Novo look de Luan Santana divide as opiniões dos fãs nas redes sociais

Novo look de Luan Santana divide as opinies dos fs nas redes sociais



Por Larissa Prata Ciabotti

Luz na passarela



Que tal as novas madeixas de Luan Santana? Cada vez mais longas, mais claras e de gosto mais duvidoso, elas surpreenderam os seguidores do Meteoro, na noite de domingo, 28, com esse “tiro” e acabaram dividindo opiniões. “Te amo, mas por que você tá se vestindo igual maloqueiro? Você não precisa disso”, comentou uma seguidora. Apesar de muitas críticas, Luan também recebeu elogios de fãs que adoraram o novo style do gato. Que tal?

Boa nova



Arlindo Cruz está melhorando! O cantor deixou o CTI e passou a uma unidade semi-intensiva, na noite de domingo, 28. Seu estado de saúde é considerado estável e ele continua em processo de recuperação neurológica. Segundo o Extra, Arlindo já respira sozinho e responde a alguns estímulos, como abrir os olhos e pequenos movimentos com os braços. Ele está internado desde o dia 17 de março, quando passou mal durante os preparativos para um show.

Re-união



Já é dada como certa a reconciliação de Bruno Gissoni e Yanna Lavigne. A chegada de Madalena, na sexta-feira, 26, mexeu com os sentimentos do (ex?)-casal e Yanna teria decidido perdoar Gissoni. É verdade que os dois passaram por várias situações durante a gravidez dela e no último mês deixaram até de se seguir nas redes sociais após espezinhada da atriz, que comentou a uma seguidora “antes só que...”, referindo-se ao ditado “antes só que mal acompanhada”, ao responder sobre a possibilidade de reconciliação. Pois é, mas Bruno buscou a ex e a filha na maternidade, além de acompanhar o parto.

Não perdoa



A internet realmente não perdoa... Um clique inocente de Cauã Reymond e Mariana Goldfarb, na praia, após se exercitarem virou “meme” ontem. Isso porque ao fundo aparecia uma propaganda com uma megafoto de Grazi Massafera. A coincidência não passou despercebida e algumas piadinhas inundaram as redes sociais, como: “Quando você já superou o ex, mas sempre tem alguém que vem falar dele” e “Se tá ruim pra nós, imagina pra Mariana Goldfarb, que todo lugar aonde vai encontra a ex do atual”.



De volta



Betty Faria está de volta às telinhas. A excelente atriz voltou a dar o que falar, graças à reexibição de Tieta pelo canal Viva, trama em que ela foi protagonista no final da década de 80. E a repercussão da reprise pegou até mesmo ela de surpresa. “Nunca imaginei viver isso com uma reprise. Tanta gente assistindo com prazer e alegria. É lindo. Uso Twitter e recebo muitas mensagens carinhosas por lá”, contou a atriz à colunista Patrícia Kogut, a quem também confidenciou a volta às telinhas em A Força do Querer. “Tenho grande admiração por Gloria, além de carinho e confiança. Já fiz algumas novelas dela, sempre com personagens muito interessantes”. Betty Faria viverá Elvira na trama das nove.