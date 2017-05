Isabella Santoni terá big party de bday com muita ostentação

Isabella Santoni ter big party de bday com muita ostentao

Por Larissa Prata Ciabotti

Inferno astral



Vida de Ruy (Fiuk) vai virar de cabeça para baixo por causa de Cibele (Bruna Linzmeyer). Disposta a se vingar do ex-noivo, ela inventa que foi agredida por ele. E pior: pede uma medida protetiva contra Ruy, que ficará impedido de trabalhar na Garcia. Tudo começa quando a patricinha vai até a casa do ex para visitar Joyce (Maria Fernanda Cândido). Lá, ela entra no quarto do ex e dá de cara com Ritinha (Ísis Valverde). Ela foge de casa mais uma vez e Ruy vai atrás dela (mais uma vez) e os dois têm uma briga imensa e, no que Ruy a pega pelo braço, a pulseira da moça arrebenta. Cibele começa a gritar e Biga (Mariana Xavier) vai até a sala dela ver o que está acontecendo, mas, ao perceber que se trata de uma briga do ex-casal, sai e os deixa a sós. Cibele não se conforma e vai até uma Delegacia da Mulher e denuncia Ruy, pedindo, inclusive, uma medida protetiva contra o ex, que não poderá mais aproximar-se dela.

Olho roxo



E por falar em agressão, em Rock Story, Mariane (Ana Cecília Costa) vai mesmo infernizar horrores a vida de Gui (Vladimir Brichta). Ela pede a Zac (Nicolas Prattes) para combinar uma conversa entre os dois para tentar levantar a bandeira da paz. O encontro não dá certo porque Gui não trata Mariane bem, deixando Zac chateado. Só que ela volta à casa do roqueiro mais tarde, sem que o filho saiba, e Gui sequer a deixa entrar. Na saída, Mariane escorrega e cai rolando escada abaixo. Então, Lázaro (João Vicente de Castro) tem uma ideia mirabolante ao vê-la naquele estado, toda estropeada: gravar um vídeo denunciando Gui por agressão. Claro que a notícia vai cair como bomba no colo do roqueiro.

Hotline bling?



Mais uma na fila para cobrar de Drake a paternidade do filho. Recentemente, uma modelo plus size deu o que falar nas redes sociais, jurando juradinho que carrega um filho do rapper. Agora é a vez de uma ex-estrela pornô, chamada Sophie Brussaux, fazer o mesmo. Segundo o TMZ, o próprio Drake já reconheceu que esteve com Sophie, no começo do ano, mas que vai esperar os resultados dos testes de paternidade antes de comentar o caso. Sophie e Drake passaram um tempo juntos em Amsterdã, em janeiro, e agora a ex-estrela está grávida de uma menina. Ainda de acordo com a publicação, a moça tem provas de que Drake sabe que ela espera uma filha sua e que o rapper teria pedido para que ela fizesse um aborto. A defesa de Drake confirma que Sophie teve relacionamento com outras pessoas ao mesmo tempo e que é possível que a criança tenha outro pai. “Esta mulher tem um comportamento muito questionável. Ela admitiu ter tido múltiplos relacionamentos. Entendemos que ela pode ter problemas para entrar nos Estados Unidos. Ela é uma das muitas mulheres que alegam que ficou grávida dele. Se for de fato filho de Drake, o que ele não acredita, ele fará a coisa certa pela criança”, disse seu porta-voz à publicação. Que bafo!

Off the record



Fora da TV e sem contrato desde o fim de A Terra Prometida, Cristiana Oliveira está diversificando o ramo de atuação e agora se dedica à carreira de empresária, dando palestras por todo o país. “Tenho uma loja de roupas há muitos anos e, agora, estou lançando uma marca de semijoias. As palestras eu já faço há 17 anos, mas, atualmente, estou em parceria com uma amiga sexóloga. Eu falo de autoestima e ela, de sexualidade. Não é nada protocolar, é um bate-papo”, contou à colunista Patrícia Kogut. As palestras, segundo a atriz, são para ajudar pessoas que passam pelo mesmo problema que ela já passou, sobre autorrejeição.

Superexclusiva



Hoje é o aniversário de Isabella Santoni, mas a gata vai esperar até o dia 18 para uma big party para duzentas pessoas e muita ostentação – tem até babá “exclusiva”. O convite é um vídeo inspirado em Alice através do espelho e a festa deverá ter a cara do País das Maravilhas. E para que Isabella não precise se preocupar nem em esticar o braço para pegar uma bebida, ela terá uma babá, o tempo todo, colada em sua sombra – uma supertendência nas festas dos famosos. Segundo o Extra, o mimo tem feito um baita sucesso e custa R$8 mil. Na festa será montada uma mesa de 13 metros com um grande chá de Alice. Open bar de dez metros atenderá os convidados. Animada, né?

Dança, Brasil



Mesmo com tantas intercorrências médicas, o Dancing Brasil pode ganhar uma segunda temporada. A partir da boa repercussão do reality nas redes sociais, a Record estuda renovar a competição. Com isso, o novo programa de Xuxa, que estava previsto para o segundo semestre, deve acabar adiado para o ano que vem.