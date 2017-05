Maria Casadeval entra para sensualizar em Vade Retro



Por Letícia Morais

Intimidade funcional



Para afastar de vez a sombra dos casais sem química nas novelas, a Globo decidiu não só testar os atores juntos, mas manter uma espécie de laboratório de convivência entre quem vai fazer par romântico antes das gravações. Informações da colunista Carla Bittencourt dão conta de que Camila Queiroz e Mateus Solano, os protagonistas de Pega pega, passaram por esse novo treinamento para conseguir uma “intimidade funcional”. Solano aprovou a nova diretriz da emissora: “A gente fez uma preparação muito bacana. Isso é muito importante. A Globo está dando muito valor nessa preparação dos atores. Antes era: ‘oi, tudo bem? Como vai? A gente vai fazer par romântico, né? É cena de beijo? Então vamos’. A gente nem se olhava no olho, só cumpria o papel. Tem sido bacana participar dessa transição na forma de ver e de tratar o trabalho dos atores”, disse o ator à colunista.

Mudança



A atriz Thais Fersoza está de mudança para São Paulo. A mãe da fofíssima Melinda deixa o Rio para passar uma temporada na capital paulista, onde vai dar à luz o filho Teodoro, segundo fruto do casamento com o cantor Michel Teló. Nas redes sociais, a gata contou a mudança aos seguidores. “Estou me despedindo do Rio de Janeiro, agora é hora de voltar para casa, de juntar a turma, as tralhas todas que eu trouxe e voltar para São Paulo. E, agora, eu só volto para o Rio sabe como? Agora, só mamãe de dois, minha gente”, contou a atriz.

Família margarina



Por falar em aumento de prole e em família tipo margarina, Theo Becker mostrou que é um paizão! O ator e a mulher, a médica Ana Raphaela, fizeram um ensaio fotográfico muito fofo em família. Nas imagens postadas por Theo, o casal aparece com o filho, o pequeno Thor, de sete meses, que é a cara do pai, e o cachorrinho de estimação. Na publicação, ele deixa claro que pretende aumentar a família. “Quase completos! Só falta uma irmãzinha para o Thor, ou irmãozinho”, escreveu o ator.

De volta



Longe das novelas desde a sua atuação em Sangue Bom, em 2013, Letícia Sabatella vai voltar a aparecer nas telinhas para fazer Tempo de amar, próxima novela das seis. A trama de Alcides Nogueira e direção artística de Jayme Monjardim deve estrear em setembro.

Rock Story



Mesmo depois de descobrir que não é o pai do bebê de Marisa (Júlia Rabello), Romildo (Paulo Verlings) vai assumir a paternidade da criança nos próximos capítulos de Rock Story. Tudo começará quando o comparsa de Alex (Caio Paduan), com a ajuda de William (Leandro Daniel), concluir que o sangue dele não é compatível com o do recém-nascido. Ele, então, vai pedir segredo ao amigo e resolverá registrar o neném como seu filho. Algumas cenas adiante, Romildo aparecerá voltando do cartório com documentos. Marisa, que terá pedido ao bandido para registrar a criança com o nome de Haroldo, tomará um susto ao ler a certidão. É que ele resolveu fazer uma “surpresa” e colocará o nome do irmão de Marisa, Alex, na criança. Ela não gostará nada da ideia e dirá que o filho agora vai ter que carregar o nome de um bandido fichado.

Dose dupla



Desde ontem à noite, Maria Casadevall vai aparecer nas telinhas em dose dupla. Além de fazer sucesso como a médica Rimena em Os dias eram assim, a atriz passará a ser vista como a misteriosa Lilith em Vade retro, que vai ao ar logo depois da supersérie às quintas-feiras. Lilith é uma aliada de Abel (Tony Ramos) que irá ajudá-lo em suas armações contra Celeste (Monica Iozzi). No primeiro episódio, ela apareceu como uma dançarina na boate, mas a colunista Carla Bittencourt já adianta que a morena deve mudar de “personagem” ao longo da série. Vale a pena ficar ligado na telinha para conferir!

Investimento pessoal



Quem é que não gosta de se sentir bonita e estar de bem com o espelho? Rita Cadillac, a bailarina mais famosa do Chacrinha, aos 62 anos, investiu cerca de R$100 mil para isso. Ela passou por uma supertransformação que a fez perder 10,5 quilos em apenas seis meses, além de colocar facetas de porcelana nos dentes, fazer clareamento e implantes, aspiração de papada, correção das pálpebras e minilifting no rosto para levantar a região. Ufa! E você pensa que acabou? Ela já avisou que a meta agora é perder mais três quilos.