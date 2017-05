José Mayer continua na geladeira e será substituído em nova novela das 9

Jos Mayer continua na geladeira e ser substitudo em nova novela das 9



Por Larissa Prata Ciabotti

Xilindró



Verdade sobre Rubinho (Emílio Dantas) começa a ser revelada em A Força do Querer. Ele será preso nos próximos capítulos por tráfico de drogas, deixando Bibi (Juliana Paes) arrasada. Ao encontrar evidências de sua ligação com uma facção criminosa, a polícia baterá à porta do garçom, que será surpreendido pela prisão. Bibi se desespera, mas Rubinho pede que ela se acalme. Na delegacia, Rubinho saberá das evidências que o ligam à facção e ele dirá que o celular foi roubado. O delegado questiona ele não ter registrado o crime, e o garçom desconversa: “Doutor, coisa que mais roubam aqui nesse Rio de Janeiro é celular! A gente até acostuma! O tempo que eu ia perder numa delegacia para registrar queixa, já ia me atrasar no serviço. Mais fácil comprar outro”. Alertado por Heleninha (Totia Meirelles) da prisão, Dantas (Edson Celulari) irá até a delegacia na tentativa de liberar o rapaz, mas não terá sucesso. Bibi aparecerá no local e descobrirá que o marido foi levado de camburão para Bangu.

Renovação



Uma das melhores séries da televisão brasileira, Mister Brau teve sua quarta temporada confirmada para 2018. Os roteiros da atração já estão, inclusive, sendo desenvolvidos. No segundo semestre deste ano, quem ocupará a faixa será Jovens, série de Mauro Wilson e Marcelo Saback.

De onde menos se espera



Depois de ser escorraçada da Som Discos pela segunda vez, Laila (Laila Garin) será a solução para que a gravadora tire o pé do atoleiro. Conforme a coluna TV Mix adiantou, ela voltará ao Brasil viúva de um milionário, decidida a apostar todas as suas fichas na Som Discos. Inicialmente, Gordo (Herson Capri) e Diana (Alinne Moraes) não aceitarão, mas acabarão cedendo aos encantos da fortuna recém-adquirida pela desafeta. Tudo começa quando ela pede ao seu advogado para ir atrás da dupla para apresentar a proposta. Ao saberem quem é a investidora oculta, Gordo e Diana recusam. “Ela me avisou que haveria resistência. Mas a proposta é excelente. Leiam com calma. Vocês não precisam discutir nada com ela, eu faço todos os contatos. Meu cartão está no envelope”, responderá o advogado. Diana ficará curiosa e abrirá o pacote e descobrirá que o negócio pode realmente ser bom. “A Laila está oferecendo uma fortuna pra gente lançar um selo de música latino-americana. O falecido marido dela tinha contrato com um monte de artistas bacanas, a gente deu uma pesquisada. Pela proposta, eles viriam pra Som Discos, esquema de parceria. Parece tudo certinho”, dirá ela. Gordo não se convence e decide trocar uma ideia com Eva (Alexandra Richter), que o aconselhará a repensar sobre o assunto. Gordo e Diana, então, decidirão topar a proposta, fechando o negócio.

Samba, Juliana



Juliana Paes vai ser mesmo a dona da coroa à frente da bateria da Grande Rio em 2018. A atriz acertou os detalhes do posto e, segundo o Extra, o anúncio oficial será em breve. Ela estava cotada para o posto deixado por Paloma Bernardi. Juliana já foi rainha da bateria da Viradouro, sua escola de coração, e desfilou no carnaval deste ano na Grande Rio em homenagem belíssima a Ivete Sangalo.

Corta para nós



Brasil foi surpreendido pela má notícia dada por Marcelo Rezende, que contou estar lutando contra um câncer no pâncreas e no fígado no domingo. O comandante do Cidade Alerta recebeu diversas mensagens de apoio e solidariedade com o delicado momento. Marcelo revelou a doença durante o Domingo Espetacular, mas a entrevista havia sido gravada na segunda-feira (8), em sua casa, pouco antes de se internar para a primeira sessão de quimioterapia. “Eu não tenho medo da morte, porque o homem que tem fé não tem medo, ele sabe que irá vencer”, disse. Todos na torcida por sua breve recuperação.

Geladeira



José Mayer continua afastado das telinhas desde o lamentável episódio de assédio a uma figurinista global. Ele estava escalado para a trama de Aguinaldo Silva, O Sétimo Guardião, e será substituído por Humberto Martins. E a saída de Mayer da trama foi anunciada pelo todo-poderoso da casa, o diretor-geral da Globo, Henrique Schroder, que fez questão de pontuar que “essa (o afastamento) é uma atitude isenta e responsável da Globo de não dar visibilidade a uma das partes envolvidas numa questão que é visceralmente contra tudo que a Globo acredita”.