusações com estranheza e que lamenta o episódio. “O que se tem a registrar diante de triste e desfocada situação, deseja a toda equipe da banda XCalypso paz e saúde, bem como a ex-vocalista Leya Emmanuelly encontre na música o sucesso que tanto almeja”, disse a nota. Climão!

Melhorou



Katy Perry está até com a pele mais bonita, esbanjando felicidade, e só não vê quem não quer. O motivo ela garante que seja uma vida sexual bem mais ativa e com qualidade. A cantora confidenciou aos fãs durante um show na Inglaterra que a vida sexual vai muito bem, obrigada, apesar do fim do relacionamento com Orlando Bloom – ela está solteira há três meses. “Deixe-me dizer, se você não está tendo ótimas relações agora, quando chegar nos trinta vai ficar maravilhoso”, disse a cantora durante sua performance. Resta saber se foi uma alfinetada ou saudosismo...