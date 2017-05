Ariel Winter rebate críticas a vestido transparente

Ariel Winter rebate crticas a vestido transparente

Por Letícia Morais

Novos rumos



Sempre ousado nos campos, Edmundo investe agora nos negócios. Segundo informações da coluna Retratos da Vida, o ex-jogador vai abrir uma casa de shows, no estilo do saudoso Canecão, na Barra, na Zona Oeste do Rio. As obras seguem a todo vapor. Vale lembrar que ele ainda é sócio do Barra Music, mas já botou sua parte na sociedade à venda.

Juntaram as escovas



Fiuk e a namorada, Isabella Scherer, já estão praticamente morando juntos no Rio. O ator, que vive em São Paulo, alugou um apartamento na Barra por causa das gravações da novela A força do querer e, segundo o Extra, convidou a amada para juntar a escova dela com a dele. Isabella também se mudou para a cidade para fazer a nova temporada de Malhação, que estreia amanhã, dia 8. A atriz tem um apartamento à sua disposição, mas tem unido o útil ao agradável, aceitando o convite do namorado de dividir o mesmo teto. Felicidades nesta nova etapa do casal!

Exclusividade D&G



Por falar em casal juntando as escovas, em cinco meses, Marina Ruy Barbosa dirá sim ao noivo, Xande Negrão. O casamento, que será realizado no dia 7 de outubro, já é apontado como o do ano. Jovem, lindo e rico, o casal fará uma cerimônia para um grupo seleto de convidados. O canal Extra adiantou alguns detalhes da cerimônia. Segundo o portal, o vestido de Marina será assinado pela grife Dolce & Gabbana, num modelo exclusivo desenhado para a jovem atriz. Há tempos, a ruiva se tornou uma espécie de embaixadora da marca. Marina chegou a desfilar para os estilistas em Milão, na Itália. Quem pode, pode!

Não gostou



A atriz Ariel Winter não gostou nada de ter sido criticada por usar um vestido transparente, justíssimo e decotado em evento da série em que atua, Modern Family. Ariel publicou um texto em suas redes sociais, defendendo o direito de usar roupas sexys quando quiser, que foi traduzido ao português pelo site O Fuxico. “Por que as pessoas se importam que eu não estava casual como os outros membros do elenco? Por que eu preciso ser igual a todo mundo? Por que as pessoas não deixam que outras pessoas se sentam bem? USE O QUE VOCÊ QUISER. O que importa é você se sentir bem, é o que faço. Não deixe ninguém determinar como você se sente e como você se expressa. Fim do desabafo”, decretou Ariel.

Sem papas na língua



Com 1,67m, 64kg e 101 cm de bumbum, Dani Sperle revelou ao Fuxico que o bumbum é a parte preferida do seu corpo. Segundo ela, o artifício é empinado e natural: “Tenho assim desde novinha!”. À publicação, a modelo ainda conta sobre suas preferências na hora H. “Sou fogosa. Brinco que sou ninfomaníaca, rs”, brincou Sperle. E quem estiver disposto a conquistar a gata não pode ser bom só na cantada. “O cara tem de ser romântico, cavalheiro e ter uma boa pegada... Tem de ter conjunto”, afirmou. E aí, algum candidato que se enquadre neste perfil?

Rock story



Nos próximos capítulos de Rock story, Luana (Joana Borges) descobrirá que está grávida de Nicolau (Danilo Mesquita), mas ficará em dúvida se deve ou não contar a novidade por causa do câncer que o namorado enfrenta. A informação é da colunista Patrícia Kogut, adiantando, ainda, que, após pensar por uns dias, a jovem abrirá o jogo: “Nic, eu sei que o momento está complicado, mas eu preciso te contar uma coisa. Não dá mais para guardar isso. Não sei se você vai ficar feliz, espero que sim”, dirá a garota. Nicolau pedirá para ela dizer o que é que a aflige e ela soltará: “Eu tô grávida”. Nicolau ficará em choque, em silêncio, e preocupará a namorada. “Fala alguma coisa, por favor. Você está me deixando aflita”, pedirá a jovem. “É que eu... Sei lá, eu esperava qualquer coisa, menos... Essa é a notícia mais maravilhosa que eu já recebi na vida, Luana!”, responderá ele, eufórico, antes de beijá-la.

Segunda fase



Carla Bittencourt adianta em seu blog que as gravações para a segunda fase de Os dias eram assim, que deve se iniciar dia 22, já começaram. Pelo menos para os atores Julia Dalavia, Felipe Simas e José Loreto. Na história das estreantes Angela Chaves e Alessandra Poggi, Felipe será o surfista Caíque e vai se relacionar com a prima Nanda (Julia Dalavia), portadora do vírus HIV. A nova fase da trama, que vai se passar em 1979, vai abordar com o casal, os dilemas de se relacionar com alguém com Aids. Já Loreto viverá Chico, personagem que vai seduzir Monique (Letícia Spiller). Casada com Toni (Marcos Palmeira), ela deixa o marido e os três filhos (incluindo Caíque) por causa do novo amor.