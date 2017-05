Clique pra lá de sensual de Luiza Possi lacrou a web

Clique pra l de sensual de Luiza Possi lacrou a web



Por Letícia Morais

Dividindo o crush



Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa contaram, nessa semana, que já dividiram o mesmo paquera na adolescência. Elas disseram isso para o youtuber Matheus Mazzafera. No entanto, as lindas jovens atrizes não revelaram a identidade do felizardo. Mas, como nada é escondido neste mundo, se o Extra estiver certo, o felizardo que conquistou o coração das duas, na adolescência, é o ator, roteirista e apresentador do programa Venus, do Canal Multishow, Caíque Nogueira, de 23 anos. Na época, o bonitão foi um dos colírios da revista teen Capricho. “Quando a gente estava dividindo esse crush, a gente gostava dele meio juntas. Aí, primeiro ele quis ficar com a Marina... Aí, depois de um tempo, ele quis ficar comigo. Aí a gente meio que dividiu”, lembrou a namorada de Neymar.

Sim



Quem se lembra do polêmico casal Emily Thorne e Daniel, de Revenge? Assim como na ficção, Josh Bowman pediu Emily VanCamp em casamento, depois de cinco anos de namoro. A atriz compartilhou uma foto, mostrando seu anel de noivado, na véspera de seu 31º aniversário. Victoria ’tá como, numa hora dessas? Que sejam felizes!

Faturando...



Prestes a atingir a maioridade – no dia 18 –, Lucas Jagger, o filho do músico Mick Jagger e da apresentadora Luciana Gimenez, já está ganhando o próprio dinheiro. Segundo informações da coluna Retratos da Vida, o jovem criou uma linha de roupas para a marca paulista Mini U.S., que começará a ser vendida no dia 27, com preços a partir de R$99, nas lojas. Ele criou 12 peças, entre camisetas, calças e bermudas, todas feitas de malha e inspiradas no universo do rock, que combinam com o estilo despojado do rapaz. ’Tá podendo!

Passa bem



Alexandre Pires tranquilizou os fãs após passar por uma cirurgia no ombro, neste fim de semana, em hospital da vizinha Uberlândia, onde mora o mineirinho. “E aí, gente? Tudo beleza e tudo certo. Não reparem na voz, tivemos que fazer um procedimento que esqueci o nome. Por isso, estou um pouco rouco, mas foi supimpa. Tudo beleza”, disse ele no vídeo, compartilhado pelo portal da revista Quem. “Quando está nas mãos de Jesus, tudo dá certo! Obrigado, meu povo! Amo vocês!”, escreveu. Pires sofreu uma queda após se desequilibrar na escada rolante do aeroporto de Congonhas, enquanto seguia para a gravação do programa Altas Horas, da Rede Globo, no dia 27 de abril. Por conta do imprevisto, o cantor vai se ausentar das atividades até 15 de julho para se recuperar. Melhoras, mineirinho!

Sensual



Clique pra lá de sensual de Luiza Possi lacrou a web, que foi puro elogio para a beleza e sensualidade da musa brasileira. Um fã mais atiradinho não se contentou em chamá-la de “linda” e escreveu: “Pisa... maltrata... joga na parede... faz o que você quiser”. Ui...

Sensual 2



Por falar em sensualidade, o stylist das famosas Yan Acioli também balançou as redes ao publicar um topless de ninguém menos do que a japa maravilhosa Sabrina Sato. Na foto, a apresentadora da Record aparece de óculos fashion, cobrindo os seios apenas com os braços. Ma-ra-vi-lho-sa!

É o amor



Finalmente, Shakira divulgou o videoclipe da música Me Enamoré, escrita para o seu marido, o jogador de futebol Gerard Piqué. Nas imagens, a colombiana aparece trocando carinhos com o marido. A canção faz parte do álbum El Dorado. Arrasou!

Quer sossego



Não é porque a família Kardashian tem um reality show na TV que os pequenos do clã gostam de aparecer tanto também. A primogênita de Kim Kardashian e Kanye West, North West, deu um verdadeiro show ao ver um paparazzo na saída do Museu do Sorvete, em Los Angeles, onde ela estava com sua mãe. Toda estilosinha, com um sleep dress e tênis, North gritou com os fotógrafos enquanto segurava um sorvete de morango na casquinha. “No pictures (fotos não)”, berrou ela. Diante da cena, Kim, toda sexy com um vestido preto justíssimo, manteve a classe e tentou acalmá-la, segundo informações da revista Quem. Privacidade é uma palavra que não existe no dicionário dessa família...