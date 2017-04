Brad Pitt passa a noite com os filhos pela primeira vez

Vergonha coletiva



Plano de vingança de Cibele (Bruna Linzmeyer) contra Ruy (Fiuk) vai longe. Conforme a coluna TV Mix adiantou, a gata ficará inconformada por ter sido trocada por Ritinha (Ísis Valverde) e decidirá vingar-se do ex-noivo. Após um tempo fora do país, ela retornará querendo mesmo é acabar com a reputação de Ruy. Ela posará para um ensaio sensual com o vestido de noiva que usaria no casamento, mas completamente grafitado. Quando o material cair na rede, a família de Ruy ficará completamente escandalizada. Dantas (Edson Celulari) vai repreender a filha, dizendo que o ensaio a expõe, mas Cibele não cede. “A mim? A mim, não! Expõe a eles! Todo mundo já sabe o toco que eu levei! Até agora, os cochichos, os risinhos de deboche foram todos dirigidos a mim! Agora, vão se voltar pra eles! Sem contar que o ensaio é lindo, não é? Vai causar!”, provoca ela. E Cibele não para por aí: no mesmo dia em que as fotos são publicadas, Cibele grava um vídeo falando sobre o ensaio, escandalizando ainda mais a família de Ruy.

Será que doeu?



Gui (Vladimir Brichta) vai ficar visivelmente incomodado ao saber do romance de Diana (Alinne Moraes) e Lázaro (João Vicente de Castro). O roqueiro flagrará os dois aos beijos, nos próximos capítulos de Rock Story, quando o casal for levar Chiara (Lara Cariello) para a casa do pai. “Perdeu alguma coisa aqui, amigo?”, questionará Lázaro, ao perceber o olhar do rival. “Ficou irritado, por quê, Gui? Chato perder a mulher para um cara melhor que você, né?”, debochará Lázaro. Mas Gui revidará: “Não sei, cara, nunca aconteceu comigo. Chato mesmo deve ser roubar minha música, crente de que vai se dar bem, e ser descoberto e ter que pagar uma baba pra mim! Aliás, Diana, aproveita bem a casa do Lázaro enquanto pode, porque ele vai ter que me pagar dez milhões nesse processo”. Lázaro não engolirá o sapo e dirá que tem dinheiro para pagar, sem precisar vender a casa. Diana entrará na brincadeira e aproveitará para provocar o ex: “Ele só está furioso de ver a gente junto, mas nunca vai admitir, claro. Eu estou ótima, Gui. O Lázaro tem sido incrível. É um cara que sabe tratar uma mulher”.

Recuperação



Após longa recuperação, Marilene Saade gravou um vídeo para as redes sociais tão logo recebeu alta do hospital. A atriz trata uma Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA), descrita como um quadro de lesão pulmonar aguda, e chegou a ficar quase um mês em coma. Ela está sob os cuidados do marido, Stênio Garcia, e do irmão, Roberto Saad. No vídeo, Marilene agradeceu o carinho e apoio dos fãs e seguidores pelas orações enquanto estava internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da Clínica São Vicente, no Rio. “Ninguém sabe como isso foi acontecer, nem a literatura médica explica. Emagreci nove quilos e estou tendo que tomar um monte de remédios. Sinto um cansaço muito grande, durmo quase o tempo todo. O Stênio está me dando todo o suporte”, falou ela no vídeo. Todos na torcida para a breve recuperação de Marilene!

Sem filtro



Depois de agitar as redes sociais em foto de cara limpa, Susana Vieira garantiu à revista Contigo! que nunca fez uma intervenção cirúrgica pela beleza. “Não preciso fazer plásticas. Deus me deu tanta bênção que a minha pele não enrugou. Minha boca continua igual. Meu corpo se manteve saudável, tenho energia”, declarou ela à publicação. A atriz, de 74 anos, confirmou, também, que está de namorado novo e, apesar de não revelar a identidade do eleito, a revista apontou como sendo o empresário Carlos Henrique Filho. “Sempre tem alguém interessado em mim ainda”, declarou a loira. E quem duvida?!

Night over



Pela primeira vez em sete meses, Brad Pitt pôde passar a noite com os filhos. Desde o fim do casamento com Angelina Jolie, Pitt levou Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e os gêmeos Vivienne e Knox para a primeira visita estendida. O portal ET Online garantiu que as babás das crianças acompanharam a visita durante a noite, conforme recomendação de um terapeuta familiar. Segundo a publicação, Angie não deixa os filhos sozinhos com o pai por ser a única com a guarda fixa e exclusiva. “Brad Pitt não tem a necessidade de ter as próprias babás agora. Ainda está em processo de ser resolvido. Brad sabe que Angelina é uma mãe muito boa”, revelou a fonte, acrescentando que o ex-casal conversava diretamente sobre o que fazer, para que ficasse melhor para todos.