Por Letícia Morais

Bumbum na nuca



Musa fitness, Gracyanne Barbosa resolveu revelar um dos segredos do seu “bumbum na nuca” e compartilhou uma foto sua de fio dental, empinando o atributo, numa postagem nas redes sociais. A mulher do pagodeiro Belo contou aos seus seguidores que costuma passar um creme para combater as estrias e mostrou o resultado, além de exibir o abdômen trincado de lingerie. Haja creme pra passar neste tamanho de bumbum!

Na esportiva



A esposa do ator gato Rafael Cardoso, Mariana Brid – que é filha da jornalista Sônia Bridi), publicou um vídeo em que o marido aparece dançando e sem camisa, junto a um amigo da família. Como era de se esperar, algumas seguidoras e fãs do ator elogiaram o galã global. Mari entrou na onda e a brincadeira não passou despercebida pelo portal O Fuxico. “Se não for pra casar com alguém tipo Rafael Cardoso, a gente nem casa”, comentou a fã. “Poxa, com o Rafal já casei eu! Mas tenho certeza que vocês acham uns boys magias pra chamares de seus também”, rebateu Mari, em tom de brincadeira. Bom humor é tudo, né?!

Homenagem



Neymar surpreendeu os fãs e mostrou a sua nova tatuagem no braço. O jogador do Barça e da Seleção Brasileira desenhou uma imagem do filho, Davi Lucca, de 5 anos, imitando sua pose polêmica pedindo silêncio. Segundo informações do site O Fuxico, o desenho foi realizado em um estúdio famoso da Espanha, pelo especialista em retratos Thieres Paim e Adão Rosa. E aí, gostaram da homenagem ao primogênito do craque?

Ousada



Por falar em surpresas, Kim Kardashian derrubou a web ao publicar um vídeo mostrando a mudança no cabelo. A socialite pintou o hair de rosa. Pela publicação, Kim estava no meio de uma sessão de fotos, mas não deu detalhes. Sites americanos acreditam que a mudança tenha sido apenas para as fotos. Será?

Novo mundo



A Praia do Abricó, na Zona Oeste do Rio, foi palco de gravação das cenas de romance dos personagens de Rodrigo Simas (Pietã) e Giullia Buscacio (Jacira) na novela Novo Mundo. Segundo o canal Extra, nesse lugar é liberado tomar banho de mar sem roupa. Para os personagens, os dois estavam de fio dental e com o corpo pintado. Contudo, ao fim da gravação, a atriz não quis se expor e recorreu a uma tolha para cobrir o bumbum à mostra.

Barraco na web



Titi Müller e Danilo Gentili protagonizaram um grande barraco, com baixaria, no Twitter, na madrugada dessa terça-feira. De acordo com o canal Extra, a briga começou após o humorista cobrar na rede social um posicionamento da VJ do Multishow sobre machismo e citar as acusações de violência contra a mulher que recaem sobre o deputado do Rio Marcelo Freixo e, também, o presidente da Venezuela, Nicolas Maduro. “A Titi só ‘lacra’ quando alguém faz piadinha no Twitter. Quando Marcelo Freixo ou Nicolas Maduro agride mulheres, ela fica toda submissa”, provocou Gentili, no microblog, dando o pontapé inicial na confusão. Titi, que recentemente se envolveu numa polêmica por criticar o DJ israelense Asaf Borgore durante uma transmissão ao vivo do festival Lollapalooza, dizendo que as letras das músicas que ele toca eram ‘extremamente machistas e misóginas’, não deixou barato e contra-atacou: “Por que tanto ataque? O que tu teme? Que teu pinto caia no dia em que a igualdade de gênero seja atingida? Spoiler: não vai, fica sussa aí!”. Pensa que acabou por aí? Ao ler a resposta da VJ, Danilo rebateu, dando prosseguimento a um grande barraco virtual. “A inteligentérrima e da paz Titi responde uma pergunta que fiz com ataque e ‘pinto’, mas atribui a mim o ataque e baixaria. Típico”, alfinetou, sendo rapidamente revidado pela VJ: “Achei que tu tivesse medo apenas de vag#&@, pint% fosse sussa”. O humorista prosseguiu com o bate-boca: “A igualdade que Titi busca funciona assim: ela fala do meu pinto e todos devem dizer: ‘lacrou’. Se eu falar da b$%¨&* dela, sou escroto”. E Titi não recuou: “Repito: é importante falar sobre casos de abuso do mundo simplesmente porque acontece a porra o tempo todo. Agora dá dedinho aqui”. Danilo não se conteve e prosseguiu: “Faz piadinha no Twitter: machista! estuprador! Marcelo Freixo oprime mulher: não sou portal de notícias para comentar! Covardinha, Titi”, insistiu ele. Até que, por fim, depois de muito babado, confusão e baixaria, Titi resolveu dar um fim à briga virtual. “Desculpa, Danilo, de verdade. Tô falando inbox com uma amiga sua e tu precisa de acolhimento e meditação. Esquece o que eu disse. Força aí!”, encerrou ela. Qual a necessidade disso, gente!