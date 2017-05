Arthur Aguiar detona ex-BBB Emily Araújo após beijo dos dois ser flagrado

Arthur Aguiar detona ex-BBB Emily Arajo aps beijo dos dois ser flagrado



Por Larissa Prata Ciabotti

A grande estrela



O Viva estreará domingo, 7, nova série com foco nos autores. Donos da História vai contar as lembranças de Manoel Carlos em seu primeiro episódio e ele vai falar sobre a fixação com Helenas. Entre outras coisas, o autor vai contar por que Lília Cabral, que está sempre em suas tramas, nunca foi a protagonista. “Nunca encontrei uma pessoa que fizesse tão bem a antagonista da Helena! Ela é uma atriz que sabe dar uma resposta ao papel. O personagem anda com ela, melhora. Fica mais forte e firme. Quando faço uma sinopse, digo ‘muito bem, qual o papel mais difícil da novela?’. É esse que dou para a Lilia”, relata ele, ressaltando o talento da atriz. Além disso, Maneco conta quem é a Helena inspiradora. Não é a mãe, irmã nem antiga namorada, mas, sim, veio da mitologia. “‘Helena’ é apenas um nome que acho mais apropriado a um personagem do que a uma pessoa real. Talvez, também, porque sempre gostei de mitologia e a ‘Helena’ mitológica é fantástica! A ‘Helena’ que você lê nos livros é incrível e tinha muita semelhança às coisas humanas”, revelou Manoel Carlos. Uau!

CIA



Alec Baldwin voltará a estrelar série americana. Dessa vez, ele vai encarar um papel duro, dando vida ao ex-diretor da CIA, George Tenet. A pauta são os atentados de 11 de setembro. Segundo a colunista Patrícia Kogut, The Looming Tower acompanhará crescente ameaça de Osama bin Laden e da Al-Qaeda aos americanos. Além disso, a série abordará uma possível rivalidade entre a CIA e o FBI, que pode ter preparado terreno para a tragédia. A série se baseia no livro homônimo, de autoria de Lawrence Wright. Na obra, Tenet é parceiro de Richard Clarke (Michael Stuhlbarg) na luta contra a organização terrorista, mas, na verdade, sabe mais do que deixa transparecer.

Dieta forçada



Arlindo Cruz segue internado após sofrer um AVC hemorrágico há quase dois meses (hoje completam 50 dias). Desde então, o cantor já perdeu mais de 30 quilos. De acordo com o jornal Extra, foi realizada traqueostomia no cantor e ele se alimenta por sonda, o que teria ocasionado o drástico emagrecimento. Consciente, Arlindo pode ser transferido a uma unidade semi-intensiva até o fim de semana, onde continuará sua recuperação. Ele já respira sem a ajuda de aparelhos, responde a estímulos, mas apresenta sequelas. “Ele está com o lado esquerdo paralisado, mas acreditamos que terá uma vida ativa, nem que continue compondo e tocando em casa, longe dos palcos”, explicou o filho dele, Arlindinho, à publicação.

Que flagra!



Tem coisa pior do que aparecer no fundo de uma foto na balada? Pois foi exatamente isso que aconteceu com a ex-BBB Emily, que foi flagrada no maior beijão com o ator gatão Arthur Aguiar. O colunista Léo Dias mostrou no Fofocalizando, do SBT, os dois curtindo bastante o festival Villa Mix, em Angra dos Reis, no fim de semana. Claro que Renata Domiguez e Thierry Figueira viraram coadjuvantes da foto para a qual posaram... E o programa ainda ouviu Arthur, que não se fez de rogado. Ele confirmou a “pegada”, mas disse que foi só um lance, já que a morena teria trocado beijos com outros caras, no mesmo evento. “Realmente, eu fiquei com ela, mas não fui o único, foram vários que ficaram com ela ali, na festa. Foi um beijo, não foi nada mais do que isso, não há romance, não houve nada de algo a mais”, revelou o ator. Vixe!...

Gabriel



Já tem nome o primogênito de Gusttavo Lima e Andressa Suita: Gabriel. O sertanejo aproveitou um ultrassom do baby para surpreender os fãs e seguidores sobre o nome do filho. E até fez biquinho para ficar mais parecido com o neném na tela. Que fofos!

Não gostou



Gui (Vladimir Brichta) vai ficar possesso com Mariane (Ana Cecília Costa) nos próximos capítulos de Rock Story. Incentivada por Lázaro (João Vicente Castro), a mãe de Zac (Nicolas Prattes) tentará reconquistar o músico, mas acabará levando um baita fora. Ela se armará com uma garrafa de uísque para ir à luta pelo amor de Gui, que não se sentirá agradável com a surpresa. “Mariane, eu não bebo mais. Pode sair, e leva sua garrafa com você”, dirá ele. Mariane não se dará por vencida e insistirá, servindo-se de um copo e continuando o papo. “Fala sério. Cadê o Gui Santiago de verdade, aquele cara irresistível, sem limite. Aquela montanha-russa humana? A gente virava uma garrafa dessa inteirinha numa noite, lembra? Aliás, foi assim que a gente fez o Zac. E olha como deu certo”, brincará. Gui ficará nervoso e voltará a expulsar a ex. “Vai embora daqui!”, gritará ele. Nervosinho, hein?