Sophie Charlotte conversa com o filho em alemão e fala em aumentar a família

Sophie Charlotte conversa com o filho em alemo e fala em aumentar a famlia



Por Larissa Prata Ciabotti

Mal acompanhada?



Yanna Lavigne deu um “chega pra lá” a uma seguidora nas redes sociais. O motivo? Bruno Gissoni, claro. A atriz publicou uma foto dela linda e sorridente, comemorando os oito meses de gestação da primogênita, Madalena, e recebeu vários comentários elogiosos e, também, outros notando a ausência do pai. “Você é tão linda, mas fico tão triste em saber que está vivendo esse momento sem o pai da sua filha; geralmente esse momento tão mágico e único tem que ser de cumplicidade...”, disse uma fã. Yanna, prontamente, respondeu: “Antes só do que...”, sem completar a frase.

E que genética...



No Tamanho Família desta semana, o clã dos Raia vai enfrentar Fafá de Belém e sua trupe. Além dos filhos, Sofia e Enzo, Cláudia levou o sobrinho, Kaian. A atriz falou sobre a trajetória no mundo da dança e, também, muito sobre o relacionamento com os filhos. “Eu pareço a minha mãe antes da plástica e a Sophia tem o nariz igual ao dela hoje, depois da cirurgia”, brincou Enzo, em alusão à excelente genética da família – que povo bonito!

Expediente extra

Fiuk tem tudo para ser o novo Antônio Fagundes das tramas... Nos próximos capítulos de A Força do Querer, Cibele (Bruna Linzmeyer) dirá que também está grávida de Ruy. Conforme a coluna TV Mix adiantou, sem conseguir se esquecer do ex, a gata irá atrás de Ruy, dizendo que o perdoa, mas levará novo fora ao saber pelo próprio que ele ficará com Ritinha. Inclusive, os dois se casam sem se darem conta de que a sereia continua casada com Zeca (Marco Pigossi), com direito a muita dança carimbó na festa. A gravidez de Cibele é um plano que ela arma para se vingar do ex-noivo, com a ajuda de Shirley (Michelle Martins), que enviará um pacote a Ruy contendo o anel de noivado e um bilhete. “Cibele pediu pra devolver o anel, que ela tinha esquecido. Não quer que eu conte de jeito nenhum, mas eu tenho de contar: ela está grávida!”, escreverá a mulher de Dantas (Edson Celulari).

U-a-u!



Luciana Gimenez nunca se furtou de mostrar sua boa forma. Aos 47 anos e mãe de dois, contudo, a apresentadora tem receio de parecer vulgar nas fotos sensuais. “Sempre faço cara sexy, mas quando vou aparecer nua na foto, pode ficar vulgar. Aí, tento ficar séria”, contou ela ao abrir um belo sorriso e usando somente um lençol ao posar para fotos da revista AbsolutMag.

Ryca



A gente conta nos dedos as mudanças no visual que Ludmilla ainda não fez. Superadepta às variações no look, a gata é constantemente alvo de críticas nas redes sociais. E dessa vez não foi diferente. Ao postar uma foto, ela recebeu o seguinte comentário de uma seguidora: “Sobrancelha, unha, seja você mesma, porque assim você só vai ficando mais esquisita”. E Lud não gostou da alfinetadinha... “Eu não ia responder, mas Deus chegou ao meu pé de ouvido e disse: aconselha esse ser a ser melhor. O nome disso que você citou aí é vaidade. Graças a Deus, eu me sustento para e tenho como pagar as minhas vaidades, e você rs (sic) fica só me admirando do oculto, porque a raiva que você sente de não ser metade de mim não deixa seu instinto de fã falar mais alto. Eu sei que você me ama”, respondeu ela – XOXO Gossip Girl?

Liebe



Linda e arrasadora na pele de Alice em Os Dias Eram Assim, Sophie Charlotte é a capa da Marie Claire desta semana. Ela contou à publicação que conversa em alemão com o primogênito, Otto, fruto do casamento com Daniel de Oliveira. A atriz nasceu na Alemanha, onde permaneceu até os sete anos de idade. “Falo com ele em alemão, mas não o tempo todo. Como é minha língua materna, quero passar para ele”, revelou ela, acrescentando sobre o desejo de aumentar a família. “Quero dar um irmão ou irmã para o Otto, próximo de idade. Tive essa vivência com meu irmão. Mas não agora. Agora, vou trabalhar. Tudo com calma”, revelou ela.

Branco sedutor



Tem feito o maior sucesso o cabelo grisalho de Otaviano Costa. O apresentador é o único homem que aparece na lista de cabelos desejados pelos telespectadores da Globo, em quarto lugar no ranking da CAT (central de atendimento ao telespectador). Ele só “perde” para Alinne Moraes, Alice Wegmann e Isabelle Drummond. O sucesso dos fios, para Otaviano, é por conta do corte moderninho. “Desde que deixei meu cabelo ficar grisalho, muitos perguntam o que uso, o que passo e digo: nada. Somente shampoo de limpeza profunda. Mas o que adotei desde o início da ‘grisalhice’ foi um corte moderno, pra dar certo equilíbrio”, contou à colunista Carla Bittencourt.