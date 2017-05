Luana Piovani fará papel sensualíssimo em peça carioca

Luana Piovani far papel sensualssimo em pea carioca



A luz da verdade



Promete a cena em que Bibi (Juliana Paes) descobre a verdade sobre Rubinho (Emílio Dantas). Tudo começa quando Bibi decidir vasculhar o computador do marido, atrás de documentos que possam ajudar na sua defesa. Por acaso, ela encontra um aplicativo de namoro, bloqueado por senha. Furiosa, ela tenta todas as senhas possíveis e imagináveis, até que, sem sucesso, decide procurar o marido, na cadeia, e colocá-lo contra a parede. Rubinho pede, implora para a mulher esquecer isso, garantindo ter sido sempre fiel a ela, mas Bibi é dura e diz que, se não tiver a senha, o casamento acabou. “Não vai dar, não é? É contigo mesmo! Eu só vim aqui pra te dizer, Rubinho, que me esqueça, porque eu já te esqueci!”, dirá ela. Sem saída, o traficante escreve a senha em um pedaço de papel e entrega à estudante, dizendo que ela não vai ver o que está pensando. “Não... Vou ver um pedido de fornecimento de chuchu pro restaurante”, ironiza ela. “Bibi. Não é mulher nenhuma. É droga! Eu estava vendendo droga!”, confessará.

E Bibi (Juliana Paes) não medirá esforços por amor a Rubinho (Emílio Dantas). Sua primeira loucura será subir o morro e pedir ajuda ao chefe dos traficantes para proteger o marido, na cadeia. Isso porque os bandidos da favela perto de onde ela mora acreditam que Rubinho estava trabalhando para a facção rival. Apavorada, Bibi acabará procurando Sabiá (ator ainda não escalado), que decidirá ajudá-la, dando um jeitinho de transferir Rubinho de cela. “Fiz porque gostei de ti... Gosto de mulher de atitude! Que não sai largando o homem pra cair na pista, quando ele tá privado!”, dirá o poderoso chefão.

Pela culatra



Com os pés de volta na Som Discos, Laila (Laila Garin) vai logo botar as manguinhas de fora para reconquistar Gordo (Herson Capri). Mas o tiro sairá pela culatra e ela será desmascarada. Nos próximos capítulos de Rock Story, ela vai flagrar Miro (Guilherme Logullo) dando em cima de Eva (Alexandra Richter). Sacando que o músico está apaixonado, ela logo o incentivará a investir no romance, sugerindo que é recíproco. Então, Laila marcará um encontro entre os dois, na casa de Gordo, para forjar um flagra. Ao sair da gravadora, com certeza absoluta que seu plano dará certo, Laila e Gordo serão surpreendidos por Miro e Eva. Laila até tenta se fazer de desentendida, mas a psicóloga revela a artimanha. “Aconteceu que você tá fazendo uma intriga completamente ridícula para criar um mal-estar entre mim e o Gordo”, vai desmascarar Eva. “E me usando para isso. Você acha que eu sou idiota, Laila? Que eu não te conheço? Ela me chamou para conversar, botou a maior pilha dizendo que vocês dois estavam brigando por minha causa, Gordo. Que a Eva estava interessada em mim”, completará Miro. O pai de Diana (Alinne Morais) ficará furioso e acabará expulsando Laila da gravadora.

Colunista Léo Dias contou que Mc Biel (lembra-se dele?) pode não voltar mais ao Brasil. Depois que viu sua carreira meteórica mudando de rumos e afundando vertiginosamente ao se envolver numa acusação de assédio sexual durante uma entrevista, quando chamou uma repórter de “gostosinha”. Sem trabalho, assessoria, música nova ou agenda de shows, Biel continua contratado pela gravadora Warner Music, que garante seu retorno no próximo mês. Mas Biel mora nos Estados Unidos, atualmente, com a modelo Duda Castro.

Lua de cristal



Deu ibope a edição do Dancing Brasil dedicada aos sucessos de Xuxa. A Rainha dos Baixinhos desceu da nave espacial, entoando os grandes hits da carreira e embalou o crescimento dos números, registrando recorde de audiência no Rio (8,2 pontos) e em São Paulo (6,4 pontos). Estrela que brilha.

É a realidade



Com um corpão de causar inveja em muitos, Luana Piovani está morena para um papel sensualíssimo na peça carioca E se eu não te amar amanhã. No palco, Luana dará vida a duas mulheres, uma atriz e uma prostituta. “A personagem está ali para seduzir. Sou paga para fazer isso há muito tempo: viver mulheres sedutoras”, brincou ela com o colunista Bruno Astuto. Ironicamente, Luana vive em cena o sofrimento de um casamento próximo do fim – a arte imitando a vida. Felizmente, ela e Pedro Scooby acertaram os ponteiros. “Nada como reorganizar os códigos, ver o que não estava bom. É quase uma matemática. Tem de tomar cuidado para não ficar morna a relação”, aconselhou.

Em terra de cego...



Em tempos de ciberataques, nesta semana a Disney confirmou ter tido um filme inédito roubado de seus estúdios. A confirmação foi do executivo-chefe Bob Iger, que não revelou qual seria. Mas o portal Deadline apurou que se trata de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, o quinto filme de Jack Sparrow, que tem a estreia prevista para o dia 26 (semana que vem, portanto). Fontes da publicação garantem que a Disney colabora com as investigações, sem ceder às investidas dos chantagistas para recuperar o filme. Os hackers pedem um valor altíssimo e, inicialmente, ameaçaram liberar cinco minutos do filme e ir soltando outros vinte até que o pagamento seja efetuado.