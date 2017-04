Demi Lovato sensualiza com maiô superdecotado

Demi Lovato sensualiza com mai superdecotado

POR SARAH PARRO

In love mulherada



Nos próximos capítulos de Rock Story, Vanessa (Lorena Comparato) e Bianca (Mariana Vaz) irão se confessar loucamente uma para a outra, e enfim, formarão um casal. As duas têm uma franca conversa sobre sexualidade e se vão se declarar uma a outra. “Eu tive uns namorados, há muito tempo, mas entendi logo que não era a minha. Mas eu nunca tinha me encantado de verdade por uma garota... Como tá acontecendo agora...”, fala Bianca. A jovem pergunta se Vanessa tem alguém. "Eu sei que vou parecer uma louca dizendo isso... mas essa minha maluquice com a Diana (Alinne Moraes)... a palavra é essa, maluquice/ essa adoração doida tomou minha vida toda, não consigo me interessar por ninguém há anos", responde ela.

Bianca a interrompe: "Mesmo sabendo que ela não gosta de você do mesmo jeito, que nunca vai existir nada". "Mesmo assim. Mas isso mudou, Bianca. E muito por sua causa. É como se eu tivesse acordando de um sonho muito demorado... tô vendo a Diana com outros olhos, como a pessoa cheia de defeitos que ela é, tô vendo que ela não me faz bem. (leve) Agora eu tenho alguém pra comparar, né? Você me faz bem. Muito", fala Vanessa. As duas vão se olhar felizes, animadas. Nesta cena, elas chegam a se aproximar, mas de repente surgirá a sobrinha de Eva (Alexandra Richter), que vai trabalhar na Som Discos como secretária de Gordo (Herson Capri).

Tensão



As coisas não andam nada bem para Brad Pitt, antes um dos homens mais bonitos do mundo, e hoje, movido por forte emoções do divórcio que o separa de Angelina Jolie e os filhos, o ator está quase esquelético. Segundo uma fonte do tabloide americano Star, ele não estaria dormindo e nem comendo direito, e já teria perdido 18 quilos desde a separação. Inclusive, Jolie, temendo o pior, teria estendido carta branca concordando em parar sua luta pela custódia das crianças.

Barraca armada



Peguem um copo d’água, porque o clima anda bastante quente nos bastidores da novela A Força do Querer. Isis Valverde, que interpreta a sereia Ritinha, gravou cenas de beijos calientes, na praia da Reserva, no Rio de Janeiro, com o personagem interpretado por Fiuk, o jovem Ruy. Só pela imagem dá para saber que a “pegação” rolou solta!



#Ficadica



Sem papas na língua, a repórter Rafa Brites mandou um recado aos desavisados, que insistem em palpitar na criação de seu filho Rocco, fruto do casamento com o humorista e jornalista, Felipe Andreoli. “Minha cara quando ouço a frase: Assim você vai acostumar ele só no colo... Vou... vou mesmo! #ocoloémeu #ofilhoémeu #alombaréminha #quemnãovaidormirsoueu! Enfie você seu filho chorando no berço. O meu vai ficar aqui afofado!". E não é, que até o fofo do Rocco concordou? "E o dedinho dele mandando os palpiteiros para a ponte que partiu!", reparou uma seguidora da loira no Instagram.

Linda e maravilhosa



Pelo visto, a bulimia realmente ficou pra trás na vida da cantora e atriz Demi Lovato. Ela postou em seu Instagram uma foto, com um maiô preto, cavado, decotadíssimo, que deixa os seios à mostra, e escreveu: “Por que não?”. Em recente postagem na web, ela afirmou estar em sua melhor fase. “Me sentindo melhor do que nunca. É tudo sobre amor-próprio. Diga a você mesmo, todos os dias, que você é lindo. Seja gentil consigo mesmo. Coma carboidratos sem culpa e lembre-se que a vida é muito curta para se preocupar com o que os outros pensam!", desabafou Demi. E ela está corretíssima, não é mesmo!?

Bombou na web



Pabllo Vittar derrubou a internet ao lançar seu novo clipe, K.O. Nas cenas, a cantora e drag queen encarna uma lutadora de boxe que se apaixona por um lutador. O clipe teve quase 130 mil visualizações e atingiu aproximadamente 8 mil comentários, em questão de poucas horas depois do lançamento. Já o terceiro single do álbum, Vai Passar Mal, chegou a ficar em segundo lugar entre os assuntos mais citados no Twitter, em todo o Brasil, com quase 79 mil publicações com a hashtag #PablloVittarNoTVZ.

Guarda segredo?

Maytê Piragibe desmaiou duas vezes durante as gravações da abertura de Dancing Brasil. Segundo o portal Extra, tudo porque a atriz havia parado de fumar fazia pouco tempo e sentiu falta de ar. O sacrifício não fez só bem à vida pessoal de Maytê: ela é uma das mais elogiadas a cada apresentação do reality com cada performance de tirar o fôlego.

Noite de amor



Finalmente, Alice (Sophie Charlotte) e Renato (Renato Góes) vão ter a sua primeira noite de amor em Os dias eram assim. Eles se encontram por acaso numa noite de muita chuva, e ela acaba indo para a casa dele fugir do temporal. Renato pega um vestido da irmã para Alice se vestir, mas ela não aceita. “Renato. Eu quero ser sua. Hoje”, diz. Renato começa a beijar o corpo dela e Alice confessa que é virgem.

Renato para, surpreso, não esperava, e ela nota a surpresa. “Isso faz diferença pra você?”, pergunta. “Não. Mas você... Tem certeza?”, fala ele. “É tudo que eu mais quero, Renato. Eu tô preparada, e te quero muito”, diz Alice. Renato sorri, encantado. Eles se livram das últimas roupas. E os dois se entregam, à luz das velas. É uma bela cena de amor dos dois, elegante e delicada. No fim, ele pergunta se a amada gostou. “Tudo... lindo. À luz de velas, no meio de uma tempestade... Tinha que ser tão diferente a nossa primeira vez”, responde.