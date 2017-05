Kylie Jenner envia selfies sexy para o namorado da irmã

Kylie Jenner envia selfies sexy para o namorado da irm



Por Letícia Morais

Não aguentou



Depois de passar mais de um mês internado, o cantor, apresentador e radialista Kid Vinil morreu na tarde desta sexta-feira, 19, em São Paulo. Ele passou mal após um show em Conselheiro Lafaiete, aqui em Minas, e foi levado a um centro médico da cidade. Depois, foi transferido de helicóptero para hospital de São Paulo, onde morreu. Kid Vinil era diabético e sofreu uma parada cardíaca no dia 16 de abril. Ele chegou a ser colocado em coma induzido. Antes de passar mal, Kid cantava com outros artistas dos anos 1980, como Kiko Zambianchi e Ritchie. Nos últimos dias, amigos afirmaram nas redes sociais que o quadro do cantor tinha se agravado e pediram orações por sua recuperação. Que descanse em paz!

Fura olho?



Kylie Jenner conseguiu enfurecer a irmã, Khloe Kardashian, ao enviar selfies pra lá de sexy para seu namorado, Tristan Thompson. A informação é do portal O Fuxico, que diz ainda que, aparentemente, a empresária de 19 anos errou na hora de mandar a foto e enviou para o jogador de NBA. Como onde há fumaça, há fogo, uma fonte disse à revista Star que Kylie tem uma “grande queda” por ele. “Ela manda selfies para Tristan quando Khloe não está por perto. É atrevida, e acha que ele é gato demais para Khloe. Se o jogador tentasse, com certeza ficaria com ele”, advertiu à publicação. Xiii... fura olho em casa é triste, hein!

Alçando voos mais altos



Dayanna Maia está muito perto de deixar de ser conhecida como “a filha gata de Latino”. A morena, de 20 anos, é muito gata, sim, mas trabalha duro para ser respeitada como atriz. Após estrear quatro peças e fazer ponta numa novela, segundo a coluna Retratos da Vida, ela se prepara para rodar um curta e um longa com direção de Cininha de Paula, até o fim do ano. “Sempre soube que queria fazer isso, desde mais nova quando decorava cenas de novela e repetia para o espelho. Mas na época de prestar o vestibular, não foi minha primeira opção. Por insegurança”, conta a bela: “Tive receio. Por meu pai ser da área artística, sabia das dificuldades. Mas hoje consigo entender que ser atriz é meu bem mais precioso”.



Trabalhando duro



Filha de famosa que também tem trabalhado duro para firmar carreira é Sasha Meneghel. Morando em Nova York, nos EUA, Sasha está no Brasil a trabalho. Ela passou uns dias com a mãe, Xuxa, no Rio de Janeiro, e logo foi para o batente, viajando para Salvador, onde fez um ensaio de moda e gravou um comercial da sua coleção para uma marca de roupas.

Promete



Tatá Werneck e Cauã Reymond vivem policiais no longa A dupla, de Marcus Baldini. De acordo com Patrícia Kogut, seus personagens, Keyla e Cláudio, trabalham juntos para solucionar uma série de crimes. Prepare as pipocas!

Cresce audiência



Anteontem, a Globo exibiu a série Os dias eram assim depois da novela A força do querer. Foi um teste. A série marcou 19 pontos (RJ e SP), recorde das quintas. Na avaliação de Patrícia Kogut, a mudança deu certo, apesar de o Jornal Nacional ter sido mais longo. Por causa disso, crescem as chances de a emissora manter a mudança.

Reconciliação



Gilda (Suzy Rêgo) aceitará Haroldo (Paulo Betti) de volta nos próximos capítulos de Rock Story. Separados, eles ficarão cada vez mais próximos quando o filho, Nicolau (Danilo Mesquita), que tem câncer, for internado. Em uma conversa sobre a saúde do filho quando os dois estiverem em casa, a empresária cairá no choro e pedirá para que ele durma com ela, porque ela não quer dormir sozinha. “Claro, eu durmo no quarto do Nicolau”, responderá Haroldo. Neste momento, Gilda dirá que quer que o marido volte para casa: “Eu tive muito ódio de você, Haroldo, não me conformo de você ter um filho com a Marisa (Julia Rabello), mas é muito errado a gente não estar junto agora, você não acha?”, questionará. “Sem você eu não sei nem viver direito! Eu te amo tanto, tanto. Eu prometo, nunca mais vou te decepcionar, ursinha”, afirmará ele. No entanto, Gilda pede para que ele não prometa nada. “Só fica comigo”.

Multidão

Ainda falando sobre Rock Story, as cenas de um festival de música que terminará em tragédia na trama serão gravadas no Barra Music, segundo Patrícia Kogut. Como o local precisará estar superlotado, além dos figurantes, a direção ainda recorrerá à computação gráfica.

Escalada (TV MIX 2105 – Giovanna Lancellotti)

A colunista Carla Bittencourt afirma que Giovanna Lancellotti está reservada para a novela O Sétimo Guardião, de Aguinaldo Silva. Na história, que deve estrear em 2018, ela vai ser filha de Marcelo Serrado - que faz Pega Pega antes. Se nada mudar, Giovanna será Neymaria, irmã de Romária e Rivalda. Os nomes em homenagem a jogadores é ideia do pai, aficionado por futebol.