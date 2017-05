Filho adotivo de Renato Russo despeja a avó de casa

Filho adotivo de Renato Russo despeja a av de casa



Por Larissa Prata Ciabotti

Redenção



Reta final de Rock Story se aproximando, Diana (Alinne Moraes) se redimirá de todo mal que fez contra Gui (Vladimir Brichta) e os dois acertarão os ponteiros. Com a mais nova armação de Lázaro (João Vicente de Castro), distribuindo cortesias falsas para a superlotação do show da banda 4.4, Gui será indiciado criminalmente e preso. Para tentar tirar o ex da cadeia, Diana seduzirá Lázaro, que cederá facilmente aos seus encantos. Então, ela conseguirá provas de que foi o vilão quem fez a distribuição das cortesias fraudulentas. E por falar no show trágico, Du (Ravel Andrade) morre em decorrência da confusão e a 4.4 se desfaz. Jaílson (Enzo Romani) culpa Gui pela morte do amigo e, também, decide deixar a banda.

Redenção 2



E por falar em Rock Story, Nicolau (Danilo Mesquita) sobrevive no fim. Sensibilizada com a nova internação do rapaz, Gilda (Suzy Rêgo) perdoará Haroldo (Paulo Betti) e os dois reatarão. Ela pedirá ao empresário para voltar para casa depois de perdoar pela traição com Marisa (Júlia Rabello). “Eu tive muito ódio de você, Haroldo, não me conformo de você ter um filho com a Marisa, mas... é muito errado a gente não estar junto agora, você não acha?”, questionará. Emocionado, o empresário concorda com a ex e ainda se declara. “Acho, claro... Gilda... sem você eu não sei nem viver direito! Eu te amo tanto, tanto... eu prometo, nunca mais vou te decepcionar, ursinha”, prometerá, mas Gilda pede que ele não mais faça promessas.

Altar à vista?



E não é que Cauã Reymond e Mariana Goldfarb devem juntar as escovas de dentes?! Prestes a completar 37 anos, o ator se derreteu pela namorada nas redes sociais, com direito a pedido de casamento. E a apresentadora fez o quê? Devolveu a fofura e aceitou o pedido. Claro que poucos segundos depois da declaração mútua, os fãs do casal correram para comemorar a notícia, além de inundar a internet com “memes”.

Reatando



Vai durar pouco o afastamento de Jeiza (Paolla Oliveira) e Zeca (Marco Pigossi). Nos próximos capítulos de A Força do Querer, após colocarem um ponto final no noivado, os dois se reaproximarão e decidirão namorar. Tudo começa quando a policial for participar de uma luta de MMA. Ela convida Zeca, que, marrento, dirá que vai apenas para torcer contra. Mas, durante a luta, ele muda de ideia ao ver que a ex está perdendo e passa a incentivá-la. Jeiza, então, ganha força e vence a luta, partindo para os braços de Zeca e o beijando em seguida. Os dois, então, discutem a relação. “Eu penso é que foi apressado demais começar logo botando aliança no dedo, marcando casamento na carreira, sem nem saber se dava certo mesmo”, dirá o motorista. Jeiza concorda e Zeca, então, propõe que os dois namorem, sem pressa. “Só namorando! Então, tá! Não vai mais fazer pressão em cima de mim, ficar me regulando”, pedirá Jeiza, que beijará o namorado.

Fininha



Alcione tem muito o que comemorar. Depois de um piripaque na saúde, Marrom foi internada às pressas, no fim do ano passado, para a realização de um cateterismo e acabou vendo sua rotina alimentar mudar radicalmente. Agora, com vinte quilos a menos, ela colhe ainda mais elogios também pela nova forma física que apresenta. “Depois deste problema, ela passou por um nutricionista, que refez toda a dieta dela, e Alcione percebeu que era hora de se cuidar mais. Ao ver que as pessoas a estão elogiando cada vez mais, ela se empolgou e está animada com a nova vida”, revelou sua assessoria à revista Glamour. Marrom se prepara para uma festona de arromba, que ela pretende dar em novembro para comemorar seus 70 anos de muitas alegrias e realizações.

Trocando a fechadura



Nada vai bem no clã dos Manfredini. Colunista Léo Dias contou que Giuliano Manfredini, filho adotivo do inesquecível Renato Russo, teria expulsado a avó de casa. Segundo o colunista, essa não é a primeira vez que Giuliano convida algum parente a se retirar. Antes da avó, foi a vez da tia mudar de endereço para evitar confusão na família. Quando Renato Russo morreu, os bens passaram à administração de Giuliano. Segundo apurou o colunista, Giuliano trocou a fechadura de um imóvel no Rio de Janeiro para que nenhuma das duas (avó e tia) tivesse acesso ao local, que permanece intacto desde a morte de Renato, sendo frequentado apenas por uma faxineira. A assessoria explicou que a avó de Giuliano se mudou de forma consensual, mas os advogados do herdeiro confirmam que os dois (ele e a avó) não têm a melhor relação possível.

Felicidade voltou



Ticiane Pinheiro e César Tralli mal reataram o romance e já têm declaração nas redes sociais, sim. Os dois passaram um fim de semana de puro romantismo em Campos do Jordão e aproveitaram para declarar todo seu amor com a imagem de um cadeado com o nome dos dois e a legenda “amor que não se quebra”. Os dois namoraram por dois anos e meio antes do ponto final, colocado em outubro do ano passado.