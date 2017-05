Em entrevista, Zilu confessa que ainda ama Zezé

Em entrevista, Zilu confessa que ainda ama Zez

Por meio de vídeo nas redes sociais, a MC Melody, de dez anos, comunicou o fim de sua carreira, aos prantos. A publicação, que foi na quinta à noite, acabou dividindo opiniões. Os mais sensibilizados enviaram mensagens de apoio à jovem cantora, enquanto outros criticaram a superexploração de sua figura, acreditando que este não será um divisor de águas na carreira dela. “Você, que queria estragar meu sonho, minha carreira; você conseguiu. Só tenho a agradecer quem me ajudou. Muito obrigada pelo carinho. Hoje a Melody se acaba”, disse Melody, sem explicar o que teria motivado a decisão. Se foi uma jogada de marketing ou não, só ela pra saber, mas poucas horas depois do anúncio do fim da carreira de cantora, Melody anunciou, também nas redes sociais, que recebeu convite para virar atriz no SBT.

E não é que os planos de Léo Regis (Rafael Vitti) de ter pai e mãe juntos vão realmente dar certo? O cantor ajuda Almir (Evandro Mesquita) com mais uma tramoia para reconquistar Neia (Ana Beatriz Nogueira) e, finalmente, vai ter sucesso. É que o bonachão vai fingir um acidente para passar mais tempo na casa da ex. A reaproximação se torna inevitável e Neia tem uma baita recaída. Então, Léo decide contar à mãe a verdade. “Mãe, o pai inventou isso só para ficar aqui pertinho de você! Eu sabia e dei força, porque eu sei que vocês se amam!”, dirá. Neia se faz de durona e diz que não ama Almir, mas ele insiste, pedindo para os dois darem uma chance à felicidade. “Tá, vamos tentar. Eu disse tentar! Mas você tá em experiência, em observação, Almir! Eu ainda posso devolver se não gostar”, cederá ela. É o final feliz?

Depois de emendar três trabalhos de uma vez, Nathália Dill se prepara para uma temporada de férias. Ela está no ar desde 2015, quando fez Êta mundo bom!. Em seguida, veio a série Liberdade, liberdade e, agora, Rock Story, em que vive uma dupla jornada com as gêmeas Lorena e Júlia. “Foram trabalhos tão especiais. Não tinha como não fazer. Mas, olhando agora para trás, não sei como consegui”, confessou à colunista Carla Bittencourt. A atriz, porém, não sabe o que fazer com o merecido descanso. “Ainda não pensei o que eu quero fazer, só sei que preciso respirar, ver coisas novas, viajar... Vou tirar um tempinho para mim”, revelou ela, que está recém-solteira após fim do namoro com Sérgio Guizé. Aliás, as férias de Nathália podem durar bem menos do que ela espera, já que seu nome está sendo trabalhado pela trupe de Walcyr Carrasco para a próxima novela das nove.



Nos próximos capítulos de A Força do Querer, Caio (Rodrigo Lombardi) vai aceitar ajudar Bibi (Juliana Paes) a tirar Rubinho (Emílio Dantas) da cadeia. A estudante engole o orgulho e procura o advogado para pedir socorro e ele, que não consegue se desligar da ex-namorada, aceita. Antes de aceitar pegar o caso, no entanto, Caio joga na cara de Bibi toda sua mágoa pela traição do passado. Ela chora e se desculpa. Caio vai, então, conversar com seu mais novo cliente e ele, lógico, mente sobre o crime. E o advogado é tão bom (bobo) que até aceita que Bibi o acompanhe nas visitas, fingindo ser sua assistente.

Ainda na novela das nove, Ritinha (Ísis Valverde) vai começar a se cansar das importunações de Joyce (Maria Fernanda Cândido). Segundo o portal OFuxico, a sereia vai ameaçar Ruy (Fiuk) de sumir no mundo caso a sogrinha não lhe dê sossego. “Se dona Joyce ficar me perturbando desse jeito, eu sumo no mundo!”, comunicará ela, avisando que criará Ruyzinho sozinha. Conversando sobre seus sentimentos com Marilda (Dandara Mariana), a sereia confirma que gosta de Ruy, “mas não vou empacar minha vida! Gosto muito mais de mim, viu?”, avisa.

Colunista Léo Dias revelou o motivo que separou o cantor Gian de Tati Moreto. E tem nome e sobrenome. De acordo com o colunista, o sertanejo teria recebido um e-mail com conversas íntimas de Tati e um rapaz, cerca de cinco meses antes de anunciarem o divórcio. Ao questionar a esposa sobre o conteúdo da mensagem, Tati teria desconversado, dizendo que se tratava apenas de uma cantada. Nessa época, o ex-casal ainda morava em São Paulo. No novo endereço, em Goiânia, teria havido nova traição. E quem contou a Gian foi um de seus amigos, com riqueza ímpar de detalhes. Sem falar nada, ele teria arrumado as malas e saído de casa. O colunista também garantiu que nada de drama nem lencinho para afogar as mágoas. Gian vai muito bem, obrigado! Tão bem que em breve pode até pintar um novo romance. Ele e Tati foram casados por dez anos e tiveram um filho. Ultradiscreto, ele sempre desconversou sobre a possibilidade de traição.

Em entrevista bombástica a Gugu, Zilu fez uma declaração surpreendente (sqn): ela ainda ama Zezé di Camargo. O programa vai ao ar na quarta-feira, dia 24, na Record. Em tempos de delação, colunista Flávio Ricco acredita que o sertanejo deve dar uma sumida da casa. Segundo Ricco, a entrevista foi gravada nesta semana, na casa da socialite, e entre um desabafo e outro ela acabou confessando que “ainda ama” o ex.