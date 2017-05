Gisele Bündchen ganha “mão boba” em tapete vermelho de premiação

Gisele Bndchen ganha mo boba em tapete vermelho de premiao

Por Larissa Prata Ciabotti

Baba, baby!



Já pensou que mulherão? Trata-se de Tati Quebra-Barraco. Lembra-se dela? A funkeira acordou seus seguidores no Instagram, nessa terça-feira pós-feriado, com esse baita “tiro”, sem sutiã e mostrando a marquinha de sol, o que levou os fãs à loucura. “Que mulherão da p...”, escreveu um deles, mais animado. “Deliciosa, gostosa”, “Quebrando tudo”, “Segura esse close”, “Essa mulher é maravilhosa”, foram outros comentários, cheios de elogios a ela. Quanto poder!

Barrado no baile



Pelo visto, o último ponto final (ou será mais um ponto e vírgula?) no relacionamento de Tyga e Kylie Jenner não foi dos mais amigáveis. Segundo a revista In Touch, a caçula do clã dos Kardashian-Jenner já teria avisado aos seguranças para que não deixasse o rapper sequer chegar perto da mansão. E somente ela é quem pode dar autorização para que ele volte a colocar os pezinhos lá dentro. “Ele deixou roupas, joias, tênis e até documentos na casa de Kylie, mas não pode voltar lá”, contou um informante à publicação. Quem entregaria os pertences a ele seria Scott Disick, amigo em comum, mas isso ainda não teria acontecido. Resta saber se Tyga está muito, pouco ou muito pouco preocupado com a regra, já que ele tem sido visto com frequência celebrando bastante a vida, rodeado de belas loiras...

Mão esperta



Todos os flashes foram dela... Por onde passa, Gisele Bündchen chama toda a atenção e no red carpet do Met Gala não seria diferente. Na noite de segunda, 1º, ela surgiu maravilhosa, com um longo prateado justinho, que realçou suas curvas e deixou suas costas de fora. Arrematando o look, um belo sorriso ao lado do maridão, Tom Brady, que escorregou a mão para dar um “confere” mais de perto.

Armando



Léo Regis (Rafael Vitti) conseguirá promover o reencontro de seus pais. Nos próximos capítulos de Rock Story, ele pedirá a Néia (Ana Beatriz Nogueira) para fazer um jantar especial para um convidado. E já exigirá o cardápio: frango com quiabo e angu. A mãe prontamente atende ao pedido do rockstar, mas fica furiosa ao descobrir quem é o convidado tão especial. Ao abrir a porta e dar de cara com Almir (Evandro Mesquita), ela tentará enxotar o ex de casa, mas Léo a sensibilizará. “Mãe, eu passei a vida sonhando em ver meu pai de novo! É só um jantar, véio...” (sic), pedirá ele. Para agradar ao filho, Néia cede, mas Almir não se ajuda e começa a reclamar da comida. “Se tivesse um pouquinho mais quente esse angu... acho que da cozinha pra cá esfriou. Isso bem quente com o molho do frango... Dá pra esquentar, Neinha?”, dirá Almir, abusado. Néia não se controla e consegue enxotar o ex. Em outro momento, Almir volta à casa, encontrando Néia sozinha por lá. “Pode me esculachar... Mas eu voltei porque tinha que te dizer: esses anos todos não parei de pensar em você nem um segundo... Nunca consegui tirar você do meu coração, Neinha!”, se declarará antes de beijá-la.

Feliz da vida



Lunara Campos, nora do empresário Eike Batista, comemorou a soltura do sogrão publicando essa foto bem descontraída numa lancha – cosplay do Homem-Aranha? Ela namora Thor, o primogênito, desde 2014, e ainda mandou recado para seus 20 mil seguidores: “Estou feliz! Depois da tempestade sempre vem a calmaria... E que assim seja o mês de maio: cheio de coisas boas, de paz, amor e saúde! Que não nos faltem positividade, bons pensamentos e forças para irmos atrás dos nossos objetivos! Um beijo no coração de cada um que torce pela gente, que entende, que emana boas energias: foi vital nesse momento difícil. E para os julgadores uma dica: aprendam a ler melhor as reportagens (e cuidado onde leem), antes de sair ofendendo e julgando as pessoas sem ter a menor noção de nada! O julgamento é daquele todo poderoso! Ele sabe tudo!”.

Cheia de surpresas



Feriado de 1º de maio foi de fortes emoções para Bruna Hamú. Além de dar à luz Júlio, seu primeiro filho, ela foi pedida em casamento pelo namorado, o empresário Diego Moregola. Quem compartilhou a novidade foi o próprio Diego, que contou nas redes sociais as duas surpresas do dia. “E não é que ela aceitou... um dia com duas das maiores emoções da vida... #família”, postou. Fofos!

Casal fit



Que tal o clique de Sabrina Sato e Duda Nagle malhando juntos? Quem achou inspirador, saiba que os dois mostraram muita elasticidade nas aulas de yoga justamente para “sair da rotina”. “Essa posição é pra sair da rotina... kkkkkkk. Estou amando nossas aulas de #yoga” (sic), comentou ela no clique compartilhado.