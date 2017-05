Em Pega Pega, amor de Luiza e Eric será embalado por Nando Reis

Em Pega Pega, amor de Luiza e Eric ser embalado por Nando Reis



Por Larissa Prata Ciabotti

Odete Roitman



E o pai do filho da Marisa (Júlia Rabello), hein?! Virou o novo suspense da reta final de Rock Story. Conforme a coluna TV Mix adiantou ontem, Haroldo (Paulo Betti) vai descobrir que o filho não é dele. Romildo (Paulo Verlings) também não é o pai. Então, o novo candidato a papai do ano é Lázaro (João Vicente de Castro). Após o exame de DNA dar negativo para Haroldo, Romildo vai analisar os documentos com a ajuda de William (Leandro Daniel) e descobrir que o tipo sanguíneo da criança é A. “Só que você e a Marisa são O. Essa matéria de biologia eu gostava na escola, estudava certinho. É impossível duas pessoas O terem um filho A. A Marisa e o Lázaro estavam de rolo na época que ela ficou grávida...”, concluirá William. Mas Romildo lembrará que Lázaro fez vasectomia e, em tese, não poderia ser o pai. A dupla vai pesquisar sobre o procedimento e levantará suspeitas sobre o vilão. “Está escrito aqui. Dependendo de como a vasectomia foi feita, pode dar errado e o cara ter filho. Isso se o Lázaro não inventou isso para Marisa sair do pé dele. Ele pode nem ter feito vasectomia nenhuma”, observará William. E agora?!

Afastada

(

Ticiana Villas-Boas foi afastada do SBT. Atualmente no ar no Duelo de Mães, que exibirá neste sábado, 27, o 13º dos 16 episódios já gravados, a apresentadora pediu afastamento temporário à emissora, que prontamente acatou. Ela é esposa de Joesley Batista, que está no centro do furacão político-econômico no país, e também apresenta o Bake Off Brasil, um dos melhores realities culinários da televisão brasileira – ela será substituída pela chef Carol Fiorentino, que foi jurada das edições anteriores. O SBT ainda comunicou que fará testes para selecionar nova integrante para o programa. Vale lembrar que, desde o escândalo envolvendo a JBS, os telespectadores começaram a pressionar a emissora para afastar Ticiana, além de bombardear suas redes sociais com ataques raivosos.

Descoberto



O segredo de Nonato (Silvero Pereira) será descoberto em A Força do Querer. E quem vai flagrá-lo é Biga (Mariana Xavier), que estará sentada em uma mesa atrás da sua no show de Jane Di Castro. Nonato estará vestido de Elis Miranda com sua melhor amiga (Dig Dutra) e tentará de tudo para não cruzar com a secretária da Garcia, mas eles acabarão cara a cara no elevador. Biga ficará absolutamente chocada e Nonato dirá que está em suas mãos. A secretária ficará cheia de dúvidas e perguntará se ele é trans, mas o motorista negará e explicará que é transformista. “Não! Trans, não! Sou transformista! Preciso expressar essa mulher que tem dentro de mim! Mas eu não sou ela!”, revelará ele. A partir daí, Biga vai virar a grande confidente de Nonato.

Ah, Paquitão!



E o mel que Sérgio Marone tem, deixando rastro doce por onde quer que passe?! Grande acerto do Dancing Brasil, o ator está chamando a atenção (e causando inveja) por sua performance e seu carisma. Colunista Léo Dias contou que, inclusive, a Endemol está caindo de amores pelo “Paquitão”, como tem sido carinhosamente chamado pelos fãs e pela equipe de produção. Já pensam nele até mesmo para apresentar outros formatos que a Endemol tem. Nada oficial, por enquanto, mas que arrasaria, arrasaria...

Viva Liverpool



Fãs de um bom pop/rock vão gostar de saber que a trilha sonora de Pega pega, nova novela das sete que substituirá Rock Story, terá como tema de abertura A hard day’s night, de John Lennon e Paul McCartney. A música será regravada pelo Skank para a trama, que estreará no dia 6 de junho. A trilha ainda inclui Essa Mina é Louca, de Anitta; Trevo, de Ana Vitória; Tempo de Menino, com Pedro Luís e Erasmo Carlos; My Baby Just Cares, com Delicatessen, e Só Posso Dizer, de Nando Reis, que será o tema de Luiza (Camila Queiroz) e Eric (Mateus Solano).

Solidariedade



Ariana Grande quer pagar pelos funerais das pessoas mortas durante atentado a seu show na Manchester Arena, em Londres, ocorrido no início da semana. Segundo o Daily Mail, um grupo de fãs da cantora teria dado a notícia no Twitter de que Ariana se ofereceu para pagar pelos enterros das 22 vítimas fatais, dentre as quais uma criança de oito anos. O atentado ainda deixou outras 119 pessoas feridas.

Amor está no ar



Felicidade voltou para Cássia Kis! Sem assumir nenhum relacionamento há dois anos, desde quando se separou do psiquiatra João Baptista Magro Filho, a atriz não escondeu a felicidade ao lado de seu novo affair. Ela e o novo eleito trocaram carinhos em público, sem pudores, como deve ser mesmo – afinal, para que esconder a felicidade? Que sejam sempre felizes!