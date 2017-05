Anitta é flagrada com rapper Tyga nos EUA, mas imprensa não a reconhece

Anitta flagrada com rapper Tyga nos EUA, mas imprensa no a reconhece

É ela



Está explicada a não-reconciliação entre Bruno Gissoni e Yanna Lavigne. A atriz está na reta final da gravidez da primeira herdeira deles, que vai se chamar Madalena, e depois de diversas idas e vindas, os dois decidiram colocar outro ponto final na relação e juram que desta vez é definitivo. E pode ser que seja mesmo, ou pelo menos mais longo que os anteriores. O motivo tem nome e sobrenome. Colunista Léo Dias contou que se trata de Stephanie Marques, paulistana que tem sido apontada como a nova eleita de Gissoni. Mas o romance não é tão novo quanto parece... O colunista ainda relembra o carnaval do ano passado, quando o ator foi flagrado consolando uma moça, aos prantos. E quem era a moça? Stephanie Marques. Xi...

Quase 50



Muita coisa mudou na vida de Naiara Azevedo, desde os cinquenta reais. A cantora escolheu o morro do Vidigal para a gravação de seu novo DVD, chamado Contraste. Mas nem a extensa lista estrelada de convidados especiais, como Ivete Sangalo, Wesley Safadão, Gusttavo Lima e MC Kevinho, chamou tanta atenção quanto o novo visual da gata, que eliminou nada menos do que trinta e três quilos. E a dieta é das bravas! Antes de subir ao palco, ela contou ao Extra que estava apenas comendo maçã e tomando diurético para caber nos looks bacanérrimos que ela usou nas gravações, que duraram cinco horas no total. Toda trabalhada no brilho próprio! A propósito, a música gravada com Ivete se chama “Avisa que eu cheguei” e tem lançamento previsto para hoje.

Luz vermelha



Mesmo sendo capítulo importantíssimo da história do Brasil, pouca gente do público que assiste à supersérie Os Dias Eram Assim sabe o que realmente aconteceu após o Golpe de 64. Colunista Patrícia Kogut contou que foi esse o resultado de grupo de discussão. A pesquisa fez com que novas cenas fossem incluídas, às pressas, para situar o telespectador sobre o desenrolar da trama. Ainda, a série está tendo a pior audiência da faixa desde O Rebu, em 2014 – as duas estão com o mesmo índice de audiência, 16,1. Para dar um up na produção, José de Abreu deixará Paris para vir ao Brasil especialmente para entrar na série.

Vai pagar



Lázaro (João Vicente de Castro) vai mesmo ser condenado a pagar quase R$10 milhões a Gui (Vladimir Brichta) na reta final de Rock Story. Mas o vilão será surpreendido pelo bloqueio de seus bens, o que o impossibilitará de pegar o dinheiro fora do país para acertar a dívida com o roqueiro. Triunfante, Gui proporá ao rival para que lhe pague uma quantia à vista e lhe devolva a casa que era sua, deixando Lázaro sem saída. Ele aceita o acordo e acaba tendo que se mudar para o escritório.

Novo affair?



Anitta está em todos os tabloides internacionais. Não por seu inegável talento, mas sim por ter sido flagrada em um restaurante com o recém-solteiro rapper Tyga, que é ex de Kylie Jenner. Os dois foram a um local que é bastante frequentado por celebridades em Los Angeles, nos EUA, e o flagra foi primeiro divulgado pelo Daily Mail. Mas a Poderosa não foi reconhecida por lá... Na reportagem, Tyga é apontado com “garota misteriosa”. A propósito, a reportagem também destaca a semelhança entre Anitta misteriosa e outra ex de Tyga, a modelo Jordan Ozuna. Será que esse foi mais um tiro certo de Anitta? Bang!

Quanto “milhão”



Rafinha Bastos vai levar ao Multishow uma série fictícia chamada “Eu, ela e um milhão de seguidores”. A atração deverá ser gravada no segundo semestre, mas já está autorizada a captar, via Ancine, a “bagatela” de R$3.157.894,75.