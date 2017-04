Bieber comemora por não estar mais “no mau caminho”

Bieber comemora por no estar mais no mau caminho

Por Larissa Prata Ciabotti



Desesperada



Cibele (Bruna Linzmeyer) decidirá perdoar Ruy (Fiuk) em A Força do Querer. Conforme a coluna TV Mix adiantou, a garota ficará transtornada ao ouvir de Ritinha (Ísis Valverde) que ela é amante de seu noivo e decidirá colocar um ponto final na relação. Com medo de encarar as pessoas após o fim do casamento, Cibele decidirá sair do país. Contudo, sem se esquecer do ex-noivo, ela voltará a procurá-lo e decidirá perdoá-lo pela traição, mesmo sabendo que Ritinha está esperando um filho dele. Mas Ruy não arredará o pé e contará a ela que vai se casar com Ritinha, deixando a jovem novamente desesperada.

Escondidinho



Se na ficção Fiuk tem quase um harém, na vida real ele está mais firme do que nunca com Isabella Scherer, filha do ex-nadador Fernando Scherer. O casal está junto há quase um ano, segundo o Extra, mas insiste em dizer que não são namorados. Os dois foram flagrados num shopping carioca, mas tentaram disfarçar as aparências e negar as evidências. Segundo a publicação, ao perceber o fotógrafo, o filho de Fábio Jr. se assustou e Isabella logo se afastou, para dar aquela disfarçada. Claro que não colou. Até porque eles foram flagrados em outros momentos mais distraídos, divertindo-se juntos. Só resta uma dúvida: para que esconder?!

Negativo



Sandy não gostou nadinha de ler comentários nas redes sociais dando conta que ela teria feito plástica no nariz. A cantora sempre foi discreta no mundo virtual (e também fora dele), mas decidiu se pronunciar. “Nunca fiz plástica alguma. Nem que eu quisesse, eu poderia, porque mexer no nariz modifica a voz”, negou ela no Instagram, após ver uma comparação de fotos suas, sendo uma recente e outra de quando ela tinha 18 anos. “O que aconteceu foi que o nariz ali ainda era um pouco de adolescente, já que eu tinha apenas 18 anos. Ele só ficou naturalmente proporcional. O ângulo e a distância da foto e a maquiagem, também, podem fazer parecer um pouco diferente”, explicou. A gente acredita!

Chacota boa

Diante do cenário terrível que temos passado na política brasileira, a Globo decidiu mudar o nome da próxima novela das sete. Colunista Patrícia Kogut contou que o folhetim não vai mais se chamar Pega Ladrão. Claro que o título era uma piadinha, já que a trama trata de roubo milionário. Contudo, como o mar não está para peixe, a emissora avaliou que o título poderia, simplesmente, perder a graça. E tem razão.

Oito



Bruno Fagundes vai brilhar nas telinhas pela Netflix. Ele vai participar da segunda temporada de Sense 8, que estreará na semana que vem. A princípio, o ator tinha sido considerado muito jovem para o papel proposto, mas a criadora da série, Lana Wachowski, fez questão de tê-lo na trama. Legal, né?

Plano B



Diana (Alinne Moraes) terá um flashback com Lázaro (João Vicente de Castro) depois de ver um momento romântico e fofo entre Gui (Vladimir Brichta) e Júlia (Nathalia Dill) em Rock Story. Tudo começa quando a diretora artística for à gravadora para a festa de lançamento do CD do roqueiro. Lá, ele cantará Sonha comigo para Júlia, deixando Diana arrasada. Ela sairá correndo, aos prantos, direto para os braços de Lázaro, que não entenderá nada. “Não pergunta nada, fica comigo, me abraça. Me abraça bem forte”, pedirá ela, que será prontamente atendida. Uma coisa leva à outra e os dois acabarão transando com paixão.

Good boy?



Justin Bieber usou as redes sociais para comemorar o fato de não estar mais “no mau caminho”. O astro pop compartilhou uma montagem comparativa de duas fotos suas, sendo uma em 2014, quando ele foi preso, e outra mais atual. “Amo isso porque me faz lembrar que não estou exatamente onde quero estar, mas graças a Deus não estou mais onde costumava estar”, legendou o gato, acrescentando que o melhor ainda está por vir. Claro que o post alcançou milhares de pessoas, registrando mais de 124 mil comentários e 2,5 milhões de curtidas.