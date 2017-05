Chiclehit Despacito vai ganhar sua versão em português: é devagar?

Chiclehit Despacito vai ganhar sua verso em portugus: devagar?



Por Larissa Prata Ciabotti

É devagar...



O que as rádios brasileiras têm em comum com as emissoras dos Estados Unidos, da Europa, do Japão e, praticamente, todas as outras do mundo? Despacito, uma espécie de chiclehit que o estimado leitor certamente já ouviu – e não esqueceu. O reggaeton de Luis Fonsi é a música mais executada no mundo e, pasme, vai ganhar sua versão em português. Como por aqui muitos artistas a-do-ram traduzir músicas, é claro que o hit não ficaria de fora. Resta saber se Despacito em português vai ser “lentamente” ou “devagarinho”...

Uma peça



Dia das Mães chegando e sabe quem está faturando bastante com a data? Dona Hermínia! Depois do supersucesso de Minha Mãe é uma Peça 2, Paulo Gustavo virou o novo queridinho das campanhas publicitárias. Segundo o Extra, o cachê de Paulo está nas alturas e ele faturou cerca de R$700 mil para estrelar as duas campanhas publicitárias em que está aparecendo: uma de um banco estatal e outra de grande loja de varejo.

A bola da vez



Depois de entrar na audiência colocando o “pé na porta”, Pedro Bial segue estável na casa dos sete pontos de média no Ibope. Colunista Ricardo Feltrin, do UOL, traçou comparativo com as médias obtidas por seu antecessor (e “muso” inspirador) Jô Soares e, pasme, o índice de Bial supera as últimas três temporadas de Jô. Será que dura?

RIP Nelson



Quarta-feira amanheceu mais cinza com a morte de Nelson Xavier, aos 75 anos, na vizinha Uberlândia. Quem confirmou a perda foi a filha dele, Tereza Villela Xavier, via Facebook, informando, ainda, a cremação do corpo no Rio de Janeiro. Segundo o Hospital Santa Genoveva, a morte aconteceu na manhã de ontem, após agravamento de uma doença pulmonar – ele havia dado entrada na unidade no dia anterior. O ator interpretou por diversas vezes o médium Chico Xavier.

Oi?



Festa temática é tudo de bom, mas veja a ideia de uma fã do BBB; mais especificamente, uma fã de Marcos Harter, eliminado na reta final do programa. A moça fez sua festa de aniversário com o tema Marcos Harter, espalhando fotos do ex-brother e personalizando itens, até mesmo o bolo – “O bolo ficou lindo, pena que escreveram Harter errado”, comentou Marcos ao repostar as fotos da fã. Sua assessoria contou ao portal OFuxico que Marcos ficou bastante lisonjeado com a homenagem. O ex-brother republicou várias das fotos da cobertura do evento.

Por cima da carne seca



Laila (Laila Garin) vai voltar a atormentar Gordo (Herson Capri) em Rock Story. Dessa vez, porém, milionária e viúva. Com os bolsos cheios, ela procura o ex, que busca parceria profissional, já que a Som Discos está à beira da falência. Diana (Alinne Moraes) não aceita a proposta e fica ofendida. Laila conta aos dois que ela e o dono de uma gravadora de Buenos Aires se apaixonaram perdidamente, mas que ele teve uma morte precoce e que agora ela queria realizar os sonhos do falecido marido. “O Juan era apaixonado por música brasileira e tinha o sonho de se associar a uma companhia aqui, no Brasil... mas infelizmente faleceu antes. Agora, eu decidi fazer isso por ele... e pensei que a Som Discos seria o parceiro perfeito”, proporá. Diana cortará o papo mole e dirá que não tem interesse, mas Laila insiste: “Não precisa, então, me vender sua parte, eu posso ser apenas uma investidora, lançar um selo de música latino-americana através da Som Discos... essa era a ideia do Juan”. Diana fica nervosa e Gordo perde a paciência, escorraçando a ex, novamente, da gravadora.