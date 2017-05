Efervescência política

Efervescncia poltica

Por Larissa Prata Ciabotti

Correndo perigo



A mocinha de Rock Story não vai ter sossego até seu final feliz. Conforme a coluna TV Mix vem adiantando, Alex (Caio Paduan) conseguirá fugir da cadeia. Antes disso, porém, ele recebe a visita de Júlia (Nathália Dill) e fica absolutamente transtornado. Assim que ele coloca os pezinhos para fora do presídio, o vilão corre para o esconderijo e começa a colocar em prática seu plano de vingança contra sua “algoz”. Ele lê o livro que Júlia escreveu, contando como foi presa e processada por um crime que não cometeu. Então, Alex resgata o livro de Salvatore (Simon Petracchi) para chantageá-lo.

Como assim?



De forma súbita e absolutamente inesperada, o cantor e compositor Chris Cornell morreu na noite de quarta-feira, 17, aos 52 anos, em Detroit, nos Estados Unidos. Ele ficou famoso por liderar as bandas Soundgarden e Audioslave. Segundo a agência Associated Press, a família de Cornell está emhoque e pede privacidade neste momento tão delicado. Uma rádio da cidade americana contou que o cantor foi encontrado no banheiro de um quarto de hotel. A polícia não descarta a hipótese de suicídio. A imprensa internacional repercutiu o falecimento de Cornell, assegurando que ele estava em plena forma antes da morte súbita, inclusive, comandando um show do Soundgarden, sem qualquer vestígio de que algo aconteceria. A banda estava em turnê pelos EUA que terminaria no dia 27, com todos os ingressos esgotados.



Mudanças



Mais mudanças em Os Dias Eram Assim. Depois de ter incluídas cenas explicativas sobre a história do Brasil, a supersérie global teria adiado o início de sua nova fase (a partir de 1979), que deveria começar na semana que vem. O motivo? Mais adendos sobre a história do Brasil. Pesquisa realizada pela cúpula global revelou que o público sabe bem pouco sobre a ditadura militar, então, personagens têm aparecido contando o que houve no período. Além disso, os capítulos estão cada vez menores. Com o cenário político pegando fogo, os telejornais precisam de mais e mais tempo no ar, o que tem diminuído o espaço para a exibição do entretenimento.

A propósito...



E por falar na efervescência política, tão logo foi publicada a notícia do colunista Lauro Jardim sobre a delação da JBS, os famosos correram para as redes sociais para se manifestarem. A atriz Patrícia Pillar postou uma imagem vermelha com “Fora Temer” em letras garrafais, igual às que foram postadas por Débora Falabella e Fabíula Nascimento. Letícia Sabatella, que nunca escondeu seu posicionamento esquerdista, postou diversos vídeos, além de pedir por Diretas Já (o que a Constituição Federal não prevê). Quem também pediu novas eleições foi Marjorie Estiano, Lázaro Ramos e Leandra Leal. Humberto Carrão postou uma montagem do juiz Sérgio Moro com Aécio e Temer, acusando o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff de golpe, ainda chamando o juiz federal de “tosco”.

Internação



Em processo de tratamento a um câncer, a atriz Sílvia Buarque foi internada em unidade hospitalar no Rio de Janeiro, com quadro de depressão profunda. A informação é do colunista Léo Dias, do jornal O Dia, que garante que a filha de Chico Buarque e Marieta Severo passa por quimioterapia e reage bem ao tratamento contra o tumor. A assessoria da atriz contou ao colunista Flávio Ricco, no entanto, que Sílvia deve receber alta ainda hoje (ela está internada desde sábado,13, e trata uma infecção medicamentosa. A atriz é casada com o ator Chico Diaz, com quem tem uma filha, Irene, de 12 anos. Força!

Reabilitação



Quem também está internada é a atriz Cláudia Rodrigues. Desde fevereiro, ela está em uma clínica no interior paulista, fazendo tratamento de reabilitação com células-tronco. A assessoria da atriz contou ao jornal Extra que o tratamento é de regime fechado e consiste em eliminar as sequelas da esclerose múltipla, após Claudia ter feito, em 2015, um transplante de células-troncos para curar a doença. A previsão de alta é somente em junho. A clínica onde ela está funciona como um spa e, como Cláudia não pode sair, ela tem recebido visitas – Cid Moreira esteve por lá.

Adeus



Morreu na madrugada de ontem o ator Marcos Tumura. Seu sócio e amigo Fred Sposito contou ao G1 que o ator passou mal após participar de um jogo de vôlei com alguns amigos. Ele foi socorrido e chegou a ser levado para o Hospital Nove de Julho, em São Paulo, mas não resistiu. Marcos era muito conhecido por seus trabalhos nos palcos e, também, mostrou seu talento na televisão recentemente, em Sol Nascente, como o vilão Massao.