Sílvio Santos vira tema de festa infantil, com direito a avião de dinheirovira tema de festa infantil, com direito a avião de dinheiro

Por Larissa Prata Ciabotti

Tragédia inglesa



Mundo amanheceu ontem estarrecido com novo ataque (possivelmente terrorista) em solo europeu. Dessa vez, durante o show de Ariana Grande na Arena Manchester, no noroeste inglês. Explosão de artefato caseiro deixou pelo menos 22 mortos e mais de 50 feridos – entre eles, inclusive, crianças, que também engrossam a lista dos desaparecidos. Segundo a Associated Press, entre os gravemente feridos estão pelo menos doze crianças e adolescentes de até 16 anos. O homem-bomba morreu no ataque e outro suspeito foi detido pela manhã. O Estado Islâmico reivindicou o ataque. Ariana tuitou logo pela manhã de terça, desculpando-se com os fãs pela tragédia, afirmando estar “despedaçada” com a crueldade do ataque. A turnê Dangerous Woman Tour está suspensa por tempo indeterminado. Os próximos shows seriam em Londres, Bélgica, Polônia, Alemanha e Suíça. Ariana, também, viria ao Brasil no próximo mês, com shows agendados para 29 de junho, no Rio, e 1º de julho, em São Paulo.

Final feliz



Conforme a coluna TV Mix contou ontem, Haroldo (Paulo Betti) e Gilda (Suzy Rêgo) terão um verdadeiro final feliz. E a cereja do bolo nessa alegria toda é a descoberta de que o empresário não é o pai do bebê de Marisa (Júlia Rabello). De posse do resultado negativo do exame de DNA, encomendado pelo dono da churrascaria, o casal feliz vai atrás da irmã de Alex (Caio Paduan). “Espera aí, gente. Alguma chance de esse resultado estar errado?”, questionará Marisa, incrédula com sua “má sorte”. Haroldo dirá que o resultado é 100% garantido. “Acabou a chantagem, acabou a exploração, acabou o inferno que eu vivi nos últimos meses. Eu estou livre de você”, responderá ele, triunfante e aliviado. Depois que o casal for embora, Marisa ficará absolutamente arrasada. “Por essa eu não esperava. Isso é um pesadelo...”, lamentará.

Cheirinho de sucesso



Fãs de Xuxa sabem que a loira usa o mesmo perfume há anos, o Clean Warm Cotton. Mas, agora, o característico cheirinho da Rainha dos Baixinhos ganhou sua versão tupiniquim. Devido à dificuldade de encontrá-lo no mercado brasileiro, Xuxa elaborou perfume com cheiro i-dên-ti-co com a Jequiti. Segundo a colunista Carla Bittencourt, ficou tão parecido que os funcionários brincam que não podem usar o perfume porque sempre acham que a patroa está por perto. E mais: até a própria Xuxa teria deixado de comprar a versão gringa para prestigiar sua nova criação.

A moda pegou



E a nova moda de se inspirar em famosos (e não tão famosos assim) como tema de festa infantil? Já rolou festa temática de Thiaguinho e até de ex-BBB... Agora, o novo ídolo foi Sílvio Santos. Colunista Léo Dias contou que uma garotinha de sete anos e superfã do Homem do Baú quis ter tudo dele durante as comemorações de seu aniversário. O rosto de SS aparece em pôster gigante na parede, totem, miniaturas na mesa e até nos docinhos. E tem mais: antes dos parabéns, a fofa vestiu um terninho azul e colocou o icônico microfone de colarinho para surgir entre os convidados, com direito até a aviãozão de dinheiro. Ra-rai!

Poderosa



Ninguém duvida do poder da Poderosa! Depois da ajudinha da imprensa internacional repercutindo o jantar com o rapper Tyga e da música recém-lançada com Iggy Azalea, Anitta viu seu número de seguidores nas redes sociais subir lá no alto, sobretudo com gringos. A cantora acaba de se igualar a Bruna Marquezine, outro fenômeno na web, em número de seguidores, batendo a casa dos 20 milhões no Instagram. Detalhe: segundo o Extra, só na última semana Anitta ganhou mais de 300 mil seguidores. Mas um detalhe: no Twitter, a Poderosa já tem mais seguidores do que a namorada de Neymar – no microblog, a grande maioria dos famosos com muitos followers é de jogadores de futebol.

Bond, James Bond



Mais uma grande perda para o cinema mundial. Aos 89 anos, o ator britânico Roger Moore faleceu na Suíça, após uma longa e brava luta contra câncer. Moore ficou famoso por dar vida ao agente secreto James Bond. A morte do ator foi confirmada pelos filhos dele, Deborah, Geoffrey e Christian, pelo Twitter: “Obrigado, papai, por ter sido você e por ter sido tão especial para tanta gente. Com o coração pesado, compartilhamos a péssima notícia de que nosso pai, Sir Roger Moore, morreu nesta terça-feira. Estamos devastados”. Apesar de ter atuado em diversos papéis, Moore sempre é lembrado como o substituto de Sean Connery na pele do famoso agente – ele foi o terceiro a interpretar James Bond.