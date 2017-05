Gafe: Ana Maria erra nome de Simaria ao vivo e internet não perdoa

Gafe: Ana Maria erra nome de Simaria ao vivo e internet no perdoa

Por Larissa Prata Ciabotti e Letícia Morais

Quebrando o silêncio



Enfim, alguém falou alguma coisa sobre o divórcio de Angelina Jolie e Brad Pitt. E foi ele! Após oito meses de silêncio, Pitt concedeu extensa entrevista à revista GQ Style, contando tim-tim por tim-tim sobre como foi o processo de separação. Ele se abriu à publicação, admitindo o consumo excessivo de álcool, de maconha e uma vida inteira de distância emocional dos outros. Relatou, ainda, que frequenta sessões de terapia, além de ter firmado compromisso com Angelina de resolver seus problemas amigável e privadamente. “Eu amo isso [terapia]. Eu passei por dois terapeutas até encontrar o correto”, revelou, acrescentando que a separação foi o grande gerador das mudanças. “Eu não consigo me lembrar de um dia desde que eu saí da faculdade em que eu não estava bebendo, fumando maconha ou algo do tipo... Eu estou muito, muito feliz de ter colocado isso tudo para trás. Quero dizer, eu já tinha parado com tudo, exceto a bebida, quando eu comecei minha família. Mas, mesmo nesse último ano, você sabe – coisas com as quais eu não estava lidando. Eu estava bebendo muito”, desabafou.

Que deselegante



E o micão que Ana Maria Braga pagou no Mais Você de ontem? Certamente, alheia ao mundo musical moderno, a apresentadora se embananou toda na hora de chamar ao palco do matinal as irmãs Simone e Simaria, dizendo “Simone e Maraíra”. Oi? Louro José prontamente corrigiu a loura – que fase! A dupla riu discretamente e fez a egípcia, logo emendando com o hit “Loka”. Claro que o assunto derrubou a internet, com muitos comentários sobre a gafe – até porque muita gente tem dificuldades com o nome da gata (mamãe estava inspirada quando ela nasceu, fala sério).

Band leader



Depois de comandar o Superstar, Fernanda Lima volta ao palco dos realities musicais. Segundo a coluna Zapping do jornal Agora S.Paulo, os atores Thiago Fragoso, Marcelo Adnet e Rodrigo Andrade já foram convidados a participar do programa, mas nada foi confirmado por enquanto. A ideia é mostrar atores famosos cantando com suas bandas. A estreia está prevista para julho.

Homenagem



Os 20 anos de morte da princesa Diana renderão homenagem especial. O documentário exclusivo será exibido pela ITV no Reino Unido e pela HBO nos EUA e será construído com entrevistas com os príncipes William e Harry, filhos da icônica princesa. Os dois falarão abertamente sobre a mãe e sua influência pública e social, incluindo seu vasto trabalho com a caridade.

Sem meio-termo



O ex-BBB Marcos Harter teve negado pela Justiça do Rio de Janeiro seu pedido liminar para suspender as investigações. O médico foi indiciado e será investigado por suposta agressão à colega de confinamento e então namorada, Emily Araújo. O médico, inclusive, fez um apelo nas redes sociais, pedindo aos fãs que não mais insistissem em uma reconciliação entre eles, dizendo que “traição não tem perdão”.

Revelando os crushs



Ao canal “Hotel Mazzafera”, Isabella Santoni abriu o jogo sobre a sua vida, revelando detalhes que ainda não haviam sido expostos à mídia, como a forma da depilação. “(Depilo) tudo”, contou ela. Com 21 anos e solteira – desde o fim de seu namoro com o estudante de Publicidade Lucas Wakim; ela também já se relacionou com Rafael Vitti –, escolheu um boy crush e sua girl crush. “Com todo respeito a Fernanda Lima, mas é o Rodrigo Hilbert. (Girl crush é) a Ísis Valverde. Tenho um negócio, não consigo falar com ela. Beijava”, confessou a atriz. Será que rolava?