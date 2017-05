Juntos: Maria Casadevall e Renato Góes são o novo casal do momento

Juntos: Maria Casadevall e Renato Ges so o novo casal do momento

Por Larissa Prata Ciabotti

É o amor!



E o novo casal da praça? Maria Casadevall e Renato Góes estão realmente juntos. Pela intimidade com que foram flagrados na noite de sábado, o romance anda quente. Segundo o jornal Extra, os dois se aproximaram em janeiro, durante as gravações de Os dias eram assim, no Chile, mas só rolou mesmo neste sábado, na festa de aniversário de Sophie Charlotte. Maria e Renato beberam e se divertiram, levando o casal da ficção para a vida real. Hum!

Empecilho



Joyce (Maria Fernanda Cândido) vai ser uma bela pedra no sapato de Ritinha (Isis Valverde) – ou melhor, na cauda. Nos próximos capítulos de A Força do Querer, ela vai aproveitar que a garota não está em casa e ordenará Zu (Cláudia Mello) a jogar todas as suas roupas fora. “Dá fim nisso tudo aqui!”, dirá, impiedosa. Zu ficará em choque e pedirá à patroa para não fazer isso, mas a mãe de Ruy (Fiuk) não cede. “Ninguém vai se apresentar como minha nora vestindo essas barbaridades!”, bradará. Zu ainda tenta argumentar para esperarem Ritinha voltar, mas Joyce não aceita. “É pra chegar e encontrar um guarda roupa como deve ser! Com aquela ali só funciona tratamento de choque!”, reclamará. Joyce ainda procurará a cauda de Ritinha por toda a casa e ficará abismada ao saber que a garota levou para a lua de mel.

Sim



Sábado de festa no clã Abravanel. Patrícia e o deputado Fábio Faria subiram ao altar para selar a união. O filho deles, Pedro, de dois anos, foi o grande protagonista e chamou a atenção de todos com tamanha fofura. A festa para 200 pessoas aconteceu na casa de Sílvio Santos e, por determinação da noiva, que não queria a divulgação do evento nas redes sociais, uma hashtag oficial não foi criada. O casal está junto desde 2013 e tentou manter o casamento em segredo, mas acabou “dedurado” por Sílvio durante o Troféu Imprensa. E quem subiu ao palco? Tiago Abravanel, para a alegria da noiva.

Perda



Mais uma grande perda para a música brasileira. Agora o adeus foi a Belchior, que faleceu na madrugada desse domingo, aos 70 anos, na cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. No estado do Ceará, terra natal do cantor, foi decretado luto oficial de três dias. Diversos famosos lamentaram a grande perda, como o também cantor Leoni. “Que tristeza a morte do Belchior. É meu ídolo desde a adolescência”, relatou nas redes sociais. Guilherme Arantes, em seu tributo, apontou Belchior como o melhor letrista de canções transformadoras que já existiu.

Sexy mom



Beyoncé continua sensual durante a gravidez de gêmeos. O longo vermelho escolhido por ela no sábado para homenagear a mãe, Tina Knowles, não tem absolutamente nada de básico. Segundo a revista Glamour, a peça é da grife Stello e está avaliada em R$ 4.430. A coroa de flores e ornamentos dava um tom meio Grammy na produção. Sem muitos holofotes, Bey e Jay-Z preferiram uma entrada low-profile no Wearable Art Gala do Museu Afro-Americano da Califórnia, evitando os flashes do red carpet.

Não gostou



Xuxa não gostou nem um pouco da surpresa que sua produção fez durante o XuChá, show que a apresentadora fez no Rio de Janeiro neste fim de semana. Em dado momento da apresentação, começou a passar um vídeo no telão de imagens antigas de Xuxa, incluindo o episódio em que Xuxa fez as pazes com o pai, que morreu no mês passado, durante o seu programa, em 1998. Segundo a coluna Retratos da Vida, a apresentadora deixou o palco bastante chateada. Muito emocionada, ela não curtiu muito a “brincadeira” de ter as lembranças de tantas mágoas reviradas e precisou ser amparada pelas ex-paquitas que participavam da homenagem. Minutos depois, Xuxa voltou ao palco pedindo desculpa aos presentes, chamando o episódio de desnecessário, já que não precisava passar por aquele sofrimento novamente. Além disso, ninguém comprou ingresso para ficar triste, né? Quantas “cabeças rolaram”, será?

Sem ressentimento



Ticiane Pinheiro não poupou o colunista Léo Dias dos detalhes do relacionamento com o ex, Roberto Justus. Além de comentar que a relação entre ela e a filha Rafaella com o empresário e sua atual esposa, Ana Paula Siebert, é das melhores. “Temos uma relação boa. Quem trata bem minha filha, me ganha”, revelou ela, acrescentando que votaria em Justus caso ele realmente se candidate à Presidência da República, como a imprensa brasileira anda cogitando. “Com certeza. Acho Justus uma pessoa muito correta e inteligente. Seria um ótimo presidente e eu seria a ‘ex-primeira dama’”, brincou.