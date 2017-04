Dor de cotovelo



Por Larissa Prata Ciabotti

Mudança de ares



Cegonha precisará mudar de rota para deixar os gêmeos de Amal e George Clooney. Imprensa internacional repercute a possível mudança de endereço do casal, que pretende trocar Nova York por Berkshire, em Londres, capital inglesa. Eles têm uma propriedade na cidade europeia desde 2014 e acreditam ser perfeita para criarem os gêmeos. A mudança deve acontecer ainda antes que Amal dê à luz, provavelmente em junho. Há rumores, ainda, de que Clooney se afastará das telonas nos primeiros meses dos filhos.

Mais uma



Diana (Alinne Moraes) não vai aceitar bem mesmo a ideia de Gui (Vladimir Brichta) se casar com Júlia (Nathália Dill). Mesmo quando o grande dia chegar, a gata vai continuar armando para que o casamento não aconteça e, para isso, vai usar Chiara (Lara Cariello). A menina estará na casa do pai, arrumando-se com a noiva, quando Diana aparecerá fazendo-se de santa. “Meu amor! Oi, Júlia, eu só passei para ver a Chiara de daminha! Tá linda, filha!”, dirá ela, amorosa com a menina, que pedirá para se maquiar. Diana aproveitará a deixa e levará a menina embora. No carro, ela mentirá dizendo que o casamento foi adiado e proporá que as duas vão a um parque aquático aproveitar o dia. Na hora do casamento, todos ficarão em pânico sem notícias de Chiara, e quem “salvará a pátria” é Gordo (Herson Capri). A menina atenderá a ligação do avô e contará onde está. O empresário irá imediatamente encontrar-se com ela e repreenderá Diana. “Não sei por que essa cara. Eu só achei mais saudável a minha filha passar o dia comigo do que se enfiar no casamento do Gui com aquela mocoronga”, minimizará Diana.

Quanto músculo



Repaginação total de Leandro Hassum envolve músculos, muitos músculos. Depois de eliminar 62 quilos após cirurgia bariátrica, há dois anos, o humorista assumiu novo vício: malhar. Assíduo nos exercícios, Hassum não falta nem mesmo aos domingos. “Depois de um dia de filmagem, ainda rolou um treino forte”, publicou ele nas redes sociais nesse domingão pós-feriado. E, ainda, exibiu o novo visual à la Popeye.

Porta da frente



Venda do Porta dos Fundos para a Viacom, que assume a parcela majoritária, abrirá as portas para o mercado internacional. O grupo, agora, pretende aumentar a produção de conteúdo para a internet e, também, de séries de TV. Assim, a colunista Patrícia Kogut contou que Antonio Tabet, Fabio Porchat, Gregorio Duvivier, João Vicente de Castro e Ian SBF, os fundadores do Porta, vão começar a criar esquetes em inglês e espanhol, além de incluir no elenco artistas gringos. Claro que nada disso impede que os humoristas tenham voos solos em outros canais da TV paga. É o caso de Gregório, que terá um talk show no HBO, conforme a coluna TV Mix adiantou.

De volta



Depois de dar vida ao vilão Ernesto em Êta Mundo Bom!, Eriberto Leão voltará a trabalhar com Walcyr Carrasco. Mas, dessa vez, em papel bem diferente. Em O Outro Lado do Paraíso, o ator será um médico psiquiatra e diretor de um hospital. Seu personagem, inclusive, será filho do de Ana Lúcia Torre, que também repete a parceria com Carrasco – ela foi Camélia na novela das seis. A propósito, quem assistiu à estreia do novo quadro dos famosos no Domingão do Faustão, nesse domingo, pôde ver Eriberto irreconhecível no palco, soltando o gogó e fazendo bonito como Bob Dylan.

Engatou



Pelo visto, o romance de Tatá Werneck e Rafael Vitti segue mais firme do que nunca. Os dois estão juntos desde o começo do ano e mais uma vez foram vistos juntos em eventos. Na companhia de Júlia Rabello e Nathália Dill, Tatá e Vitti posaram juntos durante o casamento do ator Gabriel Louchard, que contracena com eles em Rock Story – e Tatá não está no elenco, foi de acompanhante de Vitti mesmo. O clique foi postado pela própria Tatá.

Adeus



Não passou despercebida a morte inesperada do ídolo da Jovem Guarda Jerry Adriani. Ele lutava contra um câncer e seguia internado em hospital carioca antes de falecer, na tarde de domingo. Nas redes sociais, celebridades de todo canto do Brasil lamentaram a perda do grande ícone. “Perdemos o grande Jerry Adriani! Rocker até o último minuto de vida! Que os anjos te recebam com os melhores riffs de guitarra! Grande voz! Grande parceiro”, comentou Lúcio Mauro.