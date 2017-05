Sheila Mello e Xuxa protagonizam ensaio pra lá de sensual

Sheila Mello e Xuxa protagonizam ensaio pra l de sensual



Por Letícia Morais

De casa nova



O jornalista Reinaldo Azevedo assinou contrato com a Bandeirantes. Apesar disso, o seu destino não será a Rádio Bandeirantes, e sim a BandNews FM. Ele terá um programa das 18h às 19h, para toda a rede, e a estreia está confirmadíssima para segunda-feira, 29. A informação foi publicada pelo colunista Flávio Ricco. O programa terá os mesmos moldes de Os Pingos nos Is, que ele apresentava na Jovem Pan. Reinaldo saiu recentemente da Veja e da Pan e teve suas conversas com Andréa Neves vazadas, no início da semana. Sobre isso, o portal Comunique-se disse que Reinaldo afirmou ter sido vítima de uma canalhice. “E o que aconteceu depois só serviu para provar a dívida que tenho com os que têm a pretensão de ser meus inimigos”, disse.

Madalena nasceu



Mesmo separados, Bruno Gissoni e Yanna Lavigne estão mantendo uma relação de bastante amizade. Os dois curtiram o dia juntos, horas antes do nascimento da filha, Madalena. A menina nasceu na madrugada dessa sexta-feira, 26, em uma maternidade na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. De acordo com a coluna Retratos da Vida, Yanna chegou à maternidade no fim da tarde de quinta-feira, 25, acompanhada de Bruno, da mãe, Lucia Lavigne, e dos avós paternos de Madalena, Ana Sang e Beto Simas. A atriz planejava ter a bebê num parto humanizado e em casa mesmo. Ela e Bruno estavam muito felizes e emocionados com o nascimento.

Entre amigos



Musa da canção Amor de Interior, de Luan Santana, Camila Queiroz assistiu ao show de Ed Sheeran, no Rio de Janeiro, com o cantor e sua namorada, a estudante de Moda Jade Magalhães. Quem também estava junto ao trio é o namorado de Camila, o ator Klebber Toledo. Os dois casais posaram juntos num camarote da casa de shows num registro publicado pela atriz. O show de Ed foi acompanhado por diversos famosos, entre eles Fátima Bernardes e suas filhas, Beatriz e Laura.

A força do querer



Nos próximos capítulos de A força do querer, Bibi (Juliana Paes) vai iniciar a sua vida de crime, incendiando o restaurante onde Rubinho (Emílio Dantas) trabalhava. Isso tudo para que a polícia não pegue o computador que o malandro usava. É que o bandido contará à mulher que a máquina tem provas contra ele. Só que o tiro de Bibi sai pela culatra. Como a polícia iria no dia seguinte ao restaurante pegar o computador, as suspeitas do incêndio recaem sobre Rubinho, o que o deixa numa situação ainda pior. Com isso, ele terá que provar, também, que não fez uma queima de arquivo. Ixe...

Retorno triunfal



Depois de sofrer com uma situação meio capenga com o público durante toda a novela Rock Story, Léo Régis (Rafael Vitti), finalmente, volta a lotar um show. Mas isso só vai acontecer na última semana da trama. O cantor terá seu retorno triunfal num evento em Mesquita, onde o garoto morou antes da fama. O público vai à loucura e Léo faz as pazes com o sucesso.

Aposta boa



Mesmo antes da estreia, programada para julho, a série Sob Pressão já tem uma segunda temporada garantida na Rede Globo. Jorge Furtado, Lucas Paraizo, Antonio Prata e Marcio Alemão escrevem os 12 episódios. A colunista Patrícia Kogut afirma que a primeira leva terá dois a menos, já que os jogos da Copa Libertadores apertam a grade da emissora.

Investindo na música



Longe das novelas desde Êta Mundo Bom!, o fofíssimo J.P. Rufino investe agora na carreira de músico. Segundo a colunista Patrícia Kogut, ele já ensaia sua canção de trabalho. Rufino ’tá pegando firme para ser um artista completo... Isso mesmo!

Ensaio sensual



Em total clima de Dia dos Namorados, Sheila Mello e Fernando Scherer, o Xuxa, protagonizaram ensaio pra lá de sensual para uma marca de lingerie. Algumas fotos do ensaio foram publicadas nas redes sociais e é de deixar muita gente babando na boa forma do casal.

Mudança



Prestes a estrear a peça Trans - Terapia de Relacionamentos Amorosos Neuróticos Sexuais, Thammy Miranda terminou a caracterização para viver Rafael, um surfista viciado em sexo. O filho transgênero de Gretchen apareceu na quinta-feira, 25, com uma barba grande e os cabelos platinados, ao lado da namorada, Andressa Ferreira, que também está no elenco do espetáculo. O clique foi compartilhado pela coluna Extra - Famosos. Para o papel, ele passou a pegar um bronzeado e intensificar a malhação. Thammy estreou na telinha em Salve Jorge, em 2012, e de lá para cá fez apenas uma participação no filme Copa de Elite, de 2014.