Nego do Borel diz que já trabalhou para o tráfico

Nego do Borel diz que j trabalhou para o trfico



Por Larissa Prata Ciabotti

Qual o seu desejo?



Luciano Huck lançará, neste sábado, novo quadro no Caldeirão. Na atração, que vai se chamar Árvore dos Desejos, o apresentador percorrerá as escolas do país para realizar desejos não materiais dos alunos. A produção montará uma árvore no pátio dos colégios contemplados para surpreender as crianças, criando clima lúdico para cada uma delas depositar seu desejo. E a primeira escola é mineira! Ela fica em Itaú de Minas e tem pedidos como um arco-íris.

Vacilão



No capítulo de segunda-feira, Zac (Nicolas Prattes) vai acabar prejudicando a banda 4.4, por causa da mãe. O garoto cederá às investidas de Mariane (Ana Cecília Costa) e aceitará almoçar com ela em Petrópolis. Mas eles acabarão perdendo a hora e não chegarão a tempo da apresentação. JF (Maicon Rodrigues), Tom (João Vitor Silva) e Jaílson (Enzo Romani) ficarão desesperados nos bastidores e, sem saída, acabarão subindo ao palco para dar a triste notícia ao público, confirmando o cancelamento do show. A plateia não gostará e jogará diversos objetos rumo ao palco.

Pai de novo



O novo programa noturno global não é a única mudança na vida de Pedro Bial. O apresentador será novamente papai! Maria Prata está no quarto mês de gestação de uma menina, que se chamará Laura. Ela será a quarta filha de Bial, que já é pai de Ana, Theo e José Pedro. Bial e Maria Prata, ambos jornalistas, estão casados desde 2015.

Descoberta



Depois de passar despercebida pela imprensa internacional, ao ser flagrada com Tyga, a estrela Poderosa foi revelada ao mundo pelo jornal britânico Daily Mail, que se redimiu. A publicação descreveu Anitta como atriz e cantora, revelando até mesmo o seu nome verdadeiro, que é Larissa Macedo Machado. A “garota misteriosa” ainda teve mais fotos suas divulgadas e a beleza da gata foi enaltecida internacionalmente, bem como seus 19 milhões de seguidores no Instagram. Outros veículos destacaram Anitta e relembraram nomes de famosos internacionais com quem ela já teve um affair, como Niall Horan, da banda One Direction, em 2014. E, pelo visto, a parceria com Tyga é, também, profissional, já que a própria Anitta publicou uma foto no estúdio com o rapper. Representante da cantora ainda confirmou ao Extra que o projeto musical entre eles inclui os músicos MC Zaac, Tropkillaz e o DJ Yuri Martins.

Queridinha



Se em Força do Querer Joyce (Maria Fernanda Cândido) é uma chata de galochas, ela é campeã incontestável da lista de pedidos da Central de Atendimento ao Telespectador da Globo (CAT) do mês de abril. E, pelo visto, praticamente tudo em Joyce agrada aos telespectadores, a começar pelas unhas postiças. Além dos brincos, chamou a atenção da galerinha do sofá o vestido que Joyce usou com a mesma estampa da roupa de Ivana enquanto criança.

Abriu o coração



Nego do Borel não guardou segredos sobre sua origem ao colunista Léo Dias. Durante entrevista para a Rádio FM O Dia, o artista contou detalhes sobre as dificuldades financeiras enfrentadas por ele e sua família, de origem humilde. Eles moraram por vinte anos na comunidade, na Tijuca, zona Norte do Rio. Nego não escondeu que trabalhou para o tráfico nesse período. “Com seis meninos eu trabalhei para o tráfico de drogas. Eu fui ao enterro de todos eles. E, depois, eu vi que o problema era sair do tráfico. Você tem que usar drogas, eu experimentei maconha e não queria aquilo para mim, mas graças a Deus eu consegui [sair do tráfico]”, revelou ele, lamentando a morte dos amigos do morro.

Canta, Magda!



Colunista Patrícia Kogut contou que Marisa Orth é o importante reforço de Tempo de Amar. Na nova novela da faixa das seis, sua personagem será uma cantora, uma fadista. E para quem não sabe, a própria Marisa também tem uma carreira musical, com CDs (no plural) gravados no currículo.