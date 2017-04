Em Rocky Story...



Por Larissa Prata Ciabotti

Gato e rato



Promete ser uma bela troca de farpas o reencontro entre Ritinha (Ísis Valverde) e Zeca (Marco Pigossi). Depois de se casar com Ruy (Fiuk), conforme a coluna TV Mix adiantou, a sereia dará de cara com o ex em visita a Edinalva (Zezé Polessa), que estará em Niterói. “Se veio atrás do teu divórcio, pode tirar o cavalinho da chuva que não vai ter divórcio, não, visse? Tu vais ficar amigada, amancebada, junta, mas se casar di rocha tu não casas! (sic)”, provocará Zeca. E Ritinha não se fará de rogada e lembrará os tiros que ele tentou lhe dar. Após troca de farpas, Ritinha contará que está grávida de um menino. “Inda bem que não é meu!”, dirá Zeca, bancando o difícil.

Gabriel



Que tal a barriguinha de Andressa Suita? A gata está na expectativa de Gabriel, seu primogênito com o marido, o sertanejo Gusttavo Lima, e posou ainda mais linda no quarto do casal, em Goiânia, num ensaio de lingerie. Foi a própria Andressa quem compartilhou o clique, comemorando o sexto mês de gestação. “Infinito é o tempo da espera...”, frisou ela nas redes sociais.

Até isso?



Acredite se quiser: o ex-BBB Max Porto (quem?), vencedor da nona edição do reality, anunciou na internet curso de consultoria para o programa. Como as inscrições para a próxima temporada da casa mais vigiada do Brasil já estão abertas (pasme!), o ex-brother acredita que tem muito a ensinar a quem deseja não só ser selecionado, mas sim entrar no jogo para ganhar. “Uma coisa é caminhar pelo caminho desconhecido; outra é ter alguém que caminhou por ele te indicando seus atalhos e seus perigos! Aspirantes ao BBB18, eu posso ajudar a tornar sua caminhada mais fácil! Entre em contato e eu te digo como”, escreveu ele, acrescentando o slogan “Maximize suas chances”. O curso é pago, claro, e garante o máximo sigilo aos interessados. Assim que foi divulgado, o curso gerou diversas críticas na conta de Max. “Não sei se rio ou se choro. Deve ter falido”, escreveu um seguidor. “Não pode ser verdade”, postou outro. Ou então quer apenas mais 15 minutos de fama...

Cara limpa



Susana Vieira é mesmo musa. A atriz, que é sempre muito vaidosa, surpreendeu os seguidores ao postar esta foto no Instagram: de cara limpa, sem base, pó, corretivo, lápis no olho ou sequer um batonzinho. Ela aparece ao lado da professora de alongamento. Tão logo quando a foto foi compartilhada, Susanita já começou a receber uma enxurrada de comentários e elogios. “De cara limpa! Tá aí. Por isso amamos você”, escreveu uma. E outra concordou: “Ela posta sem maquiagem porque é autêntica e verdadeira. Parabéns”. No auge de seus 74 anos, Susana é mesmo arretada!

Outra perda



Mais um afastado do Dancing Brasil. Dessa vez é MC Gui, que sofreu uma lesão nos ensaios para o reality. Além dele, a bonitona Juliana Silveira precisou deixar a competição, por conta de uma fratura. Porém, Gui pode voltar ao programa na semana que vem, caso receba alta médica. Como a regra do programa é claríssima (pode, Arnaldo?), o competidor é eliminado caso falte a mais de uma semana de ensaios e apresentações. Aguardemos.

Mão à palmatória



Nos próximos capítulos de Rock Story, Diana (Alinne Moraes) vai bater à porta de Lázaro (João Vicente de Castro), em busca de abrigo. Ela terá deixado Chiara (Lara Cariello) e brigado com Gui (Vladimir Brichta) pela enésima vez, além do desentendimento com Gordo (Herson Capri), e decidirá sair de casa. “Só depois que saí da casa do meu pai, eu me toquei que não tinha pra onde ir... não queria ficar sozinha num quarto de hotel. Foi essa a vida que eu construí pra mim, não tenho amigos, ninguém...”, lamentará ela para Lázaro, que aproveita a deixa: “Você tem a mim!”, responderá, engatando série de cortejos à ex-namorada. “Eu sei que nós já brigamos sério, ficamos magoados um com o outro, mas o que eu sinto por você nunca mudou. Você sabe disso”, revelará, acrescentando que ela pode ficar o quanto quiser. “Vou te colocar no seu antigo quarto e vou pro quarto de hóspedes”, fala o mau-caráter. Diana sorri, agradecida.

Parece?



Paula Fernandes confundiu os fãs ao aparecer com os cabelos lisinhos. Para divulgar o single “Dos palabras”, em parceria com Pablo Lopez, o que chamou a atenção mesmo nem foi o largo sorriso do gringo bonitão, mas sim a ausência dos cachinhos e ondas da cantora. Claro que o alisamento não passou despercebido pelos fãs, que clamaram pela volta do cabelo “original”. Alguns até a compararam com Marina Ruy Barbosa e Sandy – parece?!