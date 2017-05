Klara Castanho resolveu dar um tempo na carreira



Por Letícia Morais

Mais uma...



A pernambucana Michele Andrade é a nova vocalista da XCalypso, banda de Ximbinha. Loira e bonita, ela tem 22 anos e já fez parte do grupo de forró Limão com Mel, segundo o Extra, por dois anos, e da Companhia do Calypso. Michele é a terceira vocalista que passa pela banda, desde que Joelma deixou o conjunto, há um ano e meio. Ela substitui Leya Emmanuelly, que saiu em abril. Antes de Leya, o posto de vocalista era ocupado por Thábata Mendes, que se afastou da banda no ano passado, após problemas com o guitarrista. Michele completa a banda, que é formada ainda pelos cantores Carla Maués e Gêh Rodriguez. Será que dessa vez dura mais?

Banida



O jogador Tristan Thompson não verá mais os olhos da amada Khloe Kardashian observando-o nos jogos da NBA. Conforme os sites MediaTakeOut e O Fuxico, Khloe teria sido “banida” das partidas dos Cleveland Cavaliers por LeBron James. A publicação afirma que a estrela de Keeping Up With The Kardashians estava em Los Angeles enquanto Tristan jogava contra os Boston Celtics. Mas ela nem apareceu para prestigiar o namorado. “De acordo com algumas notícias, LeBron James pediu que Tristan BANISSE Khloe de todos os jogos restantes – incluindo a final da NBA”, diz o site. A explicação para a proibição seria de que alguns pensam que a Kardashian daria azar aos jogadores. Sem comentários...

Supla, é você?



Com um visual descabelado e os fios arrepiados, Ana Maria Braga virou “meme” nas redes sociais e foi comparada ao cantor Supla, esta semana. Os internautas, como sempre, não perdoaram e comentaram bastaaaante sobre a aparência da apresentadora do Mais Você. O nome do cantor chegou a ficar entre os assuntos mais comentados do Twitter, pelos trending topics. “Quando o Supla assumiu o Mais Você? A Globo está mudada”, escreveu um internauta. ’Namaria tá cada dia mais parecida com o Supla. Hoje, ela botou o dedo na tomada e foi trabalhar”, divertiu-se outro usuário da web. Não tá fácil a vida da ’Namaria....

Reclusão temporária



Atenção, dramaturgos, cineastas e amigos de Klara Castanho: nem adianta chamá-la para novos trabalhos ou simplesmente dar um rolé por aí. A atriz, que tem 16 anos e mais de dez de carreira, resolveu dar um tempo para se dedicar aos estudos. Entrevista publicada pelo portal UOL mostra que a atriz quer prestar vestibular no final do ano e nem pensa em atuar na TV, no teatro ou no cinema este ano. “Na semana do vestibular e do Enem, o mundo esquece a minha existência porque vou focar só nisso”, brincou ela à publicação. A atriz, que está cursando o último ano do Ensino Médio, não acredita que está rápida demais nas suas escolhas e encara a nova rotina como “um momento de descoberta e de transição, que dura até os 18 anos”, garantiu Klarinha. Ela disse, ainda, que voltará para a TV após o período intenso de estudos. A gente espera!

Live-action



Quem viu o live-action do filme A Bela e a Fera provavelmente ficou imaginando como deve ter sido pro Dan Stevens gravar todas aquelas cenas enquanto estava na pele da Fera, né?! Pois é, apesar de ter sido criado por computação gráfica, a Disney precisou do ator para fazer marcações nas cenas em que a criatura feroz aparecia. Para matar a curiosidade dos milhares de telespectadores que foram aos cinemas assistir ao filme, vídeos dos bastidores começaram a circular pelas redes sociais nesta semana e mostram o trabalho do ator rodando as cenas de seu personagem. Nas imagens, ele aparece com alguns equipamentos em seu corpo, usados para capturar suas feições, com traje de enchimento bem maior que ele, justamente para capturar seus movimentos como a Fera, inclusive na cena clássica da dança ao som de Beauty and the Beast. Superprodução! Vale lembrar que o filme já se tornou o de maior bilheteria deste ano. Ponto pra Disney!

Divas brasileiras



Representantes, respectivamente, do rock, do axé e do tecnobrega, Pitty, Daniela Mercury e Gaby Amarantos foram as escolhidas para estrelar uma campanha de lingerie que se propõe a valorizar a autoestima da mulher brasileira. Bruno Astuto destaca a escolha de uma grande empresa que traz as belas cantoras mostrando suas curvas em lingeries, cada uma com seu estilo, fugindo do estereótipo da sensualidade óbvia. A campanha começou no fim da semana e já é sucesso. Boa sacada; elas arrasam!

Polemizando



Para não fugir da rotina, Luana Piovani e Pedro Scooby polemizaram na web nesta semana. Sempre polêmico, o casal abriu o jogo para o canal de Piovani, o Luana Sem Freio. Nas imagens, os dois conversam sobre assuntos íntimos e divertidos. Temas como olhar bumbum de mulheres e sexo anal foram tratados. “Tudo o que é bonito a gente olha. Eu olho para a bunda de mulher bonita quando ela passa, assim como olho para o peito, barriga e braço de homem bonito quando ele passa”, contou Luana, segundo o portal O Fuxico. Já Scooby afirmou que é mais uma questão de tesão do que de admiração da beleza. “Não é só admiração da beleza. É gostoso também. É quase um tesão. A gente olha e pensa: ‘Olha que gostosa’”, explicou o surfista.