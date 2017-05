TV MIX



Por Larissa Prata Ciabotti

Embate



Bar-ra-co! Bibi (Juliana Paes) e Jeiza (Paolla Oliveira) vão se estranhar muito na delegacia e protagonizar uma bela briga de mulheres, nos próximos capítulos de A Força do Querer. Isso porque a policial será chamada a depor sobre a prisão de Rubinho (Emílio Dantas), já que ela garante ter visto o malandro de papo com bandidos durante a operação que ela estava comandando. Assim que a loura pisa na delegacia, já começa a ser atacada por Bibi, que a acusa de estar acabando com a vida de um trabalhador honesto. Jeiza não se altera e responde que está cumprindo seu dever, mas Bibi fica cada vez mais nervosa e continua acusando a policial de estar perseguindo seu marido. “Que foi que ele te fez? Não te quis? Foi isso, não é?”, acusa Bibi. Sem levantar a voz, a policial ameaça a mulher do traficante, afirmando que lhe dará voz de prisão, mas Bibi não arreda e continua alterada. Jeiza, então, faz um sinal para outro policial, que consegue domar Bibi, pedindo a ela para se lembrar do filho pequeno, que poderá ficar sem ambos os pais caso ela também seja presa. Bibi acaba saindo e xingando Jeiza. Assim que ela chega em casa, jura vingança contra a loura.

Não gostou



Alex (Caio Paduan) ameaçará matar Júlia (Nathália Dill). Antes de fugir da prisão, conforme a coluna TV Mix adiantou, o criminoso receberá uma visitinha da gêmea boa e se descontrolará. “Como é que você tem coragem de vir aqui, sua desgraçada? Tudo o que me aconteceu de ruim foi culpa tua! Você fez a Lorena levar aquele tiro! Você!”, acusará ele. Júlia não se intimidará e perguntará por que eles não fugiram, já que ele tem o caderno do Salvatore. “Como você descobriu isso? Fala! A Lorena não pode ter dito nada, ela nunca ia dizer!”, questiona Alex, mas Julia não cede. Alex, então, garante que mandará matá-la caso ela insista nesse papo. “Fecha essa boca, esquece esse caderno ou eu mando te matar, entendeu? Some daqui!”, finalizará ele.

Quanta estrela!



Definido o elenco estrelado do novo reality musical da Globo. Popstar terá Lúcio Mauro Filho, Mariana Rios, Thiago Fragoso e Sabrina Parlatore entre os participantes, além da direção de Boninho. A estreia está prevista para o segundo semestre. Conforme a coluna TV Mix adiantou, a apresentação é de Fernanda Lima.

Sem pressa



José Loreto e Débora Nascimento, um dos casais mais lindos da televisão brasileira, foram entrevistados por Matheus Mazzafera. Há um ano casados oficialmente, os dois não têm a mínima pressa de aumentar a família. “Eu penso muito no momento de hoje, no dia de hoje, na minha vida hoje, nos meus desejos de hoje. E hoje eu não tenho vontade de ter filhos”, disse a atriz. Loreto minimiza, confirmando que quer ser pai, mas que tudo tem a hora certa para acontecer.

Só uma aboborazinha!



Deu o que falar a “desfeita” de Taís Araújo com Ana Maria Braga no Mais Você. Quem não assistiu perdeu uma grande oportunidade de dar boas risadas. A loura fez um nhoque de abóbora e Taís foi enfática: não come de jeito nenhum porque detesta abóbora. Mas a atriz, que é um poço de beleza e educação, não deixou a deselegância falar mais alto e fez questão de presentear Ana Maria e toda a equipe de produção do matinal com doces de abóbora e brigadeiros para acompanhar um recadinho fofo. “Ana, passei na padaria e comprei todos os brigadeiros e doces de abóbora para você e sua incrível equipe. Pode me chamar pros brigadeiros, já o doce de abóbora, deixa pra quem gosta, né? Beijos, Taís”, escreveu ela em um papelzinho. Ana Maria correu e postou a gentileza da amiga para encerrar a conversa ruim sobre as duas. Boa!

Disfarçando as evidências



Acredite se quiser, estimado leitor, mas Chitãozinho e Xororó cantaram gratuitamente para menos de 100 pessoas. Coluna Retratos da Vida contou que a dupla, que tem mais de trinta anos de carreira de sucesso, subiu ao palco para praticamente um pocket show e foi obrigada a ver uma plateia esvaziada. O show era grátis e aconteceu domingo, no estacionamento do Centro Universitário de Várzea Grande (Univag), em comemoração aos 150 anos da cidade. Detalhe: a expectativa era reunir 5 mil pessoas. Mesmo assim, CH&X honraram o contrato e se apresentaram por cerca de uma hora e meia para a pequena plateia. Pois bem, ainda de acordo com a publicação, muitos moradores reclamaram da desorganização do evento, indicando dificuldade em achar o local do evento. A prefeitura daquela cidade afastou a reclamação, afirmando que o show foi amplamente divulgado. Pois é.

Na pista

Casamento de Marina Ruy Barbosa vai ser mesmo de marcar época. Ela e o empresário Xandinho Negrão se casarão no dia 7 de outubro e os preparativos já começam a aparecer. Sabe quem vai se apresentar para os seletos convidados da ruiva? Ninguém menos do que o DJ Alok, estouradíssimo no cenário musical brasileiro. Poderosa!