Diana romperá com Lázaro e se redimirá na reta final de “Rock Story”

Diana romper com Lzaro e se redimir na reta final de Rock Story



Por Larissa Prata Ciabotti



Redenção



Diana (Alinne Moraes) vai colocar a mão na consciência. Conforme a coluna TV Mix adiantou, Mariane (Ana Cecília Costa) e Lázaro (João Vicente Castro) vão bolar um plano maquiavélico para prejudicar Gui (Vladimir Brichta). A ex do roqueiro mentirá para todos, dizendo que foi agredida fisicamente por ele. Diana não aprovará a ideia e romperá com Lázaro. “Eu concordo que a gente pegou pesado... mas foi por uma boa causa, pela Chiara (Lara Carielo), pra você ter sua filha de volta, meu amor! Você não tá pensando direito, Diana...”, dirá o vilão, tentando persuadir a amada. Diana, porém, é firme: “Não, eu pensei muito bem! O que a gente fez com o Gui foi pior do que o que ele fez comigo; prejudicou muito mais gente. Qualquer mulher que sofra uma violência pode ser comparada com essa Mariane, pode ser tratada como mentirosa por causa disso! Eu não quero minha filha de volta a esse preço”, dirá ela. Então, a diretora musical decidirá deixar a casa de Lázaro e alugará um flat. Dessa forma, o roqueiro permite que Chiara volte a morar com a mãe.

Arrependida?



Os problemas amorosos de Ivana (Carol Duarte) vão ter novos contornos nos próximos capítulos de A Força do Querer. A gata ficará arrasada ao ver Cláudio (Gabriel Stauffer) num bar com uma mulher. Depois de colocar um ponto final no relacionamento, a filha de Joyce (Maria Fernanda Cândido) se arrependerá e decidirá procurar pelo rapaz. Chegando ao bar onde ele costuma frequentar, Ivana dará de cara com ele, de papo com outra. Sabendo do ocorrido, Simone (Juliana Paiva) tentará conversar com a prima, fazendo perguntas sobre o romance novo de Cláudio. “Amaro (Pedro Nercessian) falou que é uma garota que até já malhou com a gente; eu não me lembro dela. Uma que foi candidata a Miss Ipanema. Fez uns desfiles de moda...”, responderá Ivana aos questionamentos de quem é a nova “sirigaita” do pedaço. Na próxima consulta com a psicóloga, ela acabará confessando o que sentiu ao ver o ex com outra.

Deu show



Lucy Alves continua abalando Bangu! Depois de dar vida à amarga Luzia em Velho Chico, ela agora ganhou um episódio só seu no Canal Bis para homenagear o Secos & Molhados no Versões. É preciso dizer que a paraibana simplesmente ar-ra-sou ao interpretar clássicos do grupo?!

Quebrando o silêncio



Fim de semana teve a revelação da separação de Andressa Urach e Tiago Costa, deixando muitos fãs sem entender. E quem quebrou o silêncio e decidiu explicar o rompimento foi Tiago, que usou também as redes sociais. “Pois bem, eu e a @andressaurachoficial havíamos nos casado após sete anos separados; somos pessoas muito diferentes uma da outra, mas com algo em comum, que é nosso filho, fato que todos já sabem. Porém, essa semana foi bem complicada, por ter sido o estopim a nossa união, nossa relação foi marcada de muitas discórdias onde tentávamos diariamente nos mantermos unidos em um propósito único, que era de amarmos um ao outro, ao nosso filho e viver uma vida digna com Deus. Porém, personalidades distintas nos impediram que tivéssemos continuidade nesta união, que é o real motivo deste divórcio tão prematuro”, disse ele em trecho da legenda. Ele ainda comentou que aprendeu a perdoar e, por isso, perdoará Andressa. Que isso, hein?

Tempos de calmaria



Pelo visto, a paz está voltando a reinar entre Angelina Jolie e Brad Pitt. Conforme a coluna TV Mix já contou, o ator deu emocionante entrevista, confessando o abuso de álcool e de drogas e apontando como sendo esse o motivo da separação. Com a ajuda da terapia, Brad já até pôde ficar com seus filhos num fim de semana. E a aproximação entre eles tende a ficar maior. Segundo o jornal britânico Daily Mirror, Angelina já mudou de endereço e pagou o equivalente a R$79 milhões por uma big mansão, a três quarteirões da casa do ex. “Ela quer morar perto dele para que fique mais fácil para as crianças verem o Brad”, revelou uma fonte à publicação. O novo lar dos Jolie está no alto das colinas de Los Angeles, com excelente vista para a cidade e possui 700 metros quadrados, seis quartos, dez banheiros, uma enorme piscina, uma casa de chá, academia, cozinha ao melhor estilo fazenda, biblioteca, algumas salas de estar e uma grande sala de jantar.

Sem medo



Que ela é linda e excelente atriz ninguém duvida. Mas Vanessa Giácomo é, também, uma mulher de coragem. Na próxima novela das 19h – que segue sem título definitivo após a decisão de mudar Pega Ladrão –, ela viverá a inspetora de polícia Antônia, mas não imaginava as aventuras que viveria. Ela dispensou dublê e gravou tudo paramentada com colete e até arma de fogo. “Uma coisa é você correr sem nada; outra é correr com colete, arma... Nisso eu encontrei dificuldade, era pesado demais. Eu me sentia o Robocop correndo! Achei que era moleza [risos]. Foi superdivertido e agora estou acostumada, já consigo fazer numa boa com aquele equipamento todo”, contou ela ao UOL. A novela trata de um furto milionário a um chiquetoso hotel carioca.