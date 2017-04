Vestido de Yasmin Brunet para o baile Amfar deu o que falar

Por Letícia Morais

Ampliando os horizontes



Wesley Safadão está de olho no mercado de língua espanhola. Recentemente, o cantor gravou seu novo DVD na terra do Tio Sam e até apostou em um novo visual, dando adeus às longas madeixas, sua marca registrada. Agora, o cearense vai gravar com Maluma, assim como fez Anitta, que gravou Sim ou Não com o popstar latino. De acordo com a coluna Retratos da Vida, representantes de Safadão entraram em contato com a gravadora do colombiano para acertar a parceria que deve acontecer em breve.

Rebatendo as críticas



O vestido escolhido por Yasmin Brunet para o baile Amfar deu o que falar. A filha de Luiza Brunet optou por um look que deixava sua “comissão de frente” em evidência e chamou a atenção dos internautas. Inclusive, alguns criticaram, dizendo que os seios da linda atriz e modelo estavam “caídos”. Ela, que tem uma prótese de silicone, não gostou nadinha, e rebateu: “Amo meus peitos. Acho que isso que importa, né? Agora, vocês, mulheres, deveriam praticar mais sororidade. Em vez de cair uma nas outras, deveriam unir-se. Só acho isso mais importante que meu peito, né?”.

Fofura infantil



Não é apenas Titi a dona de um guarda-roupinha para lá de descolado na família Ewbank. A filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank tem uma prima que é a coisa mais linda deste planeta, além de ser tão estilosa quanto a filha dos atores. Olivia é a herdeira de Pamela Ewbank, prima de Giovanna, e Theo Lima. E as fotos da mocinha postadas pelos pais são de explodir o fofurômetro nas redes sociais. Inclusive, as garotinhas já são consideradas “it-girlzinhas”, segundo o Extra. É muita fofura pra pouco metro quadrado!

Comemorando



A decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de libertar o empresário Eike Batista foi muito comemorada pelo Clã. O filho do empresário, Thor, festejou a notícia, publicando a informação nas redes sociais. Ele foi preso em Bangu pela Operação Eficiência, que investiga contratos fraudulentos de empresas com o governo do Rio de Janeiro. “Yes”, escreveu o primogênito de Eike ao postar a imagem de um dragão.



Carioca Palace



Esse deve ser o nome da nova novela das sete, que não se chamará mais Pega Ladrão. A colunista Patrícia Kogut conta que a direção da emissora achou melhor trocar o nome da novela em razão da dura realidade brasileira, recheada de roubalheiras, a piada do título poderia perder a graça. O Carioca Palace Hotel é o principal cenário da história. É um cinco estrelas comandado por Pedrinho Guimarães (Marcos Caruso), avô de Luiza (Camila Queiroz).

Pagou mico



Parece que a socialite mais experiente entre as Kardashian, Kourtney, está precisando de algumas aulinhas de Geografia. A badalada Kardashian está de férias para comemorar o aniversário de 38 anos. Em meio a festas, amigas, diversão e muitos drinks, a morena chamou a atenção dos seguidores e dos veículos de comunicação por outro motivo. Compartilhando mais uma foto ousada na web, a irmã do clã Kardashian-Jenner publicou: “é assim que fazemos em Porto Rico”. A publicação passaria despercebida se não fosse por um pequeno detalhe: a filha de Kris Jenner está no México, e não em Porto Rico. Informações do portal O Fuxico dão conta de que as amigas da empresária e a própria irmã, Kim, disseram que estavam em solo mexicano. Ooooops...

Bigamia



Nos próximos capítulos de A Força do Querer, Ritinha (Ísis Valverde) pode ser presa. Isso porque ela estará casada com dois homens diferentes. Edinalva (Zezé Polessa) avisa à filha para ela não comentar com Zeca (Marco Pigossi) que casou no cartório com Ruy (Fiuk) e para não contar à família do marido que chegou a se casar com o caminhoneiro. “Tu já tinhas casado no papel, lá em Parazinho; podia casar de novo sem tá separada não! Podes até ir pra cadeia se eles descobrirem, visse?”, dirá. De acordo com a colunista Carla Bittencourt, a sereia se assusta e Edinalva fala do seu receio. “Eu também não sabia não, mas escutei um comentário do teu sogro e me alertei! Por conta disso é que Zeca tá aí, cantando de galo que não te dá o divórcio!”, fala.

Ressentida



Yanna Lavigne e Bruno Gissoni não se seguem mais nas redes sociais. O relacionamento do ex-casal, que espera a chegada da filha, Madalena, para maio, não é mais dos melhores. Segundo o canal Extra, até semana passada, eles mantinham amizade pela rede social, mas deixaram de se seguir. Yanna está no fim do oitavo mês de gestação e andou até alfinetando o ex. Ao ser questionada sobre estar vivendo a gravidez sem o pai da criança, ela respondeu: “Antes só do que...”, em uma clara referência ao ditado “Antes só do que mal acompanhado”. Eles anunciaram o fim do namoro em fevereiro, logo após o ator ser fotografado com moças, no Rio de Janeiro. De lá para cá, eles tentaram algumas reconciliações e vinham posando juntos e dividindo o mesmo apartamento. Mas, pelo visto, a tentativa não teve o sucesso esperado.